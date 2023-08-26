杭州亞運︱女足落選風波　韋婉婷被指涉紀律問題：莫須有

香港女子足球隊上月因選兵問題引發風波，有兩名落選球員在社交網站表態，質疑球隊選人準則不公平。

當中今年曾外流泰國的韋婉婷，落選令人意外，被指因涉紀律問題而未獲徵召的她，今日再回應事件。



香港女子足球隊早前公布亞運決選名單，今年曾外流泰國春武里女足的韋婉婷落選，她當時在社交網站發文，表示自己數年前因為一次為不公平發聲，從此就未曾出現過在香港隊名單上，批評相關人士容不下反對聲音。

韋婉婷再開腔回應女足落選風波，對被指涉紀律問題，認為是「莫須有」的指控。(資料圖片)

事件在球圈引起關注，香港女足主教練列卡度與女足部經理黃若玲，上月26日回應事件。列卡度表示韋婉婷落選是「紀律問題」——「當時本港疫情仍嚴峻，韋婉婷退隊令港隊需重新安排本已預訂好的機票，又要尋找替代入選，形容她當時的退出原因是「無理」（Unreasonable）。」

香港女子足球隊上月因選兵問題引發風波，有兩名落選球員在社交網站表態，質疑球隊選人準則不公平。（資料圖片/袁志浩攝）

相隔一個月，韋婉婷已從泰國回港，重投本地球會沙田體育會。她認為港隊以「紀律問題」推卸責任在自己身上，「其實有紀錄證明，足總曾對外公佈（布）球員係以私人理由退賽，我亦從來沒收過通知將會受處分，所以我對呢條莫須有罪名感到不解。選人無可否認好主觀，但對於一而再再而三失實的說話，已經同選人準則無關係，而是對引人懷疑其誠信的管理者感到失望。」

香港女足主教練列卡度與女足部經理黃若玲早前已表明，拒絕就韋婉婷落選一事再作評論。（資料圖片/袁志浩攝）

香港女足為備戰杭州亞運，今月中曾在主場友賽泰國，最終輸0：5。韋婉婷相信，自己是否在陣對賽果或沒有太大影響，認為港隊與世界距離愈來愈遠。「香港不缺有能力、肯付出的好球員，雖然香港礙於天先性環境影響，發展運動有一定難度，但起碼管理者應該要做到不受人事關係和利益所影響，全心為整體女足發展，先可以做到百花齊放，增加競爭性，推高香港女足水平。」

香港女足主教練列卡度與女足部經理黃若玲早前已表明，拒絕就韋婉婷落選一事再作評論。