C朗尼馬賓施馬領銜　亞冠盃卡士極豪華HOY TV亞運及亞冠本周直播

香港開電視（HOY TV）奪得亞洲聯賽冠軍盃（亞冠盃）香港播映權，賽事在76台免費直播。隨沙特阿拉伯聯賽引入多名頂級球星，今屆亞冠盃陣容星光熠熠，今晚起上演的分組賽，已可一次過盡睇C朗、尼馬和賓施馬三大巨星。

杭州亞運本周開幕，開電視亦會直播香港隊和中國隊等多場亞運足球分組賽事，以及9月23日的亞運開幕禮。



今屆亞冠盃賽事勢必星光熠熠，C朗帶領希拉爾出戰，還有希拉爾的尼馬和伊蒂哈德的賓施馬。（Getty Images）

亞冠盃開鑼，關注重點除了香港球會傑志之外，還有今屆賽事華麗陣容。HOY 76台提供免費直播，周一深夜（或周二凌晨）賽事，C組擁有由上屆金球奬得主賓施馬坐鎮的沙特阿拉伯聯賽上屆冠軍伊蒂哈德對陣烏茲別克球AGMK足球會；D組賽事則有尼馬領軍的另一沙特球會希拉爾對烏茲別克的納曼干新春。

周二深夜（或周三凌晨）輪到C朗拿度和文尼在陣的沙特球會艾納斯面對伊朗的柏斯波利斯。香港球會傑志會在周三（20日）晚上6時登場，面對全北汽車，電視台暫未公布有關直播詳情。

艾納斯（Al-Nassr）焦點球星：C朗拿度、沙迪奧文尼、波索域、阿歷士迪尼斯

伊蒂哈德（Al-Ittihad）焦點球星：賓施馬、簡迪、法賓奴、祖達

希拉爾（Al-Hilal）焦點球星：尼馬、魯賓尼維斯、高列巴尼、米連高域沙域、馬爾干



除了亞冠盃，9月23日揭幕的亞運會是本周另一體育賽事焦點，HOY 76台亦會直播香港及中國隊在內多場分組賽事。9月23日的開幕典禮，更會在76及77台分途直播。

本周重點體育直播：

18/09（一）

【77台】19：30 杭州亞運︱亞運列陣

【76台】22：00 亞冠盃｜孟買城 VS 納薩基

19/09（二）

【76台】00：00 亞冠盃｜伊蒂哈德 對 AGMK足球會

【76台】02：00 亞冠盃｜希拉爾 對 納曼干新春

【76台】19：25 杭州亞運︱男子足球 中國 對 印度

【77台】19：30 杭州亞運︱亞運列陣

【76台】22：00 亞冠盃｜柏克塔哥 對 艾阿恩

20/09（三）

【76台】00：00 亞冠盃｜阿哈爾 對 艾費哈

【76台】02：00 亞冠盃｜柏斯波利斯 對 艾納斯

【76台】15：55 杭州亞運︱男子足球 烏茲別克 對 阿富汗

【76台】19：25 杭州亞運︱男子足球 香港 對 敘利亞

【77台】19：30 杭州亞運︱亞運列陣

21/09（四）

【76台】15：55 杭州亞運︱男子足球 蒙古 對 沙特阿拉伯

【76台】19：25 杭州亞運︱男子足球 中國 對 緬甸

【77台】19：30 杭州亞運︱亞運列陣

22/09（五）

【76台】15：55 杭州亞運︱男子足球 敘利亞 對 阿富汗

【76台】19：25 杭州亞運︱男子足球 香港 對 烏茲別克

【77台】19：30 杭州亞運︱亞運列陣

23/09（六）

【77台】19：30 杭州亞運開幕典禮

【76台】20：00 杭州亞運開幕典禮

24/09（日）

【77台】09：00 杭州亞運直擊

【76台】19：25 杭州亞運︱男子足球 中國 對 孟加拉

【77台】19：30 杭州亞運︱亞運黃金戰報

#以電視台最後公布為準