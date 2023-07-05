U21歐國盃｜幼獅可小勝入決賽｜皮雅斯專欄

英格蘭曾於分組賽以2：0擊敗以色列，但我認為今場賽事戰情將會更加均勢，特別是以色列經已在該場敗仗中上了寶貴的一課。



撰文：英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）



幼獅兵團在今屆賽事還未失過1球，後防表現固若金湯，門將查福特於最後一道防線上表現出色，更加可以憑他的傳球能力展開攻勢。

我預期英格蘭會踢得相當有耐性，保持控球在腳，並於後場開始建立攻勢，嘗試在對方防守上找出漏洞。以色列料將會全軍退守，確保後防難以被攻破，但英格蘭陣中實在有太多前線進攻好手坐鎮了。

馬度基、積及藍斯、居迪斯鍾斯、傑斯韋治及安東尼哥頓全部都有能力撕破對方防線，面對葡萄牙一仗時攻入的團隊入球，展示出英格蘭前鋒線的串連做得相當之好。

以色列在今屆決賽周4場賽事只攻入兩球，所以他們不是一支經常能夠取得入球的球隊。有見及此，我認為他們今仗將會踢得較為防守性及會墮得較後，並嘗試以反擊攻勢對付英格蘭，而高賀這位中場指揮官將會負責擔任為球隊，建立大部份的攻勢角色。

以色列陣中有幾位最近取得世青盃季軍的成員坐鎮，大賽經驗豐富，他們於8強階段以0：0跟主辦國之一的格魯吉亞打成平手，再憑互射12碼贏波晉級，證明他們是一支相當爛打的球隊。

比數越長時間維持在0：0，以色列就會有更大的晉級機會。但英格蘭陣中確實擁有太多好波之人了，如果出現任何問題的話，後備亦有足夠兵源可以作出調動，所以我認為幼獅兵團今仗將可小勝晉級決賽。

英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）

皮雅斯是諾定咸森林及英格蘭史上，其中一位最出色的後衛，並於1987至1999年為英格蘭上陣78場。退役後他轉任領隊，2007年至2013年執教英格蘭U21，帶領球隊打入2009年歐國盃決賽，可惜敗給德國而屈居亞軍。

