女子世界盃2023｜中國女足遭丹麥頭槌絕殺　一球憾負出線有危機

女子世界盃2023 D組，中國女足登場惡鬥丹麥，「鏗鏘玫瑰」主將王霜先列後備，中國隊末段失守，被丹麥後備入替的范絲歌特頭槌建功，最終中國隊遭丹麥一球絕殺，首戰飲恨而回。



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中國女足與英格蘭﹑丹麥﹑海地同列D組，今仗對出線形勢甚為關鍵，而海地戰畢首場後，絕對不是魚腩，所以今仗勝負更加重要。「鏗鏘玫瑰」今仗意外先收起前場主將王霜，隊長王珊珊移後擔任中堅，進攻重任落在吳澄舒及婁佳惠身上。

今仗在澳洲珀斯上演，中國女足猶如半個主場一樣，不少中國球迷入場支持，當中國隊有攻勢時，看台就會傳出歡呼聲。中國隊早段不乏攻勢，張琳艷禁區外施射，卻被對方門將沒收，未能射破丹麥大門，丹麥站穩陣腳後取回攻勢，但同樣未有太多威脅埋門，兩軍上半場打成0：0平手。

張琳艷開賽早段一次禁區外施射，已是中國女足上半場較有威脅的攻勢。（Getty Images）

有示威者嘗試衝入場內，高舉反對「玉林狗肉節」的紙牌。（Getty Images）

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兩軍換邊後踢得更主動，中國主將王霜下半場入替，這名國足7號在下半場初段即有一次起腳，可惜過不了丹麥門將的十指關。丹麥女足亦有黃金機會，中國守將頂出不遠，加上門將徐歡稍為失位，夏絲寶（Josefine Hasbo）頭槌補中，面對半空門卻頂出界。

王霜登場後，嘗試數次禁區外的冷箭，惜未能製造太大威脅，而有身高優勢的丹麥女足則以高空攻勢進襲，直至末段終有成果，後備入替的范絲歌特（Amalie Vangsgaard）接應角球，頭槌收死徐歡，VAR認為入球有效，丹麥90分鐘取得領先。中國女足隨後一次罰球傳中，引起丹麥防線一輪混亂，在白界線前未能將皮球送入網，旁證示意越位在先。

中國女足簡介：

女子世界盃2023｜中國首戰與丹麥的宿命對決 鏗鏘玫瑰可否再綻放

（Getty Images）

（Getty Images）

中國女足歷屆往績

1991 8強

1995 殿軍

1999 亞軍

2003 8強

2007 8強

2011 未入決賽周

2015 8強

2019 16強



王霜先列後備。（Getty Images）

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