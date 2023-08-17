尼馬投沙特3億歐元人工再要求皇帝式享受　大宅要有25間房︱足球

尼馬（Neymar，又譯內馬爾）成為另一位轉戰沙特的超級球星，與希拉爾簽約兩年，薪酬與附加條款等，兩年收入隨時達4億歐元。

英國《太陽報》透露，尼馬要求希拉爾提供皇帝式的待遇，希望在沙特的大宅有25間房，加上3架超級跑車，極盡奢華。



沙特阿拉伯老牌球會希拉爾（Al Hilal）以9000萬歐元羅致尼馬，簽約兩年，基本人工總值3億歐元，年薪1.5億歐元，是他在PSG的6倍人工。「轉會達人」羅曼奴透露，若包括附加條款及商業收益，尼馬未來兩年隨時可賺4億歐元。

沙特轉會｜尼馬9000萬歐身價加盟希拉爾 簽約兩年收入高達4億歐

尼馬除了享受肥約，更要求有皇帝級待遇。（路透社）

除了「肥約」，尼馬更要求超豪華的待遇。英國《太陽報》透露，尼馬要求希拉爾方面提供一間至少有25間房間的大宅，可以讓他的親友入住，而大宅要有一個10X40米的泳池，以及3個桑拿。有大屋，當然要人服待，尼馬要求屋內有5名員工，當中包括廚師及負責清潔。尼馬亦希望屋內的雪櫃有兩種特定的果汁，讓他與親友飲用。

要求豈止住屋，連出行方面都有。尼馬向希拉爾要求3架超級跑車，據報是賓利﹑阿士頓馬田及林寶堅尼，總值51萬鎊。尼馬還希望得到4架平治的旅行車及一架貨車，當然少不了司機，要求全天候接送他的親友。另外，尼馬與家人在休息時出外旅遊的費用，他都希望由希拉爾方面支付，而據報合約中表明，尼馬一家所有出入也是使用私人飛機。

尼馬要求3架超跑，還有多架平治及司機全天候接送親友。（尼馬Instagram截圖）

尼馬一向都疼愛家人，也非常重視身邊人，若果他在沙特入住一間大屋，相信熱愛派對的他可以經常狂歡。若果報道屬實，希拉爾面對尼馬如此多的要求都願意一一達成，難怪尼馬說沙特是「我想去嘅地方」！

熱愛派對的尼馬，如今入住豪宅的話，相信不時在家中派辦派對也不成問題。（尼馬Instagram截圖）