張家朗專訪｜關於勝利哲學　張家朗的佛系　是一種潤物無聲的境界

【導讀】成長是一本回望才能讀懂的小說。

縱橫交錯的人事物，微妙地層層推演，在歡欣、失落、悸動、心痛間，時間已令你成為強大的人。

成長之第四回，延續上一章一個未有答案的疑問。張家朗，到底明咗未？



張家朗的成長故事，進入第四回之前，不妨先重溫：

少年劍神張家朗：請忘記我是亞洲冠軍｜成長之第一回（2016）

張家朗在沉靜的空間自省 那是人大了的勇氣｜成長之第二回（2018）

張家朗的後奧運自白 這一年，是徹底地懷疑人生｜成長之第三回（2021）

上次碰面是一年前。當時張家朗從東京帶着金牌回來不久，社會氛圍還沉醉於港隊史上最佳的1金2銀3銅奧運餘溫。那個篇章，他留下一條尾巴：「奧運金牌要用時間去明白，我覺得自己未明，但不知道未明什麼，也不知道要明什麼。但會不會唔明好過明？」

【張家朗專訪】霸佔張家朗半天假期，談了很多關於人生的追求，例如名利、得失、關係、自我價值。（李澤彤攝）

一年之後，趁他賽季完結回港，再次霸佔他半天假期。打風前夕，火燙的空氣恍如靜止，翳焗難耐。張家朗早了半小時到達，泊好車，逕自從必列啫士街走到普慶坊街角，先去café取位。

跟他從沒多餘的客套，同枱食飯甚至可以率性地各自靜默掃手機，直至店員端上芝士奄列配煙肉蘑菇，他笑笑，「其實我叫咗兩個餐」，再來是一份8安士西冷牛扒配薯條。放假隨心，但不放肆，他仍會每天抽空健身、練步法，見面前的早上，他去了浸大做gym，「要放電，否則睡不着」。

【張家朗專訪】從張家朗同枱食飯，可以靜默各自掃手機，從來不用多餘的客套。（李澤彤攝）

【張家朗專訪】鯨吞兩份午餐，無難度。（李澤彤攝）

毒辣的太陽令我們一直hea在café，不願離開冷氣的懷抱。他從不健談，但今天兩個多小時裏，我們聊點八卦、來點「X噏」（沒有比這個無法出街的詞語更貼切），談得更多是人生的追求，例如名利、關係、得失、自我價值。他壓低嗓門輕聲說話，café的音樂近乎蓋過他的聲量，但語氣比從前沉穩踏實得多；他沒豪情壯語，對各個話題卻有着簡潔率真的告白。昔日只懂害羞回應「嗯」、「係」的話題終結者，終究成為有經歷的人。

每次落敗我都有餘震，心裏不停loop：點解輸？loop完，我會重新面對失敗，跟自己對話，想進步就要好好了解自己。 張家朗

旁人或許覺得，他以24歲之齡奪得奧運金牌，緊接的賽季贏了世界盃冠軍，世界排名升上第一，世錦賽又歷史性摘下銅牌，人生勝利組的際遇難言「經歷」。但當他談到7月世錦賽前第二次觀看米高佐敦紀錄片《The Last Dance》，卻帶點不同的況味：「不在那個位置，不會真正明白。『見到』和『體驗』是兩回事。」

他提及片中情節，1993年華盛頓子彈的L史密夫（LaBradford Smith） 當住MJ頭上取得37分，MJ為激發自己在翌日賽事着火飆分，竟杜撰L史密夫賽後對他說了句「Nice game, Mike」。張家朗奧運前第一次看到這幕，無法理解，如今卻另有體會：「MJ經常找方法激發自己，甚至『作故仔』，之前我覺得『好黐線』、『使唔使咁』。但今次再看，啟發很深刻。當一般正常軌道是努力一段長時間才得到冠軍，冠軍是最後成就，我卻相對較早到了這一步，此後應該追求什麼？我開始理解MJ為何不斷找動力motivate自己。」

小資料：張家朗2021/22賽季成績



1. 世界盃：冠軍（巴黎站）、8強（貝爾格萊德站）、16強（普羅夫迪夫站）、32強（開羅站）

2. 大獎賽：64強（仁川站）

3. 世錦賽：季軍

4. 亞錦賽：冠軍

5. 季度世界排名：2（4月至7月曾升上第1）



【張家朗專訪】張家朗從不以大賽冠軍為動力，他要的是日常生活中的期待。（李澤彤攝）

對於張家朗，MJ式作故仔復仇未免太極端，「我淨係想繼續打劍」，所以他從來不以什麼金牌、冠軍、世一作為動力，反而要日常生活充滿各式各樣的期待，從不舒適的過程尋找安穩實在，不令自己處於一潭死水。例如隊內各種熱身遊戲，他都視之為樂趣，享受跟隊友鬥的過程，「我不好鬥，但好勝，熱身玩波都想贏，如果輸了，明天就更努力」（難怪有隊友稱他為「好勝心之霸者」）。

當然，他「想贏」的目標，遠遠不止玩波遊戲，他直白地提出奧運個人賽三金，「因為前無古人，我想做第一個」，但如何詮釋「想贏」，卻是有趣的課題。我想起他兩個月前在世錦賽8強再次於9：14的落敗邊緣中反勝，看得人血脈沸騰，當事人倒是心如止水，連分牌都沒看，「我冇咁多記憶體」，還以為自己有11、12分。「想贏」的另一面是「怕輸」，張家朗卻看得簡單，輸，不就是一次自我對話而已？

「首先要明白，輸好正常，不可能次次贏。坦白說，每次落敗我都有餘震，心裏不停loop：點解輸？loop完，我會重新面對失敗，跟自己對話，想進步就要好好了解自己。如果是休息不好，那比賽前就早點睡；接着是檢討技術，是處理不好嗎？再想下去，黐線啦，技術我根本識，乘數表會不會無端端唔識背？做不好大都是心態問題，可能是驚輸。小時候我只會打自己最強的東西，但落後時不能這樣，要想對策、要改變，頭腦要清晰，不能一味逞強，明明技術戰術都掌捱在自己手中，卻跟了別人的節奏。」

小資料：誰人拿過3面奧運男子花劍個人賽獎牌？



1.意大利劍手Giulio Gaudini（1928銅、1932銅、1936金）

2.法國劍手Christian d'Oriola（1948銀、1952金、1956金）

3.前蘇聯劍手Alexandr Romankov（1976銀、1980銅、1988銅）



【張家朗專訪】遊走上環的半天假期，張家朗多久沒「遊覽」香港？（李澤彤攝）

【張家朗專訪】遊走上環的半天假期，張家朗多久沒「遊覽」香港？（李澤彤攝）

【張家朗專訪】遊走上環的半天假期，張家朗多久沒「遊覽」香港？（李澤彤攝）

過去的賽季，張家朗大半年都在外地，每次比賽之後的whatsapp語音訊息，他總是慵懶淡然，例如季初奪得世界盃巴黎站冠軍，全城冀盼他的世界排名，結果等足半季才等到「世一」，當事人卻只傳來一句：「我冇check（排名）呀，冇理過。」

他一直清楚自己的追求，「只要我重視，就會好在意」，白色衫有污漬他會整天不停注視，座駕有一點花痕都要馬上維修保養，他知道未來重要所以不擅長讀書都毅然讀大學，深知金銀銅牌只是表面的開心而非心之所屬，「打劍就係打劍」。那些他不重視的，他的確輕描淡寫得令人難以想像，例如他不擅長交際應酬，公開活動可免則免；他不習慣成為別人焦點，那天在太平山街被途人捉住合照，他禮貌地留影卻總有點呆呆的，放假寧可睡覺玩貓；鎂光燈不是他的人生目標，劍擊以外的計劃，他極度精挑細選。

他為人內歛慢熱，但對待身邊人率性純真，內心總留有孩子氣，想起那天他自言從24到25歲的一年變化很大，以為他要說什麼至理名言，他卻說：「四捨五入囉，25歲好老喇！」有時我們會被他的悠然自若騙倒，深恐大男孩不知世道人心。但只要細細咀嚼他的話，卻覺潤物細無聲，「奧運獎牌明咗未？好像沒什麼可輸了，打劍更佛系」，那種舉重若輕、less is more的境界，局中人一直心中有數，驚心動魄的，從來只有身處局外的我們。

【張家朗專訪】想要的、不想要的，張家朗從來心中有數。（李澤彤攝）