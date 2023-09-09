世界盃外圍賽｜尼馬復出助巴西大炒玻利維亞　國家隊入球數壓比利

世界盃外圍賽南美洲區首輪賽事，巴西周六（9日）早上亮相先拔頭籌，主場以5：1大勝玻利維亞，隊長尼馬成為球賽主角，先射失12碼並領黃牌，然後助攻入波範範做齊，更以79個入球數，超越已故球王比利，成為巴西國家隊史上入球最多的球員。



尼馬（Neymar）自上月由巴黎聖日耳門轉投沙特聯賽球隊希拉爾後，一直因傷未為這支沙特班霸披甲，復出第1場立即為祖國巴西上陣。這名31歲前鋒開賽僅17分鐘即主射12碼被對方門將接實，其後更因為向對手作出報復性動作，被球證出示黃牌。不過，巴西實力超班，24分鐘先由洛迪高高斯近門補射空門開紀錄。

尼馬成為球賽主角，先射失12碼並領黃牌，然後助攻入波範範做齊。（Getty Images）

換邊之後，球賽變成尼馬個人表演，先助攻予拉芬夏比洛尼射成2：0，接着「森巴兵團」由洛迪高高斯再建一功，尼馬其後更梅開二度，將賽果鎖定為5：1。賽前尼馬與比利同以77球並列巴西歷史射手榜第1位，尼馬今仗入2球之後，獨自一人成為巴西史上入球王，排在尼馬與比利之後的，有62球的朗拿度、55球的羅馬里奧及48球的薛高。

尼馬賽後與一眾隊友慶祝打破國家隊入球紀錄。（Getty Images）

較早前完成的另一場南美洲世盃外圍賽，由新帥比爾沙領軍的烏拉圭，以3：1擊敗智利。