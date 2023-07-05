U21歐國盃｜烏克蘭法定時間可擋「牛」｜皮雅斯專欄

西班牙及烏克蘭曾於分組賽以2：2打成平手，但當時兩軍都有大量球員休息避戰，所以我不認為這個賽果會對今仗造成太大影響。



撰文：英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）



西班牙在8強階段於幾經辛苦下，總算憑著球隊較佳的質素，加時以2：1擊敗瑞士晉級。跟我賽前預計一樣，沙治奧高美斯及桑米蘭達交出了好表現，前者替球隊先開紀錄，而後者則攻入致勝入球。

我預期這兩位曾經協助西班牙取得U17及U19歐國盃冠軍成員，今仗將會令烏克蘭右路球員疲於奔命，事關他們於左路的串連真的非常合拍。

艾比雷斯是球隊進攻的重心，他不但是一位十分好的得分射手，還可以好好地保持控球在腳，更加能夠帶領其他隊友參與攻勢，所以他是西班牙賽前部署的重要棋子。

梅迪歷於8強階段終於首次於今屆賽事上陣，便立即搏到12碼助球隊扳成平手，及後更加作出一記精彩傳送，為球隊第2個入球交出助攻，最終協助烏克蘭以3：1擊敗法國。他的速度奇高，因此我視他為今仗球隊最危險的球員。

烏克蘭陣中亦有其他進攻好手坐鎮，當西班牙於左路推進時，身後的空位有可能會被卡斯卓於反擊時作出突破。

另外，隊長邦達哥夫也是一位能夠瞻前顧後的中場球員，他表現出色，令我留下深刻印象。然而，他今仗可能會較為注重防守工作。

烏克蘭在落後1球的情況下反勝法國，演出令人喜出望外，故此，大家不應低估他們的實力。我認為今仗狂牛兵團需要以戰至互射12碼，才能夠淘汰對手晉級決賽。

英格蘭U21前領隊皮雅斯（Stuart Pearce）

皮雅斯是諾定咸森林及英格蘭史上，其中一位最出色的後衛，並於1987至1999年為英格蘭上陣78場。退役後他轉任領隊，2007年至2013年執教英格蘭U21，帶領球隊打入2009年歐國盃決賽，可惜敗給德國而屈居亞軍。

