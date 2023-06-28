U21歐國盃｜德國爭出線背城借一　撼英格蘭「細」均力敵

德國是上屆冠軍，參加今屆U21歐洲國家盃的陣容亦很強，偏偏表現令人失望，上仗不敵捷克，在C組排第3，分組賽最後一仗必須擊敗已穩奪小組首名的英格蘭，才有望晉級8強。（球賽編號：FB2772 ，6月29日凌晨0時開賽，Now 630台直播）。



德國有尤素法莫高高（Youssoufa Moukoko）及奇雲舒夏迪（Kevin Schade）兩大射手壓陣，但首仗竟然兩度射失12碼下以1：1賽和以色列，次仗對捷克又於完場前3分鐘失守，以1：2落敗，兩戰只得1分。

史迪拿有遠射腳頭，是德國的取分之匙。（Getty Images）

鋒線眾將失準，德國要寄望中場如史迪拿（Angelo Stiller）等挺身而出。這名22歲中場是名門拜仁慕尼黑的青訓產品，2021年轉投賀芬咸獲得不少上陣機會，上場對捷克時射入一記漂亮遠射，今仗德國正要靠他於中場穿針引線。

英格蘭兩仗皆勝，且未失一球，居迪斯鍾斯在中場控制節奏、助攻助守，應記一功。（Getty Images）

英格蘭連贏捷克及以色列後得6分，提早奪得首名晉級資格，他們已適應了沒有首席射手巴朗根的踢法，或許因為大部分球員擁有英超經驗，因此踢來很有耐性。

而且居迪斯鍾斯（Curtis Jones）、安祖高美斯（Angel Gomes）等中場十分擅長控球，是以如果英軍今場又以穩打穩紮的方式迎戰，德國實難嘗甜頭。同組另一場則由捷克面對以色列。

法國整體實力強橫，翼鋒米高奧利斯表現尤其出色。（Getty Images）

同日D組有瑞士面對法國（球賽編號：FB2773，6月29日凌晨2時45分開賽，Now 630台直播），以及意大利對挪威。法國已連勝兩仗，今場只要賽和，也足以首名出線，不過瑞士的攻力卻不俗，尤其「10號仔」中場伊美利（Kastriot Imeri）射術了得，如果法國讓他有空位在禁區邊起腳，隨時會付上嚴重後果。

瑞士中場伊美利已連續兩場入波，誓帶領球隊躋身8強。（Getty Images）

英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）對賽事分析，可按以下連結觀看：

皮雅斯專欄｜葡萄牙可壓比利時 荷蘭誓破「格」入8強

皮雅斯專欄｜小狂牛除「烏」奪首名 格仔兵贏「馬」攞尾彩