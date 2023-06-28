U21歐國盃｜英德大戰和氣收場　捷克可贏波入8強｜皮雅斯專欄

U21歐洲國家盃2023最後一輪分組賽展開，C組兩場賽事本港時間周四凌晨0時同時上演，英格蘭迎戰德國，而以色列則會鬥捷克。



撰文：英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）



英德大戰 和氣收場

英格蘭頭兩場分組賽全勝後正處於絕佳的位置，並經已確保取得小組首名資格出線，相反衛冕冠軍德國今仗定要獲勝，否則他們將會被淘汰出局。

這景況令我回想起2009年，當時我正在帶領英格蘭U21參戰歐國盃決賽周。同樣經過兩場比賽後，我們經已獲得出線資格，相反德國則需要多取1分，才可與我們攜手出線。我作出了多個輪換，讓一些後備球員落場吸收經驗，而德國亦取得和局收場，但不幸地，最終我們在決賽再次相遇時被德國擊敗。

皮雅斯認為英格蘭U21領隊卡斯利今仗會作出輪換，特別是一些經已有黃牌在身的球員。（Getty Images）

我認為，幼獅領隊卡斯利也會作出輪換，特別是一些經已有黃牌在身的球員，或許這是一個讓哈維艾利洛可以正選上陣的機會，令他可以跟得上正式比賽節奏及速度。英格蘭今屆賽事表現出色，一共攻入4球，1球不失。雖然球隊沒有一位正式中鋒坐鎮，不過陣中亦有多位球員能夠製造機會及取得入球，所以他們踢出悅目的足球，前場的互傳串連表現得相當好。

皮雅斯相信，今仗是時候讓哈維艾利洛正選上陣，令他可以跟得上正式比賽節奏及速度。（Getty Images）

德國的出線形勢相當險峻，原因是他們兩場分組賽後只得1分，上輪更加被捷克擊敗，今仗就算獲勝，也未必有足夠分數可以成功晉級。他們定要以攻代守，換言之有可能出現很多空位，令英格蘭在反擊時可以作出突破，我認為今場將會是一場開放的比賽。

我預期尤素法莫高高將會重返正選行列，而沙達於前兩場的表現未如理想，今仗需要交出好表現才可。另外，史迪拿上場面對捷克時攻入一個精彩入球，以及替球隊今屆賽事的另一個入球交出助攻，有可能於前場製造出威脅。但我認為今仗雙方最終會打成平手，德國會被淘汰出局，我肯定英格蘭將會滿心歡喜。

捷克可贏波入8強

捷克上場分組賽爆冷擊敗了德國，如果他們今仗面對以色列時能夠避免落敗的話，他們將可晉級8強。我認為捷克上場鬥德國是靠戰術致勝。首先，他們以域迪為首的防線表現得十分穩固，其次就是他們於反擊時相當有效率。從捷克頭兩場的分組賽中看到，他們展示出有能力以高速作出反擊，每當古錫引球推向對方防線時相當危險，他亦為塞克替球隊先開紀錄的入球交出助攻。

每當捷克球員古錫引球推向對方防線時都能製造機會，他已為隊友交出助攻。（Getty Images）

我感到容許對方取得較多控球權，反而更加有利捷克發揮，所以我不會意外以色列會有較多的控球時間，特別是以色列也需要全取3分。

以色列上仗硬撼勁旅英格蘭時陷於苦戰，但他們進入今場最後1輪分組賽前，還有機會晉級。相信今仗將會看到他們踢得較為主動，全力進攻捷克大門。

杜真文是以色列取得世青盃季軍的其中一員，當時他共取得兩個入球，而在他今屆賽事的首場分組賽亦攻入一個精彩入球。他是一位充滿才華的前鋒，如果獲得射門機會的話，我相信他有能力取得入球。另一位曾出戰世青盃的是左腳球員哈拿伊利，他於右路切入中路時相當有危險性，所以我視他及高賀為以色列最具創造力威脅的球員。但今場賽事戰情將會相當緊湊，我睇好捷克最終可小勝以色列晉級8強。

英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）

皮雅斯是諾定咸森林及英格蘭史上，其中一位最出色的後衛，並於1987至1999年為英格蘭上陣78場。退役後他轉任領隊，2007年至2013年執教英格蘭U21，帶領球隊打入2009年歐國盃決賽，可惜敗給德國而屈居亞軍。

