F1．人物誌｜列卡度生涯有Take 2　四萬哥笑着回歸重燃世界冠軍夢

2022年8月，澳洲車手列卡度（Daniel Ricciardo）收起招牌笑容，透過社交網站宣布與麥拿侖的「分訊」，同時證明「四萬哥」當年毅然離開紅牛體系，是個錯誤的決定。

列卡度與麥拿侖解約後，未有放棄F1生涯，甘願返回娘家紅牛車隊擔任後備車手。短短半季，迪維斯因戰績低迷而被艾法托利放棄，列卡度再度獲得出戰的機會，只要不放棄，原來F1生涯都有「Take 2」。



列卡度離開紅牛後，不論效力雷諾或麥拿侖也是失敗收場。（資料圖片／Getty Images）

列卡度的後紅牛生涯

一直以世界冠軍為目標的列卡度（Daniel Ricciardo），當韋斯達賓（Max Verstappen）成為紅牛扶植的對象後，「四萬哥」心灰意冷並積極求變，毅然出走，離開效力多年的紅牛體系。

列卡度首年效力雷諾時，全季得分「大縮水」，比紅牛最後一季少取116分，當然與當時的雷諾戰車有關。隨戰車一再進步，列卡度的戰績隨之改進，2020年更兩度登上頒獎台。兩年過後，列卡度「由黃轉橙」，改投麥拿侖車隊，首季隨即在意大利蒙札站為車隊帶來9年來首個分站冠軍，獲得職業生涯第9次登上頒獎台最高一級，亦是離開紅牛後的高峰。

在蒙札的分站冠軍，卻成為他的「遮羞布」，列卡度的表現及穩定度不及隊友諾里斯（Lando Norris）。一季過後，遇上F1大改例，「四萬哥」花了半季適應的戰車，一切都彷彿推倒重來，列卡度對戰車適應慢的問題再度浮上水面，全季僅得37分，諾里斯卻拿下122分，全季表現稱得上「完勝」列卡度。

即使列卡度曾奪分站冠軍，但無法遮掩他的弱點。（資料圖片／Getty Images）

脫牛不成回娘家

「脫牛」4季，列卡度慘淡收場，與世界冠軍愈走愈遠，更連F1位置也斷送，這樣看來，列卡度這場賭博無疑是大敗。不過這段經歷未有打敗列卡度，去年年底宣布重返「娘家」紅牛車隊，就算是擔任後備車手及試車手，他都不介意。

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失去車手位置，並不是世界末日，即使列卡度不是常規車手，但他今年的曝光率不低，燦爛笑容繼續在F1出現，加上近年F1都有不少成功「覆桌」的例子，有時候就是等待一個時機，而這一天終於來臨。

縱然是後備車手，但列卡度的燦爛笑容老是常出現。（資料圖片／Getty Images）

今年首度升班代表艾法托利戰F1的迪維斯（Nyck de Vries），表現未如理想，紅牛兩大高層漢拿（Christian Horner）與馬高（Helmut Marko）預想迪維斯能夠與角田裕毅匹敵，惜與期望有落差，持續慢角田0.3秒，兩人亦曾經表示「揀錯人」，並在日前「開刀」，迪維斯失去F1席位。

迪維斯10站未能取分，加上表現一直被角田裕毅比下去，難逃被炒的厄運。（資料圖片／Getty Images）

機會留給有準備的人

迪維斯被炒的消息已經傳了一段時間，外界認為紅牛將在列卡度與小將羅臣（Liam Lawson）之爭。老話一句，機會總是留給有準備的人，列卡度周二（11日）在銀石的測試中，交出的圈速可以排在上周末英國站的頭排，難怪漢拿都對此喜出望外，「我們樂見丹尼爾（列卡度）沒有失去比賽狀態，他的圈速是非常有競爭性，令人喜出望外。」

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列卡度在周二的測試交出驚人時間，令漢拿喜出望外。（Getty Images）

重燃世界冠軍夢

列卡度以圈速說話，順利在半季後回歸F1，縱然不是直升「大牛」，但返回艾法托利也是個不錯的選擇，「四萬哥」有半季時間再度證明自己，若然這半季有好表現的話，甚至有望回歸紅牛。

「我真的想（回歸）……我想在明年回歸賽場，我仍有不了的夢要完成。」列卡度早前接受訪問時，明言從沒有想過放棄。列卡度當日離開紅牛，是為了追逐世界冠軍，幸好的是生命有「Take 2」，還是紅牛最好，兜兜轉轉下返回娘家，如今更是全F1戰力最強的戰車，一旦「四萬哥」回歸紅牛的話，說不定可以重燃他的世界冠軍夢。

兜兜轉轉，列卡度說不定可以重燃世界冠軍的夢。（Getty Images）