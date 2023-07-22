女子世界盃2023｜中國首戰與丹麥的宿命對決　鏗鏘玫瑰可否再綻放

中國女足第8度打入女子世界盃決賽周，過去7次參賽皆順利打入淘汰賽。中國隊今屆被編入D組，首戰對丹麥，隨時是牽繫能否保持優良傳統的關鍵一戰。



女子世界盃D組



丹麥 對 中國 今晚8點

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中國女足在去年的亞洲盃奪冠。（資料圖片／Getty Images）

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中國女足第8度征戰女子世界盃決賽周，國足除了2011年無緣決賽周，其餘7屆參賽皆順利打入淘汰賽，其中1999年美國世界盃的亞軍是史上最佳戰績。

她們與英格蘭、丹麥及海地被編入D組。英軍世界排名第4，在D組實力稍勝一籌；首度躋身決賽周、排名53位的海地，與另外3隊有差距。中國要保住全數出線的優良傳統，丹麥相信是最大對手，兩軍在世界排名僅差一位，國足排第14，丹麥則排13。若兩軍同樣不敵英格蘭及擊敗海地，換言之今仗勝負可能左右D組出線形勢，變成生死戰。

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中國女足鬥丹麥前，眾將先在球場大合照留念。（Getty Images）

丹麥女足過去3屆未能打入決賽周，對上一次參賽已經是2007年的中國世界盃，丹麥與中國巧合地同組，形勢亦與今屆相若，同組的巴西及新西蘭實力有距離，中國對丹麥又成關鍵，當年國足以3：2力克丹麥，順利取得晉級資格，兩軍曾經3度在世界盃交手，「鏗鏘玫瑰」錄得2勝1和，國足看來有些微優勢。

中國女足在2007年世界盃曾經擊敗丹麥。（資料圖片／Getty Images）

中國女足出戰世盃的名單中，在本地聯賽效力的球員佔大多數，外流美職聯、效力路易維爾競技的王霜，必然是國足的領軍人物，這名28歲主將將配合唐佳麗及張琳艷攻堅。中國女足早前贏得亞洲盃，守將王曉雪是功臣之一，可惜她因傷錯過今屆世界盃，國足或許以隊長王珊珊移後鎮守防線。

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王霜依然中國女足的領軍人物。（Getty Images）

水慶霞：為中國女足找到自己的定位

縱然中國與丹麥曾經3度在世界盃碰頭，但兩軍對上一次交手已經是4年前，中國女足主帥水慶霞直言丹麥隊進步不少，實力應在國足以上。水慶霞出席賽前記者會時，坦言丹麥在身體質素上有優勢，中國隊要做到的是揚長避短，「北歐球隊身體佔優，但客觀存在的因素不去顧慮太多。我們也有優勢，要縮小自己的弱點，再把強項放到最大。在場上有很多未知數影響球隊發揮，我希望麾下展示自信及團結，交出應有的水平，為中國女足找到自己的定位，再有一個好開始。」

對於王曉雪在防線的空缺，水慶霞仍以幽默方式回應，看來不算太緊張：「根據戰術，排陣會作出不同的調整，如果可以的話，我希望自己可以落場。」隊長王珊珊則直言，無論是前鋒或後衛，她都已經準備好披甲。

水慶霞希望麾下交出應有水平。（Getty Images）

丹麥女足主教練辛達加特（Lars Søndergaard）賽前同向中國隊「笠高帽」，並表示有充足的準備：「我分析了中國隊近一個月，她們很有組織性，球員之間很團結，我十分尊重中國隊，今仗必定是一場硬仗。王霜與王珊珊的個人能力出眾，不容忽視。」