港超傑志對大埔32台免費直播　女子世界盃決賽睇ViuTV 96台

本周（14/08至20/08）的香港免費電視直播體育節目，重頭戲是星期日舉行的女子世界盃決賽，由英格蘭對西班牙。ViuTV 96台及Now 630台將會聯手免費直播，節目由周日下午5時30分開始。

周六下午舉行的女子世界盃季軍戰瑞典對澳洲不會在96台播放，但會在Now 630台直播，觀眾可以透過網站或應用程式觀看。



14/08（一）

【77台】2355-2600 德國盃足球賽 - 呂貝克 對 賀芬咸

15/08（二）

【96台、Now 630台】1550-1800 FIFA 女子世界盃2023 -準決賽 - 西班牙 對 瑞典

16/08（三）

【96台、Now 630台】1750-2000 FIFA 女子世界盃2023 -準決賽 - 澳洲 對 英格蘭

19/08（六）

【Now 630台】1550-1800 FIFA 女子世界盃2023季軍戰 – 瑞典 對 澳洲

（直播連結：Now630台）

【32台】1550-1810 香港超級聯賽2023-2024 – 傑志 對 大埔

*因版權所限，香港超級聯賽節目只作電視直播，不設網上直播，敬請留意。

20/08（日）

【96台、Now 630台】1730-2030 FIFA 女子世界盃2023決賽 – 西班牙 對 英格蘭