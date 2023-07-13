世大運｜黃卓寧負傷出戰半馬　蘇慧音養傷半年復出第一擊

面對傷患是運動員的生涯課程，長跑代表黃卓寧、乒乓球代表蘇慧音和劍擊代表吳諾弘，頂住傷患仍砥礪前行，準備出戰兩星期後的成都世界大學生夏季運動會。



世大運7月28日揭幕，香港代表團今天（13日）於香港大學舉行授旗儀式。今屆港隊派出史上最龐大代表團出戰，共143名運動員，包括就讀浸大的東京奧運劍擊金牌張家朗、就讀科大的東京奧運乒乓球銅牌蘇慧音等。

世大運將於7月28日於成都揭幕，香港代表團今天舉行授旗儀式。（張倩儀攝）

長跑代表黃卓寧近日可算禍不單行，除了已確定失去亞運資格，更因腳傷無法如常訓練。黃卓寧表示，早前於澳洲角逐黃金海岸馬拉松時，臨時由半馬改跑全馬，左腳不勝負荷，跑完第6公里時疼痛不止，只好退賽。「昨日照MRI （磁力共振），應該下星期三出報告，暫時是Shin Splints（脛前疼痛），左小腿脛骨前肌骨膜發炎，嚴重會變壓力性骨折，所以要看MRI有沒有骨折。」

黃卓寧因傷錯過亞運資格，現已走出低谷，積極康復。（張倩儀攝）

黃卓寧失亞運資格兼受傷

黃卓寧說，今年頭三個月一共跑了9場賽事，包括2場全馬，原定黃金海岸馬拉松會跑半馬，作為世大備戰，最後改變決定也是無奈之舉。「我5月22日（飛澳洲前一天）才知（3月19日跑的）首爾馬拉松不計亞運成績，我才即時決定轉跑全馬。」

她於首爾馬拉松跑出2小時43分19秒（亞運標準為2小時43分55 秒），以為已經取得亞運資格，直到5月才收到田總通知，首爾馬拉松不向外國跑手提供「Official Time」（官方時間），因此黃卓寧需要再跑一次「亞運標」。

「計劃趕不上變化也沒有辦法。」她苦笑道。錯過黃金海岸馬拉松，也等如錯過亞運資格，黃卓寧坦言傷心過一段短時間，但現在已經接受現實：「我已經知接受亞運和受了傷 （的現實），現在不再去想之前，而是想怎樣快點恢復。我會計劃半年後的比賽而不是短期的賽事。」黃卓寧笑說，世大運的目標只是安全完成半馬，半年後才是回到最好狀態的時間。

世大運是蘇慧音傷後復出第一擊。（張倩儀攝）

蘇慧音出戰女團女單及女雙

同樣受到傷患困擾的還有乒乓球代表蘇慧音（Minnie）。東京奧運後，她一直受右手神經傷患影響，去年底開始專心養傷，世大運是復出第一擊，「有點緊張，因為太久沒有比賽。（最近）狀態OK，技術上也有進步，但比賽的穩定性當然沒有以前好。」即將參戰女單、女雙和團體，Minnie直指會盡力一場一場打出狀態。

就讀港大的吳諾弘將出戰世大男子花劍賽事。（張倩儀攝）

吳諾弘：機會難得會珍惜

另外，劍擊代表吳諾弘早前於上海大獎賽傷及右手掌韌帶，至今仍未完全康復。「醫生說要兩個月，今天剛好兩個月，現時右手力量只得三分之一，比左手細力，之前劍都拿不起。」離世大仍有兩個星期時間，吳諾弘說會盡全力，「原先沒機會參加世大運，是透過港大入學計劃才有機會，機會難得，我會好好珍惜」。