杭州亞運2023︱香港壁球隊名單　亞洲冠軍陳善鈺坐鎮爭單屆最多牌

香港壁球隊已連續6屆在亞運取得獎牌，是港隊其中一個獎牌大戶，適逢賽事增設混雙項目，港隊在亞洲冠軍陳善鈺領銜下，希望衝擊單屆最多的5面獎牌。



男子：

單打及團體賽：劉子均、梁子軒

混雙及團體賽：鄧銘漮、黃祉謙



女子：

單打及團體賽：何子樂、陳善鈺

混雙及團體賽：湯芷穎、李嘉兒



比賽日期：

9月26日至10月5日



港隊上屆亞運由歐鎮銘（右）與李浩賢（左）包辦男單金、銀牌，創下歷史。（資料圖片/李澤彤攝）

香港壁球隊自1998年曼谷亞運首設壁球項目以來，由當年「小旋風」趙詠賢到近屆的歐詠芝，每屆均有牌落袋。上屆雅加達亞運，港隊勇奪2金2銀，是歷屆最佳戰績，包括歐鎮銘及李浩賢破天荒包辦男單冠、亞軍，女團（歐詠芝、陳浩鈴、何子樂、李嘉兒）奪金創歷史，男團（歐鎮銘、李浩賢、梁子軒、葉梓豐）亦勇奪銀牌。

梁子軒（右）與劉子均（左）將衝擊男單獎牌。（資料圖片／余俊亮攝）

不過這5年之間，李浩賢、葉梓豐、陳浩鈴及歐詠芝歐鎮銘姊弟先後「掛拍」，上屆男團獎牌成員僅餘梁子軒，這名港將剛在6月亞洲錦標賽奪銅，有望衝擊獎牌。

香港女子壁球隊今屆則派出接班人何子樂、陳善鈺出戰單打，並力爭衞冕團體賽。當中21歲的陳善鈺6月亦在亞錦賽女單決賽擊敗馬來西亞勁敵，繼2013年歐詠芝及2021年湯芷穎後，港隊歷來第三位壁球亞洲女單冠軍。

值得一提，亞運壁球今屆增設混雙項目，港隊亦爭取歷史性贏得這項目獎牌，目標是在壁球項目至少擸走5面獎牌。

關於香港壁球隊：

杭州亞運｜壁球港隊訓練營加操體能衝牌 亞洲冠軍陳善鈺首戰亞運

壁球亞錦賽｜港隊復仇奪女子團體金牌 何子樂：沒了師姐也做得到

何子樂（右）上屆曾助港隊贏得女團金牌。（資料圖片／葉詩敏攝）

年僅21歲的陳善鈺（左一）以應屆亞洲冠軍身份出戰個人首屆亞運。（資料圖片/余俊亮攝）

香港壁球隊歷屆亞運獎牌（3金6銀8銅）

2018雅加達亞運

歐鎮銘 男單金牌

李浩賢 男單銀牌

歐詠芝、陳浩鈴、何子樂、李嘉兒 女團金牌

歐鎮銘、李浩賢、梁子軒、葉梓豐 男團銀牌



2014仁川亞運

歐詠芝 女單銅牌

李浩賢 男單銅牌

歐鎮銘、葉梓豐、李浩賢、鄧卓仁 男團銅牌

歐詠芝、陳浩鈴、廖梓苓、湯芷穎 女團銅牌



2010廣州亞運

歐詠芝 女單銀牌

陳浩鈴 女單銅牌

歐詠芝、陳浩鈴、趙詠賢、廖梓苓 女團銀牌

歐鎮銘、鄺于淳、劉少維、李浩賢 男團銅牌



2006多哈亞運

趙詠賢 女單銀牌

麥珮軒 女單銅牌



2002釜山亞運

趙詠賢 女單金牌



1998曼谷亞運

趙詠賢 女單銀牌

簡化謙 男單銅牌

