F1｜列卡度真的能回到紅牛車隊嗎？探討重獲席位後四個可能

F1（一級方程式）上一周的焦點新聞，當然是人氣澳洲車手列卡度（Daniel Ricciardo）回歸，由今周末的匈牙利站開始，他將會取代只出賽了10場的迪維斯（Nyck de Vries），為其「母會」、前身為紅二牛隊的艾法托利出賽。

在紅牛車隊二號車手佩雷斯（Sergio Perez）表現不佳的當下，外界紛紛猜測列卡度若能交出表現，有機會在明年回歸紅牛車隊，事實上，紅牛考慮過的人選並不止列卡度一人。



列卡度相隔半年後再以F1正式車手身份出戰，車迷當然期待他的表現，因為結果很可能會牽連其他車手的命運，到底列卡度的前路有什麼可能性？

列卡度在失去麥拿侖的席位後，回歸紅牛車隊任第三車手，最終獲得一個艾法托利的席位。（Getty Images）

1. 在2024年取代佩雷斯

先說說佩雷斯的表現。自2021年加盟紅牛以來，他首兩季最終都排在車手榜第三位，今季季初，他雄心壯志以爭奪世界冠軍為目標，頭四站賽事後，他只落後韋斯達賓6分，當時他認為自己有能力擊敗隊友。然而由第五站的邁亞密站開始，一切都變了樣，之後的五站賽事，他全部未能在排位賽打入Q3，也只在奧地利上過頒獎台（季軍）一次，已遭隊友拋離99分，他駕駛着全場最快的戰車RB19，如此表現完全不及格。

列卡度（中）今季以第三車手的身份，參加大量宣傳拍攝，曝光率極高。（Getty Images）

不過，佩雷斯幸運的是，紅牛顧問馬高明言「這一刻沒人能代替他」，而且紅牛只憑韋斯達賓的積分已足夠在車隊榜保持領先，沒有立刻換人的逼切性。但下一季就難以預料——列卡度回歸，除了取代在艾法托利表現不佳的迪維斯，紅牛車隊領隊漢拿也不諱言，這是一個他未來重返紅牛的機會，漢拿接受F1官方Podcast訪問時道：「列卡度對艾法托利的看法，是他很堅定地想在2025年獲得紅牛的席位。」

漢拿（左）盛讚列卡度（右）的表現。（Getty Images）

佩雷斯與紅牛的合約到2024年底才到期，漢拿明言，2024年的車手組合「很顯然仍會是韋斯達賓和佩雷斯」。但紅牛陣營的立場非常多變，事實上，去年列卡度回歸紅牛任第三車手時，他們也說過跟紅牛車隊的席位毫無關係。若佩雷斯的表現持續未見改善，明年的席位並不安全。

當然，前題是列卡度能在今季餘下的12場賽事交出表現，在半年沒有比賽的情況下，最少要擊敗在隊中已第三年的隊友角田裕毅，加上艾法托利戰車AT04戰力疲弱，列卡度要面對的挑戰極大。

艾法托利的戰車AT04非常疲弱。（Getty Images）

2. 在2025年取代佩雷斯

如上文所述，佩雷斯的合約到2024年底才到期，另一不可忽視的是，佩雷斯作為現役唯一的墨西哥F1車手，自小獲百億富豪、曾是世界首富的Carlos Slim贊助，他為紅牛帶來的收入極為可觀，若他的戰績之後有所改善，紅牛未必急於明年就換人。

對列卡度來說，若是2025年才回歸紅牛，似乎比較現實——他會有較多時間在艾法托利適應和表現自己，加上佩雷斯的合約到期，對紅牛來說也較易處理。

佩雷斯為紅牛帶來的除了分數，還有大筆贊助費用。（Getty Images）

3. 留在艾法托利／紅牛二隊

列卡度要回歸紅牛車隊，似乎起碼要擊敗隊友角田裕毅，但這是否必然？

毋庸置疑，列卡度過往的高峰時期，尤其在2014至18年間效力紅牛車隊時展現出的能力，較仍然年輕的角田裕毅高得多，但角田過去三季進步不少，儘管仍不穩定，不過展現出的速度卻獲其他對手大讚，甚至選為賽季至今的最佳車手之一。

角田裕毅今季進步不少。（Getty Images）

另外，列卡度過去兩年在麥拿侖的表現未如理想，雖然回歸紅牛家庭後，在模擬器和測試中的表現屢獲稱讚，上周在英國銀站賽道輪胎測試中造出的時間，更足夠成為英國站排位賽的前二名，令他一舉獲得艾法托利的席位。但這些表現能否在賽道展現？他的「魔法」是否真的仍在？若然他輸給角田，紅牛車隊的席位，會否落在角田手上，列卡度則要留在「細牛」，協助新秀車手成長呢？

敗給年輕的諾里斯（右），是列卡度在麥拿侖失去席位的主因。（Getty Images）

4. 再一次失去席位？

許多人都看好列卡度擊敗角田裕毅，但該名日本車手或許沒大家想像中那麼差，今季即使駕駛不濟的AT04也曾得分，並輕鬆擊敗前隊友迪維斯。

回想列卡度加盟麥拿侖之初，媒體和許多車迷都認定他會是隊中的領袖，他的表現會比諾里斯優勝，但事實恰恰相反——他除了一次分站冠軍，大部份時間表現遠遜於諾里斯，最終麥拿侖在列卡度還有一年合約時決定換人，他因而失去席位。若然今次幾經辛苦再獲出賽機會，萬一輸給角田，隨時會成為列卡度生涯的終結。