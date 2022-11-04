壁球亞錦賽｜港隊復仇奪女子團體金牌　何子樂：沒了師姐也做得到

亞洲壁球團體錦標賽周五（4日）在韓國清州上演決賽，香港女子壁球代表隊擊敗馬來西亞，奪得金牌。



團體亞錦賽由周一（10月31日）展開，由陳善鈺、何子樂、李嘉兒和湯芷穎組成的香港女子隊，先在B組3戰全勝首名出線，進而在4強2：0擊敗東道主韓國，打入決賽。決賽對手馬來西亞為2021年冠軍，港隊在去年決賽正是敗予馬國；港隊同時為前一屆（2018年）盟主。

繼去年決賽再交手，港隊由陳善鈺、何子樂和李嘉兒代表上陣，終以2：1擊敗馬來西亞，相隔1屆後重奪冠軍，亦是史上第6次封后。

香港女子壁球代表隊奪得亞洲團體錦標賽冠軍。（壁球總會提供）

何子樂賽後喜言，在2018年奪冠時有陳浩鈴及歐詠芝兩位現已退役的師姐率領，現屆成員接棒後終能獲勝：「終於4年後，冇咗兩位師姐都拎到金牌，但我們隊也可以再次在同一地方奪冠，對我來說也是一個意義。」

她指出，去年11月正是在同一賽事的決賽輸給馬來西亞，「一年後報到仇，我們每個隊員在這一年都有進步，所以也是一個證明，證明我們沒了兩位師姐、改朝換代，變成4個新的成員也做到，令這面金牌也特別有意義，希望也幫到我之後打香港公開賽可以更有信心。」

男子及女子隊皆取得不俗成績。（壁球總會提供）

另外，由梁子軒、黃祉謙、劉子均及鄧銘漮組成的香港男子隊亦獲得銅牌，他們先在分組賽5戰全勝首名出線，闖入4強，惟之後不敵科威特，並列季軍完賽。壁球隊總教練鄭培德指，雖然對於男子隊未能打入決賽感失望，但整體賽果正面：「對於明年的亞運而言，今次是很好的經驗，男子隊能找出需要改進之處；對女子隊，（冠軍）能提升她們的信心，尤其她們要準備香港公開賽。」