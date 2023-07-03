羽毛球｜港隊男單教練風波落幕　大馬前教練總監接手領軍戰亞運

香港男單代表伍家朗在5月底發文，指時任港隊男單主教練人選黃達明在距離亞運只餘三個月時突然請辭，並立即回歸馬來西亞隊出任李梓嘉的教練，之後港隊男單主教練一職一直懸空，前港將黃永棋一度出手協助。

到周一（3日），港隊總教練何一鳴宣布，這職務將由大馬羽總前教練總監、球員時代曾奪世錦賽男單銀牌的黃綜翰接手。



何一鳴指，黃綜翰今周抵港，並在周五（7日）正式上任，將會在距離杭州亞運僅餘兩個多月之時，負起領軍出戰亞運及爭取明年巴黎奧運資格的重任。

黃綜翰此前為大馬羽總教練總監。（大馬羽總官網）

黃綜翰球員時代為馬來西亞代表，出戰男單及男雙賽事，其教練正是早前離任的港隊男單教練黃達明。黃綜翰曾在2003年世界錦標賽打入男單決賽，終敗予中國球手夏煊澤，獲得銀牌；他也曾在大英聯邦運動會獲佳績，包括在1998年封王，2006年則敗予李宗偉奪銀。他其中一位男雙拍檔，正是港隊雙打教練鍾騰福，兩人曾合力獲得2006年英聯邦運動會銀牌。

黃綜翰（左）與港隊雙打教練鍾騰福（右）曾是雙打拍檔。（Getty Images）

黃綜翰掛拍後，在2018年成為大馬羽總教練總監，2021年轉任單打教練總監。黃綜翰在6月向大馬羽總請辭，當時他在感言中表示「也許我可以做得更好，也許我沒有達到預期」，並表示暫時只想休息，終在不足一個月後接任港隊單打主教練。

港將伍家朗在5月於社交媒體發文，表示在距離亞運僅餘三個多月時，時任主教練黃達明決定離開並加入主要對手（李梓嘉）的團隊，「疑是把我們放在一個很尷尬的處境上。雖然我比大家提早一個多星期知道這消息，但直到現在還沒有完全相信這個事實」。

上周前港將黃永棋在社交媒體透露，自己在港隊男單新教練上任前，「我會協助香港男單的訓練和比賽，讓他們專心去實行原定的奪標計劃。多謝他們對我的信任，希望我的經驗可以幫助到港隊男單這兩位優秀球員」。何一鳴透露，黃永棋會繼續以兼職教練的身份協助港隊。