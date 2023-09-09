本地女子足球會破天荒簽全職外援　新軍「247」首戰甲組望爭標

香港女子足球寫下歷史新一頁，今季首度參與甲組聯賽的新軍「247足球會」，破天荒羅致全職外援球員。



去季贏得女子乙組冠軍升班的翱翔足球會，今季易名「247足球會」征戰甲組；球會由同名的健身中心籌辦，新季班費過百萬，為球員提供約4至5位數的薪金或車馬費。

球會業務及發展總監Frankie透露，班費約三份之一花在兩名巴西外援身上，包括以超過2000美金月薪、聘來防中比雅（Beatriz Da silva），而另一位中鋒史提芬尼（Stefani Cabral）則於稍後抵港，是香港女足球隊首度有全職外援球員，創下先河。

本地女足首位全職外援比雅（左）。（247足球會提供）

比雅剛於法羅群島贏得女子盃賽冠軍。（247足球會提供）

本地女足聯賽首位全職外援

當中34歲的比雅曾效力巴西著名球會聖保羅、甘美奧女足，贏過巴西女子丙組聯賽冠軍，也曾外流法羅群島。而由於本地女子聯賽暫未設有外援限制，球會或會視乎情況，於季中或來季再招攬日本球員加盟，目標是跟傑志、車路士足球學校（香港）、沙田體育會、公民等爭奪聯賽冠軍，及取得下年女子亞冠盃的參賽資格。

這支新軍除了獲外援加盟，也從本地球隊羅致曾麗薇、曾浩恩等港隊成員，並留下部份升班功臣、如去屆乙組神射手梁濼姸。教練團成員亦不乏現役或前港超球員，包括領隊劉學銘、助教黎耀昌及守門員教練鍾偉豪。當中劉學銘指球隊成員「來自五湖四海」，重建需時，但對麾下有信心。

247足球會招兵買馬，並由港超球員劉學銘擔任領隊。（袁志浩攝）

雖然新援比雅英文不靈，球員間只能憑身體語言，或透過手機翻譯溝通，但劉學銘認為對方的防守強度已達到要求，在練習及友賽中也表現稱職。副隊長曾麗薇表示，比雅下盤穩、基本功好、射波力度強，而且十分硬淨，「她對自己很有要求，比我們更嚴格，即使傳失波也很激氣，她那團火能感染我們。」

已在車路士足球學校（香港）效力7年的曾麗薇，與上季助傑志女足贏得聯賽與足總盃的曾浩恩都坦言，轉會是希望尋球新挑戰，並期望球會引入首位全職外援，其他球會亦會爭相仿傚、帶動球圈發展。