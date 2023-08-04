杭州亞運｜壁球港隊訓練營加操體能衝牌　亞洲冠軍陳善鈺首戰亞運

香港壁球隊亞運代表周五（4日）假香港體育學院會見傳媒，港隊派出4男4女出戰杭州亞運，在今屆新增混雙項目下，港隊加強體能訓練，在5項戰線衝擊獎牌。



香港壁球隊自1998年曼谷亞運首設壁球項目以來，歷代港將在每屆均有牌落袋；上屆雅加達亞運，港隊勇奪2金2銀，包括歐鎮銘及李浩賢破天荒包辦男單冠、亞軍，女團奪金創歷史，男團亦勇奪銀牌。總教練Peter Genever直言，今屆在5戰線奪牌為目標，包括男女子單打、團體賽和新增的混雙項目。

香港壁球隊派出4男4女出戰杭州亞運，上屆亞運成員僅得何子樂（右三）和梁子軒（前排右二）。（余俊亮攝）

亞洲冠軍陳善鈺首征亞運

上屆女團歷史性奪金，其後5年間主將歐詠芝、陳浩鈴先後退役，何子樂在今屆以主力身分出戰女單和女團賽事。她坦言女團衞冕具難度，「這5年其他國家陣容與我們陣容也有變化，所以不會說衛冕，但會衝擊獎牌。」

退役潮同時意味新生代崛起，年僅21歲的陳善鈺以應屆女單亞洲冠軍姿態，首次在亞運會亮相。她指亞錦賽奪金是強心針，惟亞運愈來愈近，愈是感受到緊張氣氛，「亞錦賽不少都是亞運勁敵，所以都添信心。奪金後，亞運對手可能會針對我打，但我對亞錦賽和亞運目標一樣，都是打好每一場、贏每一場。」

年僅21歲的陳善鈺（左一）以應屆亞洲冠軍姿態出戰個人首屆亞運。（余俊亮攝）

為兼項加操體能備戰

男子組方面，在葉梓豐、歐鎮銘和李浩賢掛拍後，上屆男團獎牌成員僅餘梁子軒，剛在6月亞錦賽奪銅的他，對今屆奪牌抱持信心，「波是圓的，最大敵人是自己，最重要做好自己，任何事都有可能發生。」他將與劉子均於單打項目衝擊獎牌。

總教練Peter Genever揚言，今屆以最少5面獎牌為目標，包括單打、團體賽和混雙賽事。由於上屆未設混雙項目，只得男女子單打港將（各2名）兼項團體賽，今屆4人均需兼兩項，除了10天的緊密賽程，今屆賽會編排先打團體賽再戰單打項目，梁子軒說：「緊密賽程體能需求更大，總教練亦作針對性部署，於10星期集訓中主要加操體能，之後再作技術調整。」

除了梁子軒（右二）外，其餘三港將劉子均（左一）、黃祉謙（左二）和鄧銘漮（右一）均首次參加亞運會。（余俊亮攝）

汲取實戰經驗劍指混雙獎牌

港隊將派出湯芷穎／鄧銘漮，以及李嘉兒／黃祉謙出戰亞運會首屆混雙賽事。4人在去年曾出戰世界雙打錦標賽，當時旨在汲取經驗。2014仁川亞運女團銅牌成員湯芷穎說：「算是有大賽經驗，當時未定名單和拍檔，對雙打認識也較少，那次是汲取經驗為主，了解其他國家球手如何打雙打，真正磨合是近半年。」

4名混雙代表上月參加了杭州亞運測試賽，雖然未能奪牌而回，李嘉兒坦言汲取不少經驗，「如何應對對手的不同戰術，了解同拍檔需改善的地方和如何有助溝通。」湯芷穎與拍檔鄧銘漮異口同聲指，「每一次打比賽都是上一課」，鄧說：「發現速度上、發球上原來有那麼多變化，回來都有針對性練習，我們合作了那麼久，默契和戰術上都有進步，當然想衝擊獎牌。」

鄧銘漮指雙打最重要是拍檔互補不足。（余俊亮攝）

劉子均（左）與梁子軒將衝擊男單獎牌。（余俊亮攝）

香港壁球隊亞運代表名單

男子組

單打及團體賽：劉子均、梁子軒

混雙及團體賽：鄧銘漮、黃祉謙



女子組

單打及團體賽：何子樂、陳善鈺

混雙及團體賽：湯芷穎、李嘉兒

