香港女足隨男足轉踢逼搶　友賽大敗予泰國：仍需時磨合︱杭州亞運

香港女子足球代表隊跟隨男子足球隊改踢逼搶，周日（13日）友賽泰國吃下大敗，但球員及教練普遍對新踢法評價正面。



港隊女足自2019年後再於主場友賽，吸引685人觀戰，數十名以藍色為主調的泰國擁躉「搶盡風頭」，不時擊鼓配以歌聲及口號，像把青衣運動場變作主場一樣。

泰國球迷表現得十分熱情。（袁志浩攝）

港隊初段跟泰國有來有往，爭奪「五五波」偶有取勝、中場偷截也得手，曾在對手門前創造驚險鏡頭。

然而港隊兩次犯錯導致落後，開賽不足1分鐘，泰國右路離門30多碼獲得罰球機會，港隊守門員吳婉琪企位太前，被洛芬直射笠入。直至29分鐘，港隊左閘朱素君禁區內踢跌對手，泰國由隊長彭娜安主射破網，領先至2：0。

港隊以0：5不敵泰國。（袁志浩攝）

+ 4

港隊之後再失守，被森蕾克單刀射入之餘，又「走漏」彭娜安的入楔，讓對方梅開二度，半場落後四球。下半場港隊有張煒琪半單刀射得太中，李穎欣近門頭槌頂反方向又斜出；雖然後備入替的梁雅蔚連番勇救險球，但最終仍被泰國由姬雲達「埋齋」，以0：5告負。

香港女足主教練列卡度。（袁志浩攝）

港隊改踢逼搶 隊長：以往坐以待斃

港隊主教練列卡度坦言比數無法如實反應兩軍實力，他指球隊換邊後有更多時間主導比賽，但仍需改善最後一腳傳送。香港女足對上一次在港主場友賽，是4年前對菲律賓，當時港隊憑張煒琪入波領先，至尾段才被追和。

然而當時世界排名第67位的菲律賓，今已升至第46位，更打入今屆女足世界盃決賽周；相反，香港這段期間的世界排名稍跌1位（至78位）。列卡度強調，港隊在疫情期間失去了兩年練習與比賽的時間，難跟菲律賓相比，「她們的人腳已有很大變化，有10位入籍球員。我們會專注做好自己，慢慢上軌道。」

港隊隊長陳詠詩。（袁志浩攝）

港隊其實亦有變化，球員今場嘗試壓前防守，是近年少見的踢法。隊長陳詠詩表示：「以往只是坐以待斃、到（自己）禁區頂先防守，但今次壓前，即使失波，也是有史以來最用力（的一次）。」

她認為泰國傳、控球的基本功紮實，能靈活地避開搶截，是港隊在新踢法下仍吃盡苦頭的原因。至於港隊前鋒張煒琪就稱，隊友們仍需時間去磨合默契，「之後港隊也會用這種踢法，不會再保守，今次我們在移動下也沒有很辛苦，感覺體能上比過往消耗得更慢。」

香港女足改踢逼搶，張煒琪在前線與泰軍球員較量。（袁志浩攝）

杭州亞運9月中展開，香港女足屆時跟勁旅韓國、菲律賓跟緬甸同組，預計菲緬的實力跟泰國相若。

球隊今月26日至下月3日會到越南集訓備戰，列卡度指會提升球員體能，繼續建立從後場組織的踢法，希望為球隊創造更多機會。