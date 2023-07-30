世大運｜許得恩太極拳添銅　連續兩日奪牌　沈曉榆槍術獲銅牌

香港隊周日（30日）續戰成都世界大學生運動會，武術代表許得恩及女將沈曉榆分別在太極拳和槍術奪銅。

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許得恩昨日在男子太極劍封王、奪得港隊今屆第一金，這名杭州亞運代表今日乘勇轉戰太極拳賽事。

許得恩在12名選手中第一個出場，獲得9.660分，雖然不敵中華台北和新加坡選手，但為港增添一面銅牌。

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【世大運】許得恩繼太極劍封王後再為港添銅。（中國香港大專體育協會提供）

沈曉榆出戰女子槍術賽事，於5名選手中壓軸登場。她最終以9.583、0.010分之差不敵第二名的澳門選手，奪銅而回。

【世大運】沈曉榆奪得女子槍術銅牌。（中國香港大專體育協會提供）

近屆世大運香港隊成績

2023 武術男子太極劍金牌（許得恩）、武術男子南拳銀牌（劉子龍）

2019 網球女單銅牌（張瑋桓）、網球女雙銅牌（張瑋桓/伍曼瑩）

2017 游泳女子100米自由泳金牌（何詩蓓）、游泳女子200米自由泳金牌（何詩蓓）、網球男子雙打銅牌（楊柏朗/黃俊鏗）、武術女子太極拳太極劍銅牌（莫宛螢）

2015 游泳女子50米背泳銀牌（歐鎧淳）

2011 田徑男子4×100米接力銅牌（何文樂、黎振浩、梁祺浩、葉紹強）、劍擊女子佩劍個人銅牌（歐陽慧欣）、體操女子跳馬銅牌（黃曉盈）

