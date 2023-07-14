免費直播港隊世大運　張家朗奧運後再爭金+港隊焦點賽程及成績

世界大學生運動會將於7月28日於成都揭幕，香港首次有奧運金牌得主出戰，加上歷來最多的143名運動員，陣容之龐大與實力，皆是歷來之冠。

香港代表團團長麥美珠女士表示，無綫電視將會直播今屆世大。據悉，港隊賽事將有免費直播，換言之，香港市民將再次直擊張家朗、蘇慧音、黃澤林等星級港將爭奪獎牌。

本文將持續更新免費直播資訊、港隊賽程及港隊成績。



成都世界大學生運動會香港代表團資料

日期：7月28日至8月8日

香港運動員人數：143（歷來最多）

出戰項目：射箭、體操、田徑、羽毛球、劍擊、游泳、跆拳道、網球、排球、乒乓球、武術

張家朗升讀浸大，首次出戰世界大學生運動會。（資料圖片）

焦點運動員：

張家朗、蔡俊彥、吳諾弘、佘繕妡（劍擊）

何鈞傑、蘇慧音、杜凱琹（乒乓球）

高澔塱、黃尹雋、張紹衡、謝俊賢、陳佩琦、梁筠宜、鍾慧欣、黃卓寧、俞雅欣（田徑）

關鵬、何南慧、黃筠陶、簡綽桐（游泳）

蘇慧音。（資料圖片；楊宇翹攝）

黃澤林。（Instagram截圖）

重點日程：

首個比賽日（射箭）：7月27日

開幕禮：7月28日

乒乓球：7月29日至8月5日

游泳：7月29日至8月4日

網球：7月29日至8月6日

田徑：8月1日至8月6日

劍擊：8月2日至8月7日（男子花劍個人賽：8月4日 / 男子花劍團體賽： 8月7日 / 女子重劍個人賽：8月2日 / 女子重劍團體賽：8月5日）

閉幕禮：8月8日

世大運香港代表團。（張倩儀攝）

今屆世大運港隊消息：

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焦點運動員報道：

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近屆世大運香港隊成績

2019 網球女單銅牌（張瑋桓）、網球女雙銅牌（張瑋桓/伍曼瑩）

2017 游泳女子100米自由泳金牌（何詩蓓）、游泳女子200米自由泳金牌（何詩蓓）、網球男子雙打銅牌（楊柏朗/黃俊鏗）、武術女子太極拳太極劍銅牌（莫宛螢）

2015 游泳女子50米背泳銀牌（歐鎧淳）

2011 田徑男子4×100米接力銅牌（何文樂、黎振浩、梁祺浩、葉紹強）、劍擊女子佩劍個人銅牌（歐陽慧欣）、體操女子跳馬銅牌（黃曉盈）

