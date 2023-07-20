2023女子世界盃指南︱四冠王者美國有隱憂　澳洲主場之利最強黑馬

2023女子足球世界盃（女足世界盃／女子世界盃）由澳洲及新西蘭兩國合辦，7月20日至8月20日期間上演，賽事規模由上屆24隊增至32隊角逐。今年為第九屆賽事，大熱門是連續在2015、2019兩屆奪冠、歷來四次捧盃的美國，隊長摩根（Alex Morgan）已經34歲，38歲的韋冰露（Megan Rapinoe）決賽周前宣布今屆是她最後一屆世界盃，最大件事是球隊出現嚴重斷層，力爭三連霸存隱憂。

德國、西班牙、瑞典和2022歐洲國家盃冠軍英格蘭均被視為有力問鼎冠軍的球隊，從未贏過國際大賽的澳洲僅被視作黑馬份子，女足英超球隊車路士前鋒卡爾（Sam Kerr）是現今最強前鋒之一，主場出戰下或帶來驚喜。



2023女子足球世界盃首度由兩國合辦，在澳洲及新西蘭上演。（Getty Images）

2023女足世界盃基本資料



主辦國：澳洲及新西蘭

參賽球隊：32隊

比賽日期：7月20日至8月20日

賽事直播：Now 630／633台直播全部64場賽事



參賽球隊：

1. 亞洲6隊 - 澳洲（主辦國）、中國、日本、韓國、越南＊、菲律賓＊

2. 歐洲12隊 - 德國、英格蘭、荷蘭、西班牙、法國、意大利、瑞典、挪威、瑞士、丹麥、葡萄牙*、愛爾蘭*

3. 南美洲3隊 - 巴西、阿根廷、哥倫比亞

4. 加勒比海及中北美洲6隊 - 美國、加拿大、哥斯達黎加、牙買加、巴拿馬*、海地*

5. 非洲4隊 - 南非、尼日利亞、摩洛哥*、贊比亞*

6. 大洋洲1隊 - 新西蘭（主辦國）



＊首次參賽球隊



總覽：女子足球起步較遲，強隊與弱隊之間實力差距較大，2019年世界盃分組賽美國便試過13：0大炒泰國，雙位數比數不算罕見。即使多國近年進步神速，大大收窄差距，始終今屆賽事一下子大增8隊參賽，分組賽便有不少強弱懸殊的對碰，當中越南、菲律賓、葡萄牙、愛爾蘭、巴拿馬、海地、摩洛哥、贊比亞8隊首次出戰世界盃。

2023女足世界盃分組（世界排名）

A組：新西蘭（26）、挪威 （12）、瑞士（20）、菲律賓（46）

B組：澳洲（10）、加拿大（7）、愛爾蘭（22）、尼日利亞（40）

C組：西班牙（6）、日本（11）、哥斯達黎加 （36）、贊比亞（77）

D組：英格蘭（4）、丹麥（13）、中國（14）、海地（53）

E組：美國（1）、荷蘭（9）、葡萄牙（21）、越南（32）

F組：法國（5）、巴西（8）、牙買加（43）、巴拿馬（52）

G組：瑞典（3）、意大利（16）、阿根廷（28）、南非（54）

Ｈ組：德國（2）、韓國（17）、哥倫比亞（25）、摩洛哥（72）



2023女足世界盃熱門球隊檢閱

美國是女足最強王者，韋冰露2019世界盃領軍衛冕，今屆她最後一次參賽又會如何？（Getty Images）

美國——四冠王者遇嚴重斷層 韋冰露最後一舞會如何？

8屆女子足球世界盃，美國贏了4屆，加上一次亞軍和3次季軍，從未跌出三甲，由學界到職業聯賽長年培訓新血，奠定女子足球王國地位，韋冰露、摩根等黃金一代領軍連贏2015、2019兩屆世界盃，今屆卻出現嚴重斷層。

上屆多位功臣如萊特（Carli Lloyd）、莎奧班（Becky Sauerbrunn）、希芙（Tobin Heath）、派絲（Christen Press）、姬格（Ali Krieger）不是退役便是因傷未再入選，單是5人加起來便累積近1000頂喼帽，兩大中生代主力森美維絲（Sam Mewis）和史雲遜（Mallory Swanson）傷患未癒同樣不入大軍名單，23人大軍名單之中多達14人首次參加世界盃，是美國歷來最多新丁的一屆。

韋冰露（右）與摩根（左）2019女足世界盃分別贏得金靴及銀靴獎，帶領美國第四度奪冠。（Getty Images）

傳統上每逢大賽美國隊必然是頂頭大熱，今屆賽事也不例外，然而兩年前東京奧運由韋冰露領軍的黃金一代面對一眾年輕對手明顯已力不從心，分組賽0：3不敵瑞典，8強靠互射十二碼僅勝荷蘭，4強0：1負最終奪冠的加拿大，銅牌戰險勝澳洲保住銅牌。

決賽周前韋冰露宣布今次是她最後一屆世界盃，今屆多員星將缺陣，她和兩位隊長摩根和賀倫（Lindsey Horan）是否足以支撐大局，存在很大疑問，最終能走多遠，很視乎一班新秀能否在這最大舞台挺身而出。

當然美國人才輩出，一班新血之中22歲前鋒蘇菲亞史密夫（Sophia Smith）、23歲中堅居瑪（Naomi Girma）俱有巨星潛質。史密夫是波特蘭荊棘（Portland Thorns）上季NWSL冠軍功臣、NWSL年度MVP及2022美國最佳女子球員；居瑪是2022 NWSL選秀狀元、年度最佳新人兼最佳防守球員，兩人首次出戰世界盃已是美國隊新核心，發揮水準的話，陣容大變的美國再次走到最後也不意外。

E組最強對手為荷蘭，首戰世盃的越南和葡萄牙料難匹敵，出線無疑問。如能首名出線，16強可望避開強敵瑞典，8強也有相對較輕鬆走線。

美國（世界排名：1）

冠軍次數：4（1991、1999、2015、2019）

焦點球星：韋冰露、摩根、賀倫、居瑪、史密夫

分賽賽程：

E組

22/07 08:50 美國 對 越南

27/07 08:50 美國 對 荷蘭

01/08 14:50 葡萄牙 對 美國



英格蘭2022女子足球歐洲國家盃主場奪冠，一年後世界盃前痛失兩大主力。（Getty Images）

英格蘭——歐國盃登頂後痛失多員星將

英格蘭女足近年進步神速，很大程度受惠女子英超聯賽水平持續提升，在荷蘭名帥域雯（Sarina Wiegman）帶領下，2022歐洲國家盃主場出戰順利奪冠，首度贏得大賽冠軍，相隔一年的世界盃，她們自然被看高一線，捧為冠軍熱門之一。問題是，去年助女三獅登上歐洲之巔三大功臣：隊中神射手兼助攻王美特（Beth Mead）、隊長莉亞威廉臣（Leah Williamson）先後因膝部十字韌帶（ACL）撕裂未能入選，中場大腦卻比（Fran Kirby）進行膝部手術根治傷患同樣未能趕及今屆賽事，前、中、後三線靈魂人物皆失，實力大打折扣。

美特在歐國盃以6入球5助攻贏得金靴獎，並獲選賽事最佳球員，英格蘭失去這位進攻「火車頭」，由列斯占士的妹妹羅倫占士（Lauren James）補上她的右翼位置，後者的速度和爆炸力是所有對手的噩夢，然而羅倫的入球和傳中質素目前難與美特相提並論。此外歐國盃後英軍女足史上首席射手韋特（Ellen White）及另一傳奇史葛（Jill Scott）雙雙退役，英軍在熱身賽表現、尤其是進攻方面患得患失，跟去年夏天的火熱狀態有一定距離。

美特（左）和莉亞威廉臣（右）先後因膝部ACL手術正在養傷，早前盛裝出席溫布頓獲觀眾致敬。（Getty Images）

後防一大漏洞成最大疑問

英軍主帥域雯如無意外會繼續以4-3-3陣式迎戰，韋特退役後的正選中鋒席位，相信是戴莉（Rachel Daly）與路素（Alessia Russo）二選一，戴莉由左閘改踢前鋒，2022/23球季在英超為阿士東維拉攻入22球成為聯賽神射手，狀態火熱；剛由曼聯轉投阿仙奴的路素，去年歐國盃以後備身份攻入4球，惟表現相對不及戴莉穩定。卻比缺陣下，進攻中場會由曼聯的東妮（Ella Toone）補上，與禾殊（Keira Ｗalsh）及史坦威（Georgia Stanway）組成三人中場。中前場替補人選實力與正選相差不遠，防線才是最大疑慮。

隊長莉亞威廉臣缺陣，到底由誰成為今屆隊長白禮特（Millie Bright）的中堅拍檔？最正路是由格蓮活特（Alex Greenwood）取代，但當歐國盃正選左閘戴莉改踢前鋒，假如格蓮活特串演中堅，左閘便要由卡達（Jess Carter）或查爾絲（Niamh Charles）之間二選一，兩人防守能力一般，而格蓮活特速度太慢，左閘位置必成英格蘭的「阿基里斯腱」，至今未見修正方案。中堅人選尚有胡賓摩爾（Lotte Wubben-Moy）和艾絲美摩根（Esme Morgan）兩個選擇，她們潛質優厚卻分別有穩定性及經驗不足問題，就算有目前全球最佳女足門將艾思（Mary Earps）把守最後一關，防線仍然令人憂慮。

羅倫占士的表現或主宰英格蘭在今屆世界盃能走多遠。（Getty Images）

多員主力缺陣大大影響英格蘭今屆奪冠機會，只有一種「盡做」的感覺，平均實力而言，她們仍是強隊之一，由2015、2019兩屆世界盃及2017、2022兩屆歐國盃，連續4次大賽均為四強份子，因傷錯過去年歐國盃的中場諾比思（Jordan Nobbs）入選大軍，現在僅為替補角色，始終相信以她的級數、視野、傳送和遠射能力，有機會帶來變數。

英格蘭分組賽出線應無問題，16強極大機會遇上澳洲或加拿大其中一隊，面對嚴峻考驗，便要看域雯戰術、排陣以及球隊臨場發揮。

英格蘭（世界排名：4）

世界盃最佳成績：第3名（2015）

上屆世界盃成績：第4名

焦點球星：禾殊、史坦威、羅倫占士

分賽賽程：

D組

22/07 17:20 英格蘭 對 海地

28/07 16:20 英格蘭 對 丹麥

01/08 18:50 中國 對 英格蘭



花名「the Matildas」的澳洲女足，較男足更受歡迎，今屆女足世界盃主隊門票很快已被掃一空。（Getty Images）

澳洲——最強前鋒兼主場之利 是時候零的突破？

澳洲女足「the Matildas」在當地較男子隊更受歡迎，作為主辦國之一，今屆世界盃主隊門票甫開售旋即被搶購一空，7月20日揭幕戰澳洲對愛爾蘭徇眾要求下由容量4.5萬的悉尼Allianz Stadium，改為在決賽周之中容量最大、可容納8.35萬球迷的Accor Stadium上演。

澳洲隊的焦點人物只有一個，就是隊長兼隊史最強射手卡爾（Sam Kerr）。卡爾自小打澳式欖球，身體質素和體能強大，12歲轉踢足球，15歲已為柏斯光榮在澳洲女子足球聯賽W-League（現已易名為女子A-League）上陣，她無論在澳洲、美國或英格蘭聯賽均很成功，是唯一能在三個不同洲份聯賽贏得神射手獎的女子足球員，澳洲W-League兩次，美國NWSL三次，英格蘭WSL兩次，入球幾乎已跟她的名字劃成等號。

卡爾能否趁主場之利，帶領澳洲在世界盃取得突破？（Getty Images）

這位女子英超球隊車路士鋒將官方身高只有1.67米，彈跳力卻驚人，不止憑速度和爆炸力頻頻入球，頂上功夫亦一流。效力藍軍3年半已4度贏得女子英超，2020/21球季更領軍首度闖入歐聯決賽，不敵巴塞隆拿得亞軍。值得注意的是，澳洲並非卡爾一人球隊，效力阿仙奴的霍特（Caitlin Foord）走位靈活而且側擊力一流，當對手緊盯卡爾，霍特隨時把握機會突破。

隊中另一世界級球星是效力里昂的右後衛卡賓達（Ellie Carpenter），15歲已首次代表澳洲成年國家隊，23歲的她已兩度出戰奧運、即將第二度參加世界盃。澳洲整體陣容或許及不上各冠軍大熱門，對比4年前陣容，當年23人中13人外流美國聯賽NWSL，8人效力澳洲本土聯賽，今屆大軍名單中外流歐洲多達18人，當中包括卡爾在內11人在女子英超打滾，只餘下3人在澳洲女子A-League搵食。美國和歐洲聯賽水平難以直接比較，惟從她們今年先後曾在友賽擊敗西班牙和英格蘭可見，澳洲目前實力足以跟一眾強隊周旋。

澳洲世界盃往績平平，只曾3度晉身8強，上屆16強遇上挪威互射十二碼飲恨；兩年前東京奧運帶來驚喜，8強加時4：3擊敗英國隊，是亞洲盃及大洋洲盃賽事以外，首度置身國際大賽4強。準決賽0：1僅負瑞典，季軍戰在美國身上取得3個入球，以3：4敗陣。首次在南半球上演的女足世界盃，作為東道主之一的澳洲坐擁主場之利，全國熱情球迷打氣下，這支黑馬份子能否仿傚英格蘭去年的歐國盃封王之路？

澳洲（世界排名：10）

世界盃最佳成績：8強（3次：2007、2011、2015）

上屆世界盃成績：16強

焦點球星：卡爾、霍特、卡賓達

分賽賽程：

B組

20/07 17:50 澳洲 對 愛爾蘭

27/07 17:50 澳洲 對 尼日利亞

31/07 17:50 加拿大 對 澳洲



兩屆冠軍德國前中後三線實力俱強。（Getty Images）

德國——陣容最完整平均實力最強 狀態有疑點

今屆多支強隊遇上球員傷病或與足總不咬弦等原因陣容不整，兩屆冠軍德國可能是陣容最完備一隊，前、中、後三線實力皆強。一年前的歐洲國家盃，她們的表現不遜冠軍球隊英格蘭，如非隊長兼王牌前鋒樸比（Alexandra Popp）決賽前熱身受傷無法上陣，賽果很可能改寫。

德國隊長兼王牌前鋒樸比。（Getty Images）

德國以國內最強球隊禾夫斯堡成員為骨幹，包括樸比在內9人入選，輔以6名法蘭克福、5名拜仁慕尼黑球員，默契不用懷疑。她們的世界盃成績及不上歐國盃，對上一次奪冠已經是2007年的事，不過陣中擁有21歲的奧巴多夫（Lena Oberdorf）和20歲的祖莉白蘭特（Jule Brand）兩大天才新星，再次成為女子足球最強勢力。

奧巴多夫能踢中後場多個位置，掃蕩能力極強，獲選2022歐國盃最佳年輕球員；2022「歐洲女金童」祖莉白蘭特主要為左翼，並可出任左邊場區任何位置。從去年歐國盃的德國，以至德國球會禾夫斯堡近季強勢表現，奧巴多夫和白蘭特均為要角，今屆世界盃她們是樸比以外，球隊兩大焦點人物。

德國並非全沒缺點，歐國盃後狀態明顯回落，2月友賽0：0賽和瑞典一仗完全落入下風，4月友賽1：2負巴西，6月友賽將首戰世界盃的越南僅勝2：1，最令人意外是7月決賽周前最後一場熱身賽對另一世盃「初哥」贊比亞全場落後下2：3敗陣。到底是狀態奇差還是刻意隱藏實力，真的要留待決賽周表現來證明。同組對手只有韓國、哥倫比亞及首次出場的摩洛哥，預期可輕鬆出線，16強很可能遇上法國或巴西其中一隊，8強或硬撼英格蘭，淘汰賽階段硬仗連場。

2022「歐洲女金童」祖莉白蘭特是德國今屆世界盃另一焦點人物。（Getty Images）

德國（世界排名：2）

冠軍次數：2次（2003、2007）

上屆世界盃成績：8強

焦點球星：樸比、奧巴多夫、祖莉白蘭特

分賽賽程：

H組

24/07 16:20 德國 對 摩洛哥

30/07 17:20 德國 對 哥倫比亞

03/08 17:50 韓國 對 德國



西班牙被視為今屆熱門球隊之一，卻受「兵變」事件影響未能以最強陣容應戰。（Getty Images）

西班牙——球后歸隊仍未樂觀 兵變過後陣容大變

巴塞隆拿近年在女子西甲及歐聯的無敵姿態，或多或少成為西班牙被捧成今屆熱門之一的原因。連續兩年贏得女子金球獎的佩迪雅絲（Alexia Putellas），毫無疑問是現今最強球員，沒有之一，佩迪雅絲為首的巴塞一眾星將為西班牙國家隊核心，水能載舟，亦能覆舟，她們正是西班牙未能樂觀的主因。

去年9月西班牙女足15名球員電郵予西班牙足總，指明假如主教練韋達（Jorge Vilda）繼續執教，便不要選她們入國家隊。西班牙記者Alex Ibaceta公開15人身份，當中包括巴塞隆拿6大星將姬哈路（Patri Guijarro）、邦瑪迪（Aitana Bonmatí）、莉安（Maria León）、班約絲（Sandra Paños）、賓娜（Claudia Pina）和卡蘭迪（Mariona Caldentey），炙手可熱的右閘安娜巴耶（Ona Batlle）也在其中，聯署時她仍在曼聯，今夏剛重返母會巴塞。

佩迪雅絲是現今最強女足球員，她剛從十字韌帶傷患中復出，狀態成疑。（Getty Images）

當時一度有消息指，佩迪雅絲也在名單之中，後來澄清正在治療十字韌帶傷患的她未在此列，但同樣支持踢走韋達。這班球員全為西班牙女足主力，據指球員對韋達的不滿，在於他管理失當，過度操練導致球員受傷、影響團隊心理健康，並質疑他的戰術能力。這宗「15人兵變事件」，最終以西班牙足總力撐韋達落幕，兵變15人當中，只有邦瑪迪、卡蘭迪和安娜巴耶3人在今屆世界盃獲徵召。

涉及兵變未獲徵召的12個球員，當中10人為2022歐國盃成員，影響最大肯定是巴塞中堅莉安、防守中場姬哈路、門將班約絲三人，她們皆是西班牙正選和中後場主力，巴塞今季蟬聯歐聯她們同為正選，姬哈路更是決賽最佳球員，同樣未有入選巴塞「叛兵」還有21歲前鋒賓娜。

西班牙女足主帥韋達在「15人兵變事件」後仍獲留任。（Getty Images）

兵變事件一方面令西班牙失去多員主力，未能派出最強陣容出戰，「不得民心」的韋達留任，難免成為部分球員心中一條刺。事實上早在兵變事件之前，韋達的領軍能力亦受懷疑，畢竟擁有佩迪雅絲、姬哈路和莉安等黃金一代成員，這位2015世界盃後接任的主帥，3次大賽戰績只得世界盃16強和兩屆歐國盃8強，以西班牙優秀人腳而言，合格也說不上。

另一疑點是，靈魂人物佩迪雅絲因膝部十字韌帶傷患養傷多時，上季尾才復出，僅在歐聯決賽90分鐘「亮相式」上陣，能否及時操起競賽狀態？當然西班牙陣中仍不乏好球員，巴塞9人、皇馬8人入選主導大軍，今年8場比賽7場勝出，僅曾在2月2：3僅負澳洲。友賽數據有多大參考價值實難預測，從陣容上尤其是3個年輕門將均無大賽經驗，韋達繼續領軍之下，只能說疑慮多過優勢。

西班牙（世界排名：6）

世界盃最佳成績：16強（2019）

焦點球星：佩迪雅絲、邦瑪迪、安娜巴耶

分賽賽程：

C組

21/07 15:20 西班牙 對 哥斯達黎加

26/07 15:20 西班牙 對 贊比亞

31/07 14:50 日本 對 西班牙



瑞典女足近年重現光芒，是今屆另一支有力爭冠份子。（Getty Images）

瑞典——狀態大勇可望重拾輝煌 女伊巴領黃金新一代爭冠

瑞典是今屆另一支有力問鼎冠軍的強隊，「女版伊巴」阿絲蘭妮（Kosovare Asllani）領軍下，這支北歐強豪上屆世界盃得第三名，2016、2020兩屆奧運獲得銀牌，陣中擁有多員世界級猛將，絕對有能力在今屆賽事走到最後。

瑞典中前場人腳強大，焦點人物是前鋒出身、在巴塞隆拿轉型踢出擊左閘的路化（Fridolina Rolfö）。球會生涯贏盡錦標的她有身材、有速度，盤扭和射門能力皆出眾，回到國家隊或出任左翼或左中場，是能夠獨力扭轉賽果的巨星。

巴塞球星路化是瑞典陣中最強巨星。（Getty Images）

阿絲蘭妮已經33歲，不時受傷患困擾，在國家隊她多數「移後一格」踢進攻中場，為隊友鋪橋搭路，因為陣中擁有狀態大勇布力克史汀娜絲（Stina Blackstenius）——這位阿仙奴箭頭17歲前同時兼顧玩手球，身體反應迅速，奔跑速度飛快，而且十分勤力迫搶對方守將，上季逐漸融入阿仙奴體系後愈踢愈好。

靴迪（Lina Hurtig）是瑞典另一星級鋒將，可惜由祖雲達斯轉投阿仙奴後持續受傷患所困，狀態低迷多時。

瑞典前線最強尖刀布力克史汀娜絲。（Getty Images）

車路士前隊長瑪達蓮娜艾歷臣（Magdalena Eriksson）是瑞典後防重心，她效力藍軍6年5度贏得女子英超聯賽，今年夏天與女友哈達（Pernille Harder）一起加盟拜仁慕尼黑。

隊長施格（Caroline Seger）級數毋庸置疑，畢竟已38歲亦長期受傷患困擾，重返球隊相信她的精神領袖角色大於一切，她早前受訪時說起與傷患搏鬥過程傷心得痛哭，訴說多年足球生涯只欠這個獎牌，「世界盃一直是我目標……是我唯一欠缺的獎牌。能置身這支國家隊是我最後機會，我不會再踢更多世界盃了。」

瑞典G組對手僅為實力次一級的意大利、南非及阿根廷，首名出線機會高唱入雲，16強已有機會遇上美國或荷蘭其中一隊，過到這關8強如無意外會硬撼西班牙。

瑞典（世界排名：3）

世界盃最佳成績：亞軍（2003）

上屆世界盃成績：第3名

焦點球星：路化、布力克史汀娜絲、阿絲蘭妮

分賽賽程：

G組

23/07 12:50 瑞典 對 南非

29/07 15:20 瑞典 對 意大利

02/08 14:50 阿根廷 對 瑞典



加拿大贏得2020東京奧運金牌。（Getty Images）

有力爭標但各有缺點的球隊——法國、加拿大、荷蘭、挪威、巴西、日本

除上述6支冠軍熱門，法國、加拿大、荷蘭、挪威、巴西和日本均在世界前列。加拿大以具說服力的演出贏得東京奧運金牌，世界排名第7，人腳不俗，惟今年2月爆發勞資糾紛，加拿大足總削減女足預算，導致女足全體罷工抗議，球員在Twitter發聲明指加國足總「未能向女子國家隊撥出足夠經費」，當時距離世界盃只有5個月。事件對球隊狀態和球員心理有一定影響，表現與奧運奪金時有一定距離。

世界排名第5的法國亦在今年2月鬧兵變，球員不滿教練Corinne Diacre，隊長連拿特（Wendie Renard）突然宣布退出國家隊，另外兩名成員嘉圖圖（Marie-Antoinette Katoto）和迪安妮（Kadidiatou Diani）亦宣布退隊。跟西班牙足總不同，法國足總選擇站在球員一方，3月初辭退Corinne Diacre，還撬走沙特阿拉伯主帥蘭納（Herve Renard）。蘭納上任後即重召連拿特歸隊，迪安妮亦入選大軍，效力巴黎聖日耳門的前鋒嘉圖圖因傷錯過決賽周，對鋒力有一定影響。

荷蘭前鋒美迪瑪因傷無緣今屆世界盃。（Getty Images）

荷蘭是另一熱門球隊，2017年勇奪歐洲國家盃，上屆世界盃決賽不敵美國得亞軍。這支世界排名第9位球隊的強大，有賴陣中世界級前鋒美迪瑪（Vivianne Miedema）。她是女子英超聯賽及荷蘭國家隊（男女合計）史上入球王，去年12月膝部十字韌帶撕裂，錯過今屆賽事。中場主力雲迪當（Daniëlle van de Don）屢受傷患後表現不如高峰期，荷蘭整體實力仍不俗，要贏冠軍難度頗大。

挪威陣中不乏巴塞隆拿前鋒恩根（Ingrid Syrstad Engen）、阿仙奴中場瑪琳（Frida Maanum）等球星，作為4支贏過女子世界盃的球隊之一，大賽卻已多年「未威過」。2011年冠軍、2015年亞軍日本，自前隊長澤穂希退役後無復勇態，上屆世界盃16強止步，東京奧運主場出戰8強出局，連續兩次大賽表現令人失望，今屆陣容亦缺乏一位有力扭轉乾坤的領軍人物。

巴西擁有6奪世界足球小姐榮譽的瑪達，森巴球后創紀錄第6次出戰決賽周，已屆37歲的瑪達縱仍有心有力，巴西整體人腳始終不及美國、德國、瑞典等球隊，總有孤掌難鳴之感。

2023女足世界盃Now免費直播賽程

Now TV全程免費直播今屆女子足球世界盃全部64場賽事，包括48場分組賽及16場淘汰賽，設有廣東話旁述，於Now630台直播（部分賽事在633台直播），網頁及應用程式亦可免費收看，以下為分組賽直播時間表：

20/07 14:50 新西蘭 對 挪威

20/07 17:50 澳洲 對 愛爾蘭



21/07 10:20 尼日利亞 對 加拿大

21/07 12:50 菲律賓 對 瑞士

21/07 15:20 西班牙 對 哥斯達黎加



22/07 08:50 美國 對 越南

22/07 14:50 贊比亞 對 日本

22/07 17:20 英格蘭 對 海地

22/07 19:50 丹麥 對 中國



23/07 12:50 瑞典 對 南非

23/07 15:20 荷蘭 對 葡萄牙

23/07 17:50 法國 對 牙買加



24/07 13:50 意大利 對 阿根廷

24/07 16:20 德國 對 摩洛哥

24/07 18:50 巴西 對 巴拿馬



25/07 09:50 哥倫比亞 對 韓國

25/07 13:20 新西蘭 對 菲律賓

25/07 15:50 瑞士 對 挪威



26/07 12:50 日本 對 哥斯達黎加

26/07 15:20 西班牙 對 贊比亞

26/07 19:50 加拿大 對 愛爾蘭



27/07 08:50 美國 對 荷蘭

27/07 15:20 葡萄牙 對 越南

27/07 17:50 澳洲 對 尼日利亞



28/07 07:50 阿根廷 對 南非

28/07 16:20 英格蘭 對 丹麥

28/07 18:50 中國 對 海地



29/07 15:20 瑞典 對 意大利

29/07 17:50 法國 對 巴西

29/07 20:20 巴拿馬 對 牙買加



30/07 12:20 韓國 對 摩洛哥

30/07 14:50 瑞士 對 新西蘭

30/07 14:50 挪威 對 菲律賓 (633台)

30/07 17:20 德國 對 哥倫比亞



31/07 14:50 日本 對 西班牙

31/07 14:50 哥斯達黎加 對 贊比亞 (633台)

31/07 17:50 加拿大 對 澳洲

31/07 17:50 愛爾蘭 對 尼日利亞 (633台)



01/08 14:50 葡萄牙 對 美國

01/08 14:50 越南 對 荷蘭 (633台)

01/08 18:50 中國 對 英格蘭

01/08 18:50 海地 對 丹麥 (633台)



02/08 14:50 阿根廷 對 瑞典

02/08 14:50 南非 對 意大利 (633台)

02/08 17:50 巴拿馬 對 法國

02/08 17:50 牙買加 對 巴西 (633台)



03/08 17:50 韓國 對 德國

03/08 17:50 摩洛哥 對 哥倫比亞 (633台)



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