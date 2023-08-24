亞冠分組賽︱傑志重遇全北汽車　金信煜倒戈　C朗鬥卡塔爾雙冠王

亞洲聯賽冠軍盃分組賽今（24日）抽籤，香港代表傑志最終重遇韓職全北汽車，陣中韓籍前鋒金信煜有望倒戈。

而隨沙特球隊艾納斯首度參與亞冠的C朗拿度（Cristiano Ronaldo／又譯：C羅），亦會遇上強敵。



隨着理文跟標準流浪未能晉身亞冠盃分組賽，傑志成為唯一香港代表。今屆亞冠盃繼續分東、西亞區，兩區球隊直至總決賽前均不會相遇。

東亞區將20隊分成5組，每組4隊踢主客雙循環聯賽後，小組首名跟3支最佳次名球隊出線淘汰賽。而今屆所有分組賽，都會由VAR（視像助理裁判）協助執法。

傑志上屆歷史性晉級亞冠16強。（資料圖片／袁志浩攝）

亞洲足協今日為分組賽抽籤，去屆港超冠軍傑志與在外圍賽晉級的衛冕盟主浦和紅鑽、韓職仁川聯、港隊成員梁諾恆效力的浙江隊均被編入第四檔次。

今屆己是傑志第四度參與亞冠分組賽，「藍鳥」上屆歷史性打入16強，惟最終不敵泰國巴吞聯出局。

傑志將第四度參與亞冠分組賽。（資料圖片）

結果「藍鳥」被抽入F組，將遇上韓職勁旅全北現代汽車、上屆泰超亞冠曼谷聯、新加坡的獅城水手。當中傑志是繼2018年後在分組賽再遇全北汽車，當屆「藍鳥」主客皆不敵對手，共失9球並未能攻破大門。

值得一提，傑志韓籍中鋒金信煜曾效力過全北汽車跟獅城水手，他到時有機會「倒戈」。今屆亞冠首輪分組賽將於9月19至20日舉行，傑志屆時將作客韓國，跟全北汽車交鋒。

亞冠東亞區分組賽結果：

F組：全北現代汽車（韓國）、曼谷聯（泰國）、獅城水手（新加坡）、傑志（香港）

G組：橫濱水手（日本）、山東泰山（中國）、卡雅FC（菲律賓）、仁川聯（韓國）

H組：武里南聯（泰國）、甲府風林（日本）、墨爾本城（澳洲）、浙江隊（中國）

I組：蔚山現代（韓國）、川崎前鋒（日本）、柔佛DT（馬來西亞）、巴吞聯（泰國）

J組：武漢三鎮（中國）、浦項制鐵（韓國）、河內FC（越南）、浦和紅鑽（日本）



加盟後表現未如理想的傑志韓籍中鋒金信煜，有望在亞冠倒戈全北汽車及獅城水手。（袁志浩攝）

其他香港代表在今屆亞冠盃表現：

C朗日前帶領艾納斯從亞冠附加賽晉級分組賽。（AFC）

C朗首戰亞冠 遇卡塔爾雙冠王

至於西亞區，由C朗領軍的艾納斯同樣被列入第四檔次，最終被抽入E組，同組對手包括兩屆亞冠亞軍、伊朗代表柏斯波利斯（Perspolis）、去季卡塔爾本地雙冠王艾杜哈尼（Al-Duhail）及塔吉克勁旅伊提洛爾（Istiklol）。

而其他沙特球會，剛簽入巴西球星尼馬的希拉爾（Al-Hilal），會遇上印度代表孟買城（Mumbai City）等球會；賓施馬及尼高路簡迪（N'Golo Kante）壓陣的伊蒂哈德（Al-Ittihad）小組對手就有伊朗上屆聯賽亞軍沙巴罕體育會（Sepahan）等。

傑志於2022年歷史性殺入亞冠盃16強，重溫當時報道：