女子世界盃四強出爐附免費直播賽程　瑞典西班牙澳洲英格蘭爭冠

撰文：吳慕兒
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2023女子世界盃8強賽事完成，隨2011年冠軍日本被瑞典淘汰，今屆賽事肯定會有一隊新冠軍誕生！
今屆賽事全程表現平穩的瑞典，周二（15日）率先迎戰攻力強大的西班牙；周三（16日）主辦國澳洲硬撼表現在水準以下卻一路過關的應屆「歐洲冠軍」英格蘭。

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瑞典守將艾絲特對日本一仗為球隊先開紀錄，瑞典終2：1淘汰日本晉身四強。（Getty Images）

2023女足世界盃四強賽程︱Now 630台直播

直播連結：Now630台

15/08　16:00　瑞典 對 西班牙

16/08　18:00　英格蘭 對 澳洲

2023女子世界盃新王者即將誕生！

瑞典在8強遇上同樣狀態十足的日本，身材和身體對抗佔盡上風下，憑一次罰球攻勢和一記十二碼兩球領前，戰至75分鐘形勢仍一面倒。比賽最後15分鐘日本變陣絕地反擊下戰況逆轉，可惜日本博得十二碼後宴客，一次罰球勁射中楣不入，87分鐘追回一球仍無補於事。

女子世界盃今屆為第9屆賽事，對上8屆只有4隊曾奪冠，兩屆冠軍德國分組賽爆冷出局，挪威和四冠王者美國16強止步，日本是8強中唯一一支前冠軍球隊，「大和撫子」也被淘汰之後，意味今屆必有新冠軍球隊產生。

瑞典8強勇挫日本。（Getty Images）

「女伊巴」領軍瑞典星將如雲

瑞典不止有巴塞巨星路化（Fridolina Rolfö）壓陣，還有「女伊巴」阿絲蘭妮（Kosovare Asllani）、德甲勁旅禾夫斯堡前鋒布隆姬絲（Rebecka Blomqvist）、阿仙奴中鋒布力克史汀娜絲（Stina Blackstenius）、剛轉投拜仁慕尼黑的前車路士隊長艾歷臣（Magdalena Eriksson）和另一守將艾絲特（Amanda Ilestedt）等，俱是在歐洲頂級球會效力的球星。

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瑞典力爭首個世界盃冠軍。（Getty Images）

能否打破世界盃宿命？

這支北歐強隊星味十足之餘，從16強對美國，到8強對日本，均顯示出無比韌力。當形勢未如理想之時，一班球員憑鬥志和拼勁全力阻止對手進攻，當然最後一關還有今屆表現神勇的門將梅素域（Zećira Mušović）鎮守，為防線增添額外信心。

瑞典是女子足球發展較早國家，卻一直跟世界盃冠軍無緣，1次亞軍、3次季軍，能否繼2003年後再闖決賽，先要問過西班牙一關。

瑞典（世界排名：3）
世界盃最佳成績：亞軍（2003）
上屆世界盃成績：第3名
焦點球星：路化、阿絲蘭妮、布力克史汀娜絲

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西班牙今屆再創佳績，擊敗荷蘭首度晉身4強。（Getty Images）

西班牙女足現「地上最強」風釆

跟傳統豪門瑞典不同，西班牙女足起步較遲，近10年由巴塞隆拿牽頭增加投放在女子足球資源，近年漸見成果。2015年首戰世界盃分組賽出局，2019年那屆16強止步，今屆就算因早前「15人兵變事件」，沒有徵召巴塞中堅莉安（Maria León）、防守中場姬哈路（Patri Guijarro）和門將班約絲（Sandra Paños）三大中後場主力，仍能突破歷史佳績，首度打入四強，一大原因是進攻球員的質素和默契。

23人大軍成員主要來自西甲三大班霸巴塞隆拿、皇家馬德里和馬德里體育會，即使2022歐國盃10名成員沒有入選，球后佩迪雅絲前十字韌帶剛傷癒缺態，前線上有還有老將艾莫素（Jennifer Hermoso）領軍，巴塞中場邦瑪迪穿針引線，翼鋒列當度（Alba Redondo）、卡丹蒂（Mariona Caldentey）均發揮不俗 。西班牙在今屆賽事頗有巴塞和西班牙國家隊全盛期那種「地上最強」的味道，利用精準快速傳球和轉向尋找空位，以攻代守，今屆5場比賽攻入15球，入球量與日本並列第一。

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西班牙19歲新星芭娜威露速度驚人，上仗對荷蘭加時攻入奠勝球領軍首度晉身四強。（Getty Images）

巴塞19歲超級新星芭娜威露

分組賽最後一輪已提早出線下，西班牙曾0：4不敵日本，中後場防守強度始終存有疑慮。他們16強5：1大勝攻力不強的瑞士，8強遇上雲迪當停賽的荷蘭，防線也未受太大考驗，加時2：1晉級。瑞典目前攻力絕對在上述兩隊之上，西班牙防線能否「頂得住」，會是這場四強大戰勝負關鍵。

西班牙攻力雖強，但在8強對荷蘭一仗，在對手頑強迫搶和防守下，門前把握能力令人扼腕，否則早在90分鐘內已可解決對手。狂牛兵團陣中有位超級新星芭娜威露（Salma Paralluelo），這位田徑選手出身的19歲翼鋒速度驚人，今屆頭4場賽事正選上陣未有入球，對荷蘭一仗後備入替卻在加時建奇功，當比賽後段陷入膠着，這位巴塞小將的速度和爆炸力將會十分有用，隨時再做英雄。

西班牙（世界排名：6）
世界盃最佳成績：4強（2023）
上屆世界盃成績：16強
焦點球星：佩迪雅絲、邦瑪迪、芭娜威露

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主辦國澳洲愈戰愈勇，8強互射十二碼擊敗法國首晉4強。（Getty Images）

澳洲主帥善用卡爾

另一場準決賽由澳洲對英格蘭，今屆主辦國之一的澳洲在「國寶級」前鋒卡爾（Sam Kerr）分組賽因傷缺陣下，帶點驚險仍能以小組首名出線，16強2：0輕取丹麥，最大喜訊是卡爾在比賽末段復出。8強面對世界排名第五的法國，逆境中愈戰愈強，教練古斯達夫臣（Tony Gustavsson）的排陣和應變應記一功。

他夠膽面對法國仍不派卡爾正選上陣，到下半場中段才放這位車路士射手落場，澳洲當時狂攻一段幾乎收效，戰至120分鐘仍互無紀錄，過山車式的互射十二碼7：6僅勝法國，主場之利下終突破三度8強止步宿命，首度晉身4強。

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澳洲「國民偶像」卡爾。（Getty Images）

隊長卡爾在隊中的重要性毋庸置疑，澳洲卻能成功捱過她連場缺陣的逆境，由分組賽到8強，剛由曼城轉投皇家馬德里的娜素（Hayley Raso）以及效力防仙奴的霍特（Caitlin Foord）兩大翼鋒均表現突出，多次憑速度在邊路突破，娜素有3球進帳，霍特也有2助攻1入球，無論「國民偶像」卡爾是否正選出場，二人皆為澳洲取分關鍵之匙。

澳洲門將阿諾在今屆賽事十分神勇。（Getty Images）

英格蘭「最熟悉的陌生人」

說到澳洲，不得不提非常有型的門將阿諾（Mackenzie Arnold），澳洲今屆5場賽事當中，4場保持不失球，阿諾屢次演出神勇，令人留下深刻印象。對法國一仗互射十二碼階段，她更負責主射關鍵第五輪，射門縱僅僅中柱角不入，但她隨即收拾心情，最終擋出對手射門領軍首度晉身4強，並當選該仗最佳球員。阿諾效力英超球隊韋斯咸，對英格蘭一眾國腳踢法熟悉，有一定優勢。

事實上，澳洲大軍中多達11個球員正在英超球隊效力，門將阿諾之外，還包括隊長卡爾、副隊長卡莉（Stephanie Catley）、翼鋒霍特、科拿（Mary Fowler）、中堅堅妮地（Alanna Kennedy），翼鋒娜素亦先後踢過愛華頓和曼城，她們面對英格蘭會遇上不少球會隊友或一班「見慣見熟」的競爭對手，卡爾更會跟車路士隊友、英格蘭今屆隊長兼主力中堅白禮特（Millie Bright）正面交鋒。

澳洲（世界排名：10）
世界盃最佳成績：4強（2023）
上屆世界盃成績：16強
焦點球星：卡爾、霍特、卡賓達

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英格蘭能否繼2022歐洲國家盃後，再奪大賽冠軍？（Getty Images）

羅倫占士續停賽　英格蘭「鋒力」仍存疑

應屆歐洲冠軍英格蘭，決賽周前有美特（Beth Mead）、卻比（Fran Kirby）和隊長莉亞威廉臣（Leah Williamson）三大主力因傷未能入選，今屆世界盃決賽周暫時除分組賽6：1大勝中國一仗，餘下兩場分組賽以至16強120分鐘0：0賽和尼日利亞，發揮均在水準以下，尤其是面對主守球隊時，進攻火力嚴重不足。

隊中超級新星羅倫占士16強對尼日利亞一仗因踩對手領紅牌需要停賽兩場，8強遇上狀態十足又有隊型的哥倫比亞，幸運地兩度遇上對手後防「半送禮」以2：1晉級。連續3屆世界盃闖入4強，證明英格蘭實力始終在世界前列，然而說實話，今屆的發揮跟2022歐國盃時的水銀瀉地式攻勢截然不同，甚至近乎帶點幸運成份。

回想分組賽首仗對海地，英格蘭僅靠一球爭議十二碼制勝；次仗對丹麥憑羅倫占士靈光一閃的「世界波」1：0小勝；對中國一戰的6個入球，當中5球跟羅倫占士有關，這位21歲新星獨得2入球3助攻。今仗羅倫占士繼續停賽，面對澳洲陣中半隊英超球星，大家都非常「熟路」的情況下，進攻方面還有什麼板斧？

英杏蘭主帥域雯。（Getty Images）

成也域雯，敗也域雯

英格蘭主帥域雯2022歐洲國家盃領軍主場封后，當時她最為人津津樂道一點，正是善用陣中23個球員，老將、小將交替運用和輪換，不時用盡每場5個後備，令上陣球員總是活力充沛，不會有過份疲勞的問題。

今屆世界盃她卻「一反常態」，堅持只用一班愛將，基本上沒有輪換，對尼日利亞的16強賽事直到羅倫占士87分鐘紅牌被逐後才作出首個調動，剛傷癒的禾殊踢足120分鐘才被換出。個別球員在16強、8強兩仗比賽尾段已疲態畢露，幸運地尼日利亞和哥倫比亞未能把握機會而已。

她們今屆決賽周勝在有籤運，4強才遇上澳洲，不過卡爾效力車路士常常能輕鬆取得入球，英格蘭一眾守將能否擋得住她存在疑問。

英格蘭（世界排名：4）
世界盃最佳成績：第3名（2015）
上屆世界盃成績：第4名
焦點球星：禾殊、史坦威、羅倫占士（8強、4強停賽）

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