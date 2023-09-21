杭州亞運｜曹星如隨大隊出發首戰亞運　張家朗目標個人衝金

首戰亞運的拳擊選手曹星如（Rex）今早（21日）隨香港代表團160人「大隊」出發杭州。一直隻身出外參賽的Rex，今次隨隊出動感新奇，另對大型綜合運動會又感陌生，期望能放下壓力享受亞運。



香港代表團「大隊」今早齊集160人出發杭州，其中包括劍擊、游泳、武術、欖球、拳擊、手球、滾軸運動、滑板以及跆拳‍道代表隊。

雖然拳擊代表僅曹星如一人，但Rex表示以往比賽都是獨來獨往，今次可以隨隊出發，感覺不同：「對呀，真的好似包機，希望往後香港拳擊都可以再多人一點，可以有隊友一起。」雖然於2021年出戰這全國運動會，初嘗綜合運動會滋味，但Rex對第二次綜合運動會、亞運仍感陌生：「我不知道！其實對運動會⋯⋯我也不知道是怎樣，跟大隊吧。」

拳擊代表僅曹星如一人出戰亞運。（鄭子峰攝）

曹星如目標不想太多 享受賽事

Rex在疫情前放下職業生涯的22連勝，轉戰業餘拳擊，惜無緣東京奧運。今次亞運可謂重新出發，比起聚焦在成績上，他更想自己享受其中：「目標是去到比賽時不要想這麼多，享受，發揮好自然就會有好結果，之前就是想太多，弄得自己的綁手綁腳。」Rex心情輕鬆，笑言自己已提早「到磅」，對此毫不擔心：「輕鬆的，到時候（美食）可以輕輕淺嘗一下；26號才初賽，或者有時間可以出席開幕禮放鬆心情。」

張家朗目標衝金

除了Rex希望放鬆心情應戰外，「劍神」張家朗亦表示出發心情興奮，準備好比賽，張家朗坦言手部傷勢已經好很多，準備好作戰，「會以獎牌為主（目標），想衝金，不過不想太大壓力，會盡力打。」

今屆男花陣容分別由張家朗、蔡俊彥、崔浩然、楊子加出戰。（鄭子峰攝）

今屆男花陣容分別由張家朗、蔡俊彥、崔浩然、楊子加出戰，家朗認為隊友是從小打到大的，之間的默契、對大家性格的了解，也很足夠，團體磨合等很好。加上由於亞運與世界賽不同，「不計（奧運）分」讓男子花劍團體或能打得比較「放」：「團體盡力做，因為亞洲水平很高，早前世錦頭三名分別是日本、中國和香港，可以衝擊下，加上不計分是一個很好的機會讓我們去準備（往後）的團體賽。」