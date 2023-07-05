U21歐國盃｜撼以色列穩中求勝　撐英格蘭贏波入決賽

英格蘭在U21歐洲國家盃8強有驚無險地淘汰了葡萄牙，今屆4場未失一球，準決賽面對攻力一般的以色列，相信可貫徹穩中求勝的方針，順利贏波晉級。（球賽編號：FB2964，7月6日凌晨0時開賽，Now 630台直播）。



上場對葡萄牙僅以1：0獲勝的英格蘭，防守十分穩健，一對中堅夏活比利斯（Taylor Harwood-Bellis）及高韋特（Levi Colwill）互相補位十分合拍，兩人分別來自豪門曼城及車路士，但上季亦分別外借至般尼及白禮頓磨練，比賽經驗不少，難怪二人表現如此淡定。

占士查福特反應奇快，今屆賽事有不少精彩撲救，助英格蘭4場未嘗失球。（Getty Images）

數英軍防線，不得不提門將占士查福特（James Trafford），這名曼城小將今屆賽事上陣4次未嘗失球，而且做出了13次撲救，是4強球隊門將之冠，而且當中不乏精彩神救。預料英軍繼續他們穩打穩紮的作風，先求立於不敗之地，再伺機尋找入球機會。

以色列攻力一般，分組賽又曾以0：2不敵英格蘭，今仗再遇英軍，恐怕凶多吉少。（Getty Images）

以色列上仗面對東道主格魯吉亞，無懼對方的主場氣勢，在上半場有幾次具威脅埋門，但把握力不足下未竟全功，要戰至互射12碼階段才勝出。事實上，以色列今屆賽事只入了2球，攻力一般；分組賽雙方碰頭時，以色列也以0：2敗陣，今仗實未許樂觀。

4強另一場由西班牙對烏克蘭（球賽編號：FB2965，7月6日凌晨3時開賽，Now 630台直播），雙方在分組賽曾踢成2：2，不過，該仗兩軍都已提早出線，所以派了不少副選上陣，難以作準。

西班牙左閘桑米蘭達（Juan Miranda）助攻力強，上仗對瑞士時攻入致勝一球。（Getty Images）

西班牙8強時加時以2：1力挫瑞士，整體狀態還未達至高峰；相反，烏克蘭分組賽一直收起主力梅迪歷，讓他在8強時正選披甲，即收到奇效，他們對法國扳平一球，便是由梅迪歷博得。另外，進攻中場蘇丹哥夫（Heorhiy Sudakov）上仗梅開二度，暫以3球位列射手榜首，之前對西班牙也有進帳，今仗是烏克蘭的取分之匙。

烏克蘭中場蘇丹哥夫已攻入3球，暫列今屆賽事射手榜首。（Getty Images）

英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）對賽事分析，可按以下連結觀看：

皮雅斯專欄｜幼獅可小勝入決賽

皮雅斯專欄｜烏克蘭法定時間可擋「牛」