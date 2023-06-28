U21歐國盃｜撐法國贏波保全勝　意大利攞「威」晉級｜皮雅斯專欄

U21歐洲國家盃2023最後一輪分組賽展開，Ｄ組兩場賽事本港時間周四凌晨2時45分同時上演，法國對瑞士，而意大利則會鬥挪威。



撰文：英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）



熱捧法國贏波保全勝

法國兩戰兩勝，如今處於D組的榜首位置，出線形勢十分樂觀，不過我認為瑞士今仗將可給予他們一個重大考驗。

法國首戰擊敗了意大利後，上仗面對挪威時一共作出了7個調動，結果依然能夠以1比0勝出，盡顯球隊的板凳深度十足。儘管法國成功展示出其球員的質素，但我認為挪威也減低了對方的創造型球員的威脅以及對方的入球機會。

由於有多位主力球員得到了休息，我預期他們今仗將會重返正選行列，當中包括中場的卡夫蘭杜林及守衛洛斯巴迪，後者將可停賽復出。

我希望看到卓基可以獲得首次正選上陣的機會，原因是他後備入替後展示出他的質素，有能力交出致命的傳送，可能會發展成一位星級球員。

瑞士上仗對意大利時半場落後0比3後，最終以2比3敗陣，但下半場他們展示出是他們其實是一支好球隊。

他們的進攻力不錯，岩度尼及列達有能力為法國的防線製造麻煩，岩度尼將可接應直線傳球，而列達則在中前場之間串連攻勢。

但我認為伊馬利才是球隊表現最突出的球員，今屆賽事經已攻入兩球，展示出他的個人技術相當好。如果他能夠在前場上腳的話，毫無疑問將可為法國後防帶來問題。

今仗應該會是一場令人相當興奮的賽事，瑞士有些少機會爆冷，但我始終認為法國最終將可獲勝，以3戰全勝姿態殺入8強。

意大利攞「威」晉級

意大利頭兩場分組賽取得1勝1負的成績，我認為他們的整體表現不錯，今仗將會被睇好可以擊敗挪威而晉級最後8強。

意大利踢雙翼衛陣式，邊路側擊相當強勁，比拿路華的表現特別令我留下深刻印象。他力量充沛，壓迫對手表現得十分好，亦能夠為隊友製造入球機會，當中更加參與了球隊以3比2擊敗瑞士的兩個入球。

我預期意大利將希望他今仗可以再次於右路交出好表現，所以挪威的左路球員有可能會疲於奔命。

辛度東拿利是另一位表現相當突出的球員。他控球在腳時十分冷靜，也是一位絕佳的「派牌」專家，兩場分組賽都於死球處理時交出助攻，所以挪威於防守自由球及角球時，將要嚴密看管對手才可。

跟多年來的意大利代表隊不一樣，這支U21代表隊後防表現有點不穩，兩場分組賽經已失了4球。我認為他們決定力不足，加上也有個別球員犯錯，導致失波頻頻。

每當對手向意大利的守衛作出壓迫，他們有時會表現得有點不知所措，因此，我認為挪威領隊史美路將會鼓勵奧斯卡波普及路沙等高速前鋒不停作出迫搶，尋求一次不可能的勝利。

意大利將可控制比賽的節奏，挪威的最佳機會將是來自反擊及死球攻勢，然而，我認為意大利最終將可獲勝，令他們取得足夠分數晉級8強。

英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）

皮雅斯是諾定咸森林及英格蘭史上，其中一位最出色的後衛，並於1987至1999年為英格蘭上陣78場。退役後他轉任領隊，2007年至2013年執教英格蘭U21，帶領球隊打入2009年歐國盃決賽，可惜敗給德國而屈居亞軍。

