杭州亞運2023｜康文署設亞運直播區　18區體育館觀看亞運賽事直播

杭州亞運將於9月23日揭幕，超過600名香港運動員北上角逐。港隊5年前在雅加達亞運奪得8金18銀20銅共46面獎牌，獎牌數字創歷屆新高。

港隊兩年前在東京奧運寫下佳績，一眾獎牌得主除了「女車神」李慧詩已經退役，金牌張家朗、銀牌何詩蓓及銅牌的劉慕裳、李皓晴、杜凱琹及蘇慧音均會參加杭州亞運，另外尚有多名運動員都是獎牌希望，康文署今屆在18區體育館設「亞運直播區」，9月23日至10月8日開放，市民可於直播區觀看亞運賽事。



杭州亞運專頁 追蹤港隊 緊貼熱話（按此）

杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播 香港隊比賽日期及時間

何詩蓓5年前因傷退出，今屆將挾奧運兩銀出戰，力爭亞運金牌。（資料圖片；楊宇翹攝）

日期：2023年9月23日至10月8日

時間：

9月23日（開幕禮） 晚上8時起

9月24至10月8日 早上8時至晚上10時半

地點：

港島區

中西區

香港公園體育館 中環紅棉路29號

士美非路體育館 堅尼地城士美菲路12K號士美非路市政大廈4樓

東區

柴灣體育館 柴灣怡順街6號

渣華道體育館 北角渣華道99號渣華道市政大廈3樓

南區

香港仔網球及壁球中心 香港仔海傍道1號

黃竹坑體育館 黃竹坑道168號

灣仔區

港灣道體育館 灣仔港灣道27號

黃泥涌體育館 跑馬地毓秀街2號黃泥涌市政大廈5樓

九龍

九龍城區

佛光街體育館 何文田牧愛街18號9樓

土瓜灣體育館 土瓜灣下鄉道66號

觀塘區

彩榮路體育館 觀塘彩榮路58號

鯉魚門體育館 油塘鯉魚門市政大廈2樓

深水埗區

北河街體育館 深水埗基隆街333號北河街市政大廈6樓

深水埗體育館 深水埗深旺道38號深水埗康樂文化大樓2樓

黃大仙區

彩虹道體育館 黃大仙彩虹道150號

蒲崗村道體育館 黃大仙慈雲山蒲崗村道120號

油尖旺區

九龍公園體育館 尖沙咀柯士甸道22號

大角咀體育館 大角咀褔全街63號大角咀市政大廈6樓

新界

離島區

梅窩體育館 大嶼山銀石街9號梅窩巿政大廈1樓

東涌文東路體育館 東涌文東路39號東涌市政大廈地下

葵青區

林士德體育館 葵涌興芳路176號

青衣西南體育館 青衣涌美路70號

北區

聯和墟體育館 粉嶺聯和墟和滿街9號3樓

保榮路體育館 上水百和路19號

西貢區

香港單車館 將軍澳寶康路105-107號

調景嶺體育館 將軍澳翠嶺路2號

沙田區

美林體育館 沙田大圍美林邨第3期

源禾路體育館 沙田源禾路8號

大埔區

大埔墟體育館 大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓6樓

大埔體育館 大埔汀太路13號

荃灣區

荃灣體育館 荃灣永順街53號

蕙荃體育館 荃灣廟崗街6號

屯門區

賽馬會屯門蝴蝶灣體育館 屯門湖山路11號

友愛體育館 屯門興安里3號

元朗區

天水圍體育館 天水圍天柏路1號

元朗體育館 元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓3樓

