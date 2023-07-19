羽毛球．韓國賽｜伍家朗首圈淘汰李梓嘉　港隊前教練倒戈即吞敗

香港羽毛球代表隊早前有男單主教練黃達明突然請辭、返回馬來西亞並執教港隊主要對手之一的李梓嘉，一度惹起風波，本月初，這懸空的席位由大馬羽總前教練總監、球員時代曾奪世錦賽男單銀牌的黃綜翰接手。

黃達明在返回大馬後，曾稱「視伍家朗為李梓嘉必須擊敗的對手」，伍和李周三（19日）即在韓國公開賽男單首圈交手，最終伍家朗淘汰對手，闖入次圈。



今年5月，香港羽毛球男單代表伍家朗發文，指港隊時任男單主教練黃達明在距離亞運只餘三個月時突然請辭，並立即回歸馬來西亞隊，出任主要對手李梓嘉的教練，其後在受訪時表示，「我們視伍家朗為他必要擊敗的對手。當然，伍家朗贏過李梓嘉多次，這是一場充滿挑戰的比賽。」

男單教練席位懸空之下，一度由前港將黃永棋出手相助，直至本月初，香港羽毛球代表隊總教練何一鳴宣布，由大馬羽總前教練總監黃綜翰出任男單主教練。

曾出任港隊男單主教練的黃達明早前突然請辭，返回馬來西亞並成為李梓嘉的教練。（訪問截圖）

事有湊巧，今周的韓國公開賽男單抽籤，伍家朗與李梓嘉在首圈便碰頭，黃達明也不諱言抽籤結果「很有趣」。伍家朗和李梓嘉過往曾4次交手，伍獲3勝1負，最近3次對賽皆勝，包括4月在杜拜舉行的亞洲錦標賽。

伍家朗在韓國公開賽首圈擊敗李梓嘉。（資料圖片／楊宇翹攝）

今日一戰，兩人一開局已打得十分緊湊，彼此都未能在比分上拋開對手，首局以伍家朗一記扣殺落網、李梓嘉領先11：10進入技術暫停。賽事重開後，伍家朗一度領先至16：14，李梓嘉雖又追近至15：16，但一次扣殺失誤又落後至15：17，伍家朗乘勢佔得上風，一口氣拉開至20：15，隨着李梓嘉一次高遠球出界，伍家朗以21：15先取一局。

李梓嘉對伍家朗的戰績處下風。（Getty Images）

第二局初段戰況相約，雙方互有領先、追平，再一次以李梓嘉11：10進入技術暫停，他其後一度以13：11領先伍家朗，其後漸漸擴大優勢至16：13，但失誤下遭追平17：17；雙方汗水淋漓下也多番要工作人員入場清理地上汗水。戰至18：18後，伍家朗未能把握關鍵分，遭李梓嘉以21：18追回一局，需在決勝局分勝負。

決勝局早段，伍家朗曾領先至5：2，卻遭李梓嘉連取5分反超至7：5，技術暫停後，李梓嘉多個失誤令伍家朗一口氣再領先至17：12。家朗最終以21：17再勝一局，晉級次圈，這位港將獲勝後顯得甚為激動，兩度握拳歡呼，他將在明日的次圈對另一大馬球手黃智勇。