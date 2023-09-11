杭州亞運2023｜康文署設亞運直播區　18區體育館觀看亞運賽事直播

撰文：李思詠
出版：更新：

杭州亞運將於9月23日揭幕，超過600名香港運動員北上角逐。港隊5年前在雅加達亞運奪得8金18銀20銅共46面獎牌，獎牌數字創歷屆新高。
港隊兩年前在東京奧運寫下佳績，一眾獎牌得主除了「女車神」李慧詩已經退役，金牌張家朗、銀牌何詩蓓及銅牌的劉慕裳、李皓晴、杜凱琹及蘇慧音均會參加杭州亞運，另外尚有多名運動員都是獎牌希望，康文署今屆在18區體育館設「亞運直播區」，9月23日至10月8日開放，市民可於直播區觀看亞運賽事。

杭州亞運專頁　追蹤港隊　緊貼熱話（按此）

杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單　張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播　香港隊比賽日期及時間

何詩蓓5年前因傷退出，今屆將挾奧運兩銀出戰，力爭亞運金牌。（資料圖片；楊宇翹攝）

日期：2023年9月23日至10月8日
時間：
9月23日（開幕禮）　晚上8時起
9月24至10月8日　早上8時至晚上10時半
地點：
港島區
中西區
香港公園體育館　中環紅棉路29號
士美非路體育館　堅尼地城士美菲路12K號士美非路市政大廈4樓
東區
柴灣體育館　柴灣怡順街6號
渣華道體育館　北角渣華道99號渣華道市政大廈3樓
南區
香港仔網球及壁球中心　香港仔海傍道1號
黃竹坑體育館　黃竹坑道168號
灣仔區
港灣道體育館　灣仔港灣道27號
黃泥涌體育館　跑馬地毓秀街2號黃泥涌市政大廈5樓
九龍
九龍城區
佛光街體育館　何文田牧愛街18號9樓
土瓜灣體育館　土瓜灣下鄉道66號
觀塘區
彩榮路體育館　觀塘彩榮路58號
鯉魚門體育館　油塘鯉魚門市政大廈2樓
深水埗區
北河街體育館　深水埗基隆街333號北河街市政大廈6樓
深水埗體育館　深水埗深旺道38號深水埗康樂文化大樓2樓
黃大仙區
彩虹道體育館　黃大仙彩虹道150號
蒲崗村道體育館　黃大仙慈雲山蒲崗村道120號
油尖旺區
九龍公園體育館　尖沙咀柯士甸道22號
大角咀體育館　大角咀褔全街63號大角咀市政大廈6樓
新界
離島區
梅窩體育館　大嶼山銀石街9號梅窩巿政大廈1樓
東涌文東路體育館　東涌文東路39號東涌市政大廈地下
葵青區
林士德體育館　葵涌興芳路176號
青衣西南體育館　青衣涌美路70號
北區
聯和墟體育館　粉嶺聯和墟和滿街9號3樓
保榮路體育館　上水百和路19號
西貢區
香港單車館　將軍澳寶康路105-107號
調景嶺體育館　將軍澳翠嶺路2號
沙田區
美林體育館　沙田大圍美林邨第3期
源禾路體育館　沙田源禾路8號
大埔區
大埔墟體育館　大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓6樓
大埔體育館　大埔汀太路13號
荃灣區
荃灣體育館　荃灣永順街53號
蕙荃體育館　荃灣廟崗街6號
屯門區
賽馬會屯門蝴蝶灣體育館　屯門湖山路11號
友愛體育館　屯門興安里3號
元朗區
天水圍體育館　天水圍天柏路1號
元朗體育館　元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓3樓

杭州亞運︱港隊三棋一牌聯合誓師　橋牌再爭牌　AI分析助圍棋訓練杭州亞運・李奕衡｜不一樣的香港代表　11歲國際象棋手的撲克臉杭州亞運｜許得恩劉子龍挾世大餘威出戰　不為獎牌只求享受有原因杭州亞運｜莫宛螢新套路再戰亞運　太極加深父女二人的羈絆杭州亞運｜男重吳浩天首戰個人賽目標爭牌　時機是累積的努力耕耘杭州亞運｜港隊佩劍煥然一新出征　新教練注入韓式風格衝獎牌杭州亞運︱空手道港隊爭首面亞運金牌　新項目隊際形「三代同堂」杭州亞運︱壘球港隊成員為夢想辭工　實力懸殊只求盡做：目標上壘杭州亞運｜蔡穎姿轉項帆船3年終首戰亞運　把挑戰當作未知的寶藏
杭州亞運2023
杭州亞運
香港運動員