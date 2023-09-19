杭州亞運．張家朗專訪｜超越自我的承擔　這次是四個人一個故事

【導讀】成長是一本回望才能讀懂的小說。

縱橫交錯的人事物，微妙地層層推演，在歡欣、失落、悸動、心痛間，時間已令你成為強大的人。

成長之第五回，寫在杭州亞運前，說的是一個很有份量的詞語：承擔。

01體育記者李思詠、楊宇翹、葉詩敏 台北直擊



訪問張家朗，再談個人獎牌與目標，似乎已沒太大意義，正如他在我們第四回對談中所說，「好像沒什麼可輸了，打劍更佛系」，爭勝心爆燈的他，雖然對落敗依然討厭無比，「每次落敗我都有餘震」，但從那集齊奧運、世錦賽、世界盃、世青、世大、亞運和亞錦賽獎牌的成績表，他領悟到，如今打劍還有壓力可言麼？劍來劍往，已經隨心所欲。

當然，這套「佛系勝利哲學」也非一蹴而就，尤其東京奧運前兩、三年，對勝負的執念，還有五味雜陳的經歷，張家朗每個深夜光看天花板，感到人生希望被自己磨蝕，彷彿只剩下猜忌與質疑。直到東京奧運史無前例延期，一場病毒寒冬反而令他鬆一口氣，每天打開劍擊館大門，重新感受劍擊的快樂與純粹，他才知道，由19歲第一次贏得亞洲冠軍開始，「要打出亞洲冠軍的實力」、「我拿過什麼什麼獎，所以現在這些比賽不能輸」，曾經以為「人大了」，原來只是年少時的惆悵惘然。

杭州亞運專頁 追蹤港隊 緊貼熱話（按此）

這一年的張家朗，冀盼團體賽更甚於個人賽。（楊宇翹攝）

如果每面獎牌都是一個印記，當中記載的不只是成就，更是成長。2023年7月30日，香港男子花劍隊在世界錦標賽打破歐美壟斷，首次奪得團體銅牌，從這面獎牌回想我跟張家朗在3月時候的一次對談，更覺得他在世錦賽銅牌戰看到小師弟梁千雨拚命衝前，搶得35：25那分，小眼睛裏都是驚喜和滿足，風格與性格迥異的四個劍手，真真正正變成一支香港隊。

今年7月的世錦賽，楊子加（左起）、張家朗、梁千雨、蔡俊彥勇奪銅牌，他們不只是「四個劍手」，更是「一支香港隊」。（FIE Facebook）

那場對談發生在4月巴黎奧運積分爭奪戰開始之前，教練Gregory Koenig（Greg）安排麾下到台北集訓，我們就在那邊碰面。說是集訓，其實以放鬆為主，亦跟當地劍會的青少年對練，畢竟劍擊是一項極其「燒腦」的運動，張家朗形容：「打劍的人很聰明，甚至蠱惑。比賽時我們內心既要有火，又要冷靜，短時間內不停做決定，萬一『又冷又熱』的心態失衡，不斷失分，真的無助到崩潰，腦袋一片空白，比賽未完已想走人。」

老掉牙的道理：休息是為了走更遠的路。但Greg的前提是，休息必須有系統，而且全隊人要在一起，這是一次集體行動。

台北之旅，教練Gregory Koenig安排麾跟當地青少年對打，讓他們保持劍擊本身的純粹和快樂。（李思詠攝）

是次集訓同時為爭取奧運團體賽資格準備。奧運團體賽，我們在兩年前的東京第一次參加，然而當時社會沉醉於1金2銀3銅的歷史佳績，大概沒有誰會在意一席團體第7名，不過這個不太起眼的名次，默默改變了張家朗一些觀念。尤其在爭奪奧運資格路途上，港隊於亞洲要惡鬥中日韓，更要面對歐美勁旅，他形容當時對東京奧運的感覺是「望唔到」；但由奧運資格賽展開前的2019年世界盃聖彼得堡站，連挫「班霸」法國和意大利殺入決賽，最終僅負美國奪得亞軍，到2020年入場券終極戰力克韓國和法國，並以亞洲一哥身分晉級東京奧運，曾經覺得世界舞台遙不可及，原來只是小覷香港人的力量。

「我們贏過法國、意大利等奧運金牌和世界冠軍，可以站上頒獎台，我們向所有人證明自己的實力，更加令我覺得，既然我們有能力，為何不去『一齊』奮鬥？開心好多喎！」

當時我問他，劍擊是單對單較技，團體賽不就是每人輪流上場，下來拍拍隊友手掌說句加油？他說，以前對團體賽理解不夠深，只覺每人打好自己的5分就成，但在Greg和另一體能教練Maurizio執教港隊之後，他漸漸領略到，團隊的意義不在於每人做好自己想做的：「打團體要顧及許多事情，要了解隊友個性，跟大家聊天，知道怎樣鼓勵隊友、幫助隊友，說的是一種『連繫』，『一齊』去贏，這種喜悅是個人賽沒有的。」張家朗說這番話時不知道，四個月後的世界錦標賽，四個人真的「一齊」朝着同一目標，「一齊」將團體賽的九場5分變成一場45分，「一齊」再贏意大利，「一齊」再創歷史，「一齊」拿着銅牌，「一齊」歡笑，「一齊」落淚，「一齊」擁抱，「一齊」感動。

法國教練Gregory Koenig為港隊帶來化學作用。（楊宇翹攝）

若為成長找一個分水嶺，可說是2022年的25歲生日。當時張家朗說從24歲到25歲這一年變化極大，以為有什麼至理名言，原來只是孩子氣地說「25歲好老，『四捨五入』」，但到了今年，他又娓娓道出心底話：「最初單純地覺得25歲好老，但再慢慢細想，像（梁）千雨、（鄭）鐵男，他們才18、19歲，原來我在隊中真是老將！其實很感觸的，回想剛入隊時，自己眼中那班很厲害的劍手，正是我現在這個年紀，當時覺得他們『好大個』，然後換個角度想，我到了這個年紀，原來都要做個『大』。」

張家朗強調，所謂「大」，不是說要恭恭敬敬，「啱玩都係一齊玩」，但他深知自己的一言一行，的確是團隊的一部分，甚至影響年輕隊友，譬如打得差也要盡量控制情緒，「發脾氣都要冷靜地發」；他亦明白要為未來的劍手貢獻更多，問他要做些什麼，內歛的他沒有具體說明，卻道：「能夠做的我都會做，希望年輕隊友少行一點冤枉路。」

張家朗一向喜歡小孩子，在台北的劍擊館被許多小劍手要求合照。（李思詠攝）

由張家朗18歲開始書寫他的成長。那些年的南京集訓，我倆談到如何應對別人的目光；21歲的他捧住一包話梅，邊吃邊探究自省內心要有多大勇氣；24歲拿着奧運金牌回來那次，在影樓呷着無糖珍珠奶茶，他細細回顧徹底懷疑人生的一整年，終究提煉成「Don’t Lose Your Way」的信念，抱緊初心繼續前行。

張家朗在今次訪問中提到，打團體賽是一種個人賽沒有的喜悅，對其「人設」而言其實甚為突破，他自小的害羞內歛是整個訪問可以只用「嗯」來回答問題，如今卻放膽在團隊裏打破隔閡，現在的男子花劍隊，個人成績或許有高低之分，但更重要是一份共同信念連繫彼此：成功，不是一個人不斷複製，是你和我一起堅持。

兩個教練Greg和Maurizio的「鼓勵式執教」，固然啟滌了運動員，但也要他們願意放下自我，打開耳朵和心房，從「想做」學會「需要做」，才能折射人生另一種視角。26歲的張家朗如今擁有「相信」的力量，信自己，信你，你信我信你。這次我倆聊的不再是內在價值的構成，而是個人力量的奉獻，「我都唔知喎，成長同學習囉，人大咗就要做」，Actions speak louder than words，承擔大概就是這麼一回事。

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