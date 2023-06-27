U21歐國盃｜小狂牛除烏奪首名　格仔兵贏馬攞尾彩｜皮雅斯專欄

U21歐洲國家盃2023最後一輪分組賽展開，B組兩場賽事本港時間凌晨2時45分同時上演，羅馬尼亞迎戰克羅地亞，而西班牙則會鬥烏克蘭。



撰文：英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）



小狂牛除「烏」奪首名

由於西班牙及烏克蘭經已成功晉級8強，所以今仗雙方多位主力球員有可能避戰休息，但我知道，兩位領隊都希望可以小組首名出線。

西班牙目前為止表現十分好，共攻入4球，沒有失球。他們的傳送猶如行雲流水，於中場保持控球在腳得宜，陣中亦有多位相當危險的前鋒坐鎮。特別是左路方面的攻勢，左閘桑米蘭達攻守表現突出。他跟身前的沙治奧高美斯十分合拍，兩位也於面對克羅地亞一仗中作出串連，並協助艾比雷斯攻入全場唯一一個入球。

西班牙左閘桑米蘭達攻守表現突出。（Getty Images）

我認為桑米蘭達、沙治奧高美及艾比雷斯是西班牙的最佳球員，所以相當有興趣想知道，他們今仗會否得到休息。如果要找出西班牙一個弱點的話，相信是他們於禁區內，處理對方高空波的能力。克羅地亞曾幾次於這方面製造出麻煩，但有賴西班牙門將丹拿斯力保不失，確保球隊全取3分。

由於烏克蘭的側擊相當強勁，配合擅頂頭鎚的中鋒施根作出接應，為對手帶來重大威脅。（Getty Images）

由於烏克蘭的側擊相當強勁，我預期他們將會較多向禁區作出傳中球，並以擅頂頭鎚的中鋒施根作出接應，有可能為西班牙帶來問題。烏克蘭球員的個人技術也十分了得。傑斯基夫及卡斯卓為球隊提供創造力，而邦達蘭高於中場中路表現穩固，是一支攻守相當平衡的球隊。那一方勝出今場賽事，將視乎領隊會否派出最強陣容。但由於西班牙後備力量及板凳深度十足，我認為他們今仗將可獲勝，並以小組首名資格晉級。

格仔兵可贏「馬」攞尾彩

縱使羅馬尼亞及克羅地亞第2場分組賽皆表現不錯，但可惜雙方齊齊輸波，提早被淘汰出局，如今只為面子而戰。我認為羅馬尼亞於比賽末段失了一個烏龍球，才不幸地輸給烏克蘭0：1。他們展示出拼搏精神，可是對手的質素始終較高，最終敗陣收場。

蒙迪安奴是羅馬尼亞前線最具威脅的球員。（Getty Images）

這支東道主球隊將會為最後一場分組賽之前，便已篤定出局而感到痛心，但最重要的是，他們奮戰不懈，為球迷帶來喜悅。今仗如能夠先開紀錄，對他們將會是一個好開始，我視蒙迪安奴是他們前線最具威脅的球員。

然而，羅馬尼亞兩場分組賽大部份時間都沒有皮球在腳，我預期克羅地亞今仗將可完全控制中場，並且取得壓倒性的控球權。他們將希望巴圖連拿及卡查雲達等創造型球員可以在前場上腳，然後嘗試找出羅馬尼亞後防的漏洞。前線方面，雖然比約及菲根沒有錄得太多攻門，但兩位都是不錯的射手，所以如果他們得到足夠的供應的話，我深信兩位球員都會有入球進帳。

克羅地亞的19歲前鋒洛高史米是球隊外圍賽的神射手，但今屆賽事仍只被放在後備席。（Getty Images）

我十分有興趣想知道，克羅地亞會否派19歲的洛高史米正選上陣，他是球隊外圍賽的神射手，但今屆賽事被放在後備席廂。我認為這是一個絕佳的時機去讓他落場，給予他寶貴的決賽周比賽經驗。目前為止克羅地亞的戰績表現的確不似預期，但我認為今仗他們將可以一場勝仗，去完成今屆賽事的旅程，主隊羅馬尼亞則將會遭遇3連敗收場。

英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）

皮雅斯是諾定咸森林及英格蘭史上，其中一位最出色的後衛，並於1987至1999年為英格蘭上陣78場。退役後他轉任領隊，2007年至2013年執教英格蘭U21，帶領球隊打入2009年歐國盃決賽，可惜敗給德國而屈居亞軍。

