U21歐國盃｜英格蘭輕取以色列晉決賽　鬥西班牙力爭39年後再封王

U21歐洲國家盃4強，英格蘭縱然有傑比斯韋特射失12碼，依然無阻「幼獅」以3球輕取以色列，自2009年後首度躋身決賽，更保持一項亮眼紀錄，英軍的決賽對手將會是大勝烏克蘭的西班牙。



英格蘭U21一球擊敗葡萄牙後，與以色列爭入決賽，英軍的安東尼哥頓上半場博得12碼，由傑比斯韋特（Morgan Gibbs-White）操刀，「疾步」後起腳射出界，幸好這名森林主將將功補過，接應高爾彭馬（Cole Palmer）的妙傳頭槌破網，42分鐘先開紀錄。

英格蘭下半場一次精彩組織，傑比斯韋特與伊美路維撕破以色列防線，再傳中予遠柱的高爾彭馬建功，63分鐘再下一城，加上後備入替的金馬倫艾治亞（Cameron Archer）錦上添花，結果英軍以3球輕取以色列，殺入決賽。

英格蘭U21以3球輕取以色列，相隔14年再躋歐國盃決賽。（Getty Images）

「幼獅」今屆表現亮眼，除了5戰全勝，至今更加未失一球，自2009年後再度打入U21歐國盃決賽，力爭39年後再度稱霸。曾經代表英格蘭U17在2017年捧走世少盃（U17世界盃）的傑比斯韋特，坦言有信心再度為幼獅增添獎盃，而主教練卡斯利（Lee Carsley）則盛讚這隊幼獅對比自己一代的心態更加好。

英格蘭在周六（8日）深夜的決賽鬥西班牙，「小狂牛」在4強大勝烏克蘭5：1，力爭自2019年後再一次高舉U21歐國盃錦標。