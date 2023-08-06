世大運｜黃尹雋突缺陣男子半馬　領隊：個人原因沒出賽　同日離隊

世界大學生運動會繼續在成都舉行，周日（6日）早上的男子半馬拉松賽事，港隊原定派出三名運動員參賽，包括林穎璋、莊司暘及黃尹雋，惟黃尹雋最終沒有出賽。



黃尹雋為香港男子全馬紀錄保持者，他早前表示放棄出戰亞運，並參加世界大學生運動會，惟到周日的男子半馬賽事，他最終未有作賽，在比賽結果文件上列為「DNS」（未有出賽）。林穎璋跑出1小時10分49秒排第27，莊司暘則以1小時13分43秒列第31位；隊際賽方面，港隊最後因未足三人出賽，失去隊際成績。

黃尹雋對首次擔任旁述感興奮：「細個都有想過好似伍家謙做體育評述員，現在可以做到。」（盧翊銘攝）

事後，他在Instagram限時動態發文道：「解決問題最好嘅方法，就係解決提出問題嗰個人」，而其經理人蘇慧軒早前則在IG拍下疑似是酒店大堂的畫面，寫上「唔小心住咗大運會間official（官方）酒店」。

有消息指，黃尹雋賽前沒有隨隊入住選手村，而世大運香港田徑代表隊領隊何浩儀回應《香港01》查詢時，解釋黃尹雋未有參賽的原因：「黃尹雋今早是因為個人問題沒有參賽及個人理由經書面向代表團申請離隊，獲得批准。他表示於今天提早回港。」

何浩儀續指，黃尹雋沒有到達比賽場地，「雖然（他）缺賽，但對團隊影響不大，其他隊員亦順利在高溫高濕度中完成。」談到有傳黃尹雋賽前沒有入住選手村，何浩儀指：「中國香港代表團對每一位團員持有相同的紀律及標準，而入住選手村是其中必定要求。對於其他人的評論，我們不便回應。」

何浩儀沒有正面回應黃尹雋有否入住選手村，但提到：「黃尹雋在到埗後的日子，有如常進出選手村進行有關訓練。」他亦解釋為何要求選手入住選手村：「選手村是大會提供予各參賽國家代表團，而代表團要求所有成員務必在村內留宿，目的是為著保護運動員及所有參與人仕的人生（身）安全、食物安全、球隊/隊伍訓練及比賽必須要有緊密的溝通、及有關保險事宜。一般大型綜合運動會，組委會也會安排運動代表團入住選手村或入住指定酒店，今次入住選手村也是組委員的安排。」