尼馬投希拉爾化身沙特代言人　寸爆回擊質疑：足球同樣是圓形

經過一個夏季轉會窗後，沙特阿拉伯聯賽星光熠熠，尼馬（Neymar，又譯內馬爾）當然是其中一名加盟的超級球星。由主流的歐洲球壇轉戰中東，尼馬對沙特聯賽讚口不絕，適應完全沒有問題外，更指沙特聯賽或許比法甲更好。



尼馬被希拉爾重金禮聘。（資料圖片／路透社）

尼馬離開巴黎聖日耳門，今夏轉投沙特阿拉伯的希拉爾，與C朗拿度、賓施馬、法明奴等球星在中東較量。

尼馬右腳有傷，未來兩場世界盃外圍賽對玻利維亞及秘魯大有可能未能披甲，但他依然入選巴西國家隊，尼馬出席賽前記者會時，直言身體沒有大礙，「或許我的狀態不是100%，但我的頭腦、身體同樣感覺良好。原本上場我可以代表希拉爾上陣，但我在練習被踢中，教練選擇不用我，所以我返回（巴西）國家隊。」

尼馬縱然有傷，狀態未達高峰，依然入選巴西大軍。（資料圖片／Getty Images）

盛傳希拉爾方面以「肥約」吸引尼馬來投，連不少要求也滿足到，尼馬也十分識做，充當沙特代言人，說好沙特故事。這名巴西球星隨即回擊質疑，「沙特的足球與其他地方一樣，他們的足球同樣是圓形、有入球，而你看看加盟沙特聯賽的球員名字，我不知道，但我覺得有可能比法甲更佳。」

對比歐洲，阿拉伯文化又是另一回事，但尼馬毫不擔心適應的問題，更直言在法國打滾多年，如今連法文也說不好，「我不諳阿拉伯文，但不會影響我適應當地文化，就像我在法國一樣，居住了6、7年，我的法文依然不佳，所以沒有太大問題。最重要的是，與隊友們透過足球溝通，而我都不介意接受不同文化。」

尼馬不擔心融入不了沙特的生活。（路透社）

希拉爾如今擁有尼馬領軍，與米祖域、魯賓尼維斯、高列巴尼等球員，與沙特列強爭逐聯賽冠軍。改變了環境，沒有減低尼馬的爭勝心，「我當然想領希拉爾贏冠軍，這一點永遠都不會變，而贏冠軍不是一件易事，沙特其他球隊愈來愈強勁，又有大名球星，我相信將會十分有趣及觀賞性十足。」

除了尼馬，希拉爾還有米祖域等球員助拳。（路透社）

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