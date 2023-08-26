F1．荷蘭站｜列卡度炒車受傷回歸兩場又缺陣　新西蘭小將臨時頂上

紅牛的韋斯達賓（Max Verstappen，又譯韋斯塔本）早已在車手榜「放紙鷂」，帶開超過120分的優勢。列卡度或許為相對沉悶的賽季增添一點色彩，澳洲「四萬哥」早前取代回歸擔任艾法托利車手，惜在今周末的荷蘭站卻遇上意外，觸傷左手缺陣，新西蘭的新人羅臣迎來F1處子戰。



在紅牛壟斷的賽季，34歲的列卡度（Daniel Ricciardo）或許是今季的亮點之一，上月取代表現不合格的迪維斯（Nyck de Vries），餘下半季代表艾法托利出戰，他的回歸無疑為F1增添了不少話題。

列卡度在第二節練習炒車，一直按住左手。（Getty Images）

這名澳洲車手今個比賽周末又再度製造話題，在荷蘭站周五（25日）的第二節自由練習，轉入3號彎時突然看到同鄉皮亞斯特利（Oscar Piastri）已炒車，列卡度嘗試避開對方，最終同樣撞牆，「四萬哥」透過無線電先向車隊道歉，其後表示手部有傷。當列卡度離開戰車後，一直按住左手，醫療人員隨即上前檢查傷勢。列卡度被送往醫院接受進一步治理，其後證實他的左手手掌骨骨裂，篤定錯過荷蘭站的排位賽及正賽。列卡度完成檢查後，他紮住左手重新返回賽場，列卡度依然露出招牌的笑容。

列卡度離開醫院後紮住返回賽場。（Getty Images）

列卡度傷出，艾法托利唯有動用今季第4名車手出戰，後備車手羅臣（Liam Lawson）將會代為披甲，這名新西蘭小將過往亦曾出戰F2及F3等賽事，將成為史上第10名在F1登場的新西蘭車手。

幸福來得太突然，如今突然迎來處子戰，紅牛車隊領隊漢拿（Christian Horner）表示21歲的羅臣近兩季為紅牛及「金牛」擔任後備車手，同時直認這是個挑戰，「這對羅臣來說是個全新的環境，只得一節練習，在一架基本上不純熟的戰車，並在其中一條最具挑戰性的賽道出戰。不過這就是F1，當你得到機會，就是另一個車手的不幸，但我相信他應該沒有問題。」

新西蘭小將羅臣突然迎來F1處子戰。（Getty Images）

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