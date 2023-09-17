杭州亞運｜追蹤曹星如轉戰業餘拳擊的五年　首次剖白人生淚與痛

採訪生涯試過幾遍，聽到受訪者啜泣，內心跟着流淚；

但跟着嚎哭，倒是第一次。

曹星如流淚並不是新鮮事。只要感動到他的，眼眶總會泛起淚來。鐵拳兇狠的他，內裏溫和敏感，那些很可愛的哭臉源於簡單、真摯的心。

但，那天，他的哭泣是苦入心坎。

是五年堆積來的一些苦澀？某種失望？一點愧疚？還是，只是一堆雜念？

「很多東西不想講。」星如苦笑，拭淚，忍着抽泣。

採訪：葉詩敏、楊宇翹 攝影、影片：楊宇翹

【導讀：曹星如2018年宣布告別職業生涯，轉戰業餘拳擊，我們從當時開始追蹤記錄曹星如的點滴，直到今天。一場病毒帶來一個寒冬，在他出戰杭州亞運之前，一起回望過去，曹星如的人生，是淚、是痛、是猶豫、掙扎。但我們相信，故事未完，我們還會一起尋找人生的答案。】



（楊宇翹攝）

杭州亞運專頁 追蹤港隊 緊貼熱話

2019年1月，我們坐下來聊聊。說起拳擊、談到過去，星如興奮如舊。

2018年底，星如在一場本地表演賽戰勝台灣21歲新星江奕宏，賽後正式宣布告別職業拳擊，轉戰業餘界別。

四年後，我們再對話。

「是快五年了！」星如隨即打斷我，他數數手指，說肯定是五年。

的確，無人夠他清楚這五年的一切。

宣布轉打業餘後，星如的首個目標是東京奧運，奈何由打慣職業賽的10回合以上，轉到業餘3回合的快速戰，「跑半馬」變「衝400」適應需時，業餘初段已是一個挑戰。

2019年的他相當專注，拳擊訓練、加強體能、拳擊好友輪流與他對打、跑步練耐力……一切都是為了一張奧運入場券。

踏入2020年，決定參賽資格誰屬的奧運外圍賽進入倒數階段，然而世界忽然「病了」，其後賽事因疫情關係由武漢移師約旦。出發前，星如在機場亦特別提到比賽關鍵就是速戰速決，不能再慢熱。

「一開始接觸就要入局，因為輸一局就要連追兩個回合才可以贏 ，自己就會處劣勢。」

打了三場資格賽，就在關鍵一戰星如未能入局，錯失直接取得資格的機會。賽後，他的第一句是由衷的「對不起」。

他之後也打了世錦賽、全運會和一些國際賽，都是落敗收場，從前的賽後勝利感言，換成一句又一句的「對不起」。他的腦海泛起種種雜念。

「硬係唔知驚啲咩咁。平時練習，明明所有東西都做到，但一去到比賽，站在對手面前，感覺好多條繩拉住自己，什麼都不暢順。」星如試圖尋找狀態低沉的答案，惟一直徘徊在「以前唔係咁」的漩渦。

「究竟向前定向後呢？」

「唔前唔後、唔前唔後，企喺度唔知做咩。」

「有時諗，係唔係自己老咗？」

「抑或我不適合打業餘？」

「身邊嘅人又話我得，自己又覺得自己唔得。」

每次從擂台下來只有無力感，面對自己頓時變了自虐。五年來，掙扎變多，拳擊愈來愈重。

「業餘拳擊比想像中困難嗎？」我問。

他哽咽，每一句也在哽咽。

「都困難的，由未真的開始轉職業時，已有無數的說話話緊我……有時有人話我『縮沙』，我想向別人證明，我盡力做我自己……人們說業餘沒能選擇對手，所以場場都輸，又講得幾有道理，我現在真的場場都輸，但自己還未做得好，想做好一點，就是簡單一點、做好一點，就是做極都做唔好。」

短短一個多小時的對談，沉重的淚水斷斷續續直刺入心。

說起拳擊，已沒有五年前的興奮。

（楊宇翹攝）

他說「好多條繩拉住自己」，那是怕輸？處理別人的期望？Haters？

我們把時間點稍稍推前，回到2017。

那年，曹星如打了職業生涯第22場比賽，對手是日本的前世界冠軍河野公平。

那場比賽對我們是震撼的。除了因為會展坐着8000個現場觀眾的墟冚，也因比賽期間與對手意外撞頭，曹星如的左眼腫得像乒乓球般大，又紫又黑一大片。

12個回合的比賽止於第7回合，市民、藝員、連登仔，人人討論憑點數得來的22連勝是否公平。一場熱血無比的比賽，留下的只有嘈吵紛擾。比賽之後，曹星如立即送院，上載一張身穿病人服、包住左眼的醫院病房留影到社交網站報平安後，直到2019年，他才願意透露更多。

「到了醫院，先自拍給太太報平安，當時我仍未知自己有事，只知道左眼腫了一個雞蛋，未能即時照片檢查。那天晚上，我完全不能入睡，即使閉上眼，但左眼長期感覺有人用力壓着，同時好像開了燈一樣。其後醫生解釋，因為眼球充滿血並壓着背後的感光神經，然後所有感光『著晒』。」

向來樂觀的星如憶述，那時候回家休養等待消腫才到專科檢查，惟終於「開眼」的一剎，左眼視線是一片朦朧。

「醫生又提到最壞情況嗎？」我好奇問。

「他有提及一句，有可能會盲……嘩，嚇親。」星如直言，那刻他才知道恐懼。

自己倒是不要緊，但不可能不顧及家人。當太太總是放任他上擂台，「人冇事，返到嚟就得」；那一場，卻是他最接近「人有事」的一次。

這一幕，表面看來很熱血，背後卻是獨自承受的沉重。（資料圖片；余俊亮攝）

這場意外，除了令曹星如接近失明，撞頭的一剎亦留下陰影。

「當對手的頭衝過來，我就會怯然後縮，腦海提醒自己要保持距離，不可以撞頭，但一進入保持距離這個Mode（模式），就變得超被動。」他下意識與對手拉開距離，連教練看在眼裏都沉不住氣問：「你好驚佢啲拳咩？你都唔係真係諗住打。」

其實他不無想通的一刻，就是東京奧運外圍賽8強面對世界冠軍米薩夏利諾夫一戰，他力戰三回合以點數落敗，「對住世界冠軍，輸咪輸，反而就放盡，放鬆就去得盡」，他一直努力尋回那種心無雜念的感覺，卻徘徘徊徊到現在。

「怎樣才能放開一切，不去多想？」星如問道。

那天，我們卻沒有答案。

（楊宇翹攝）

揪心的哭泣，至今依然徘徊在我腦海。

靦腆、簡單、率真，一個原本只愛打機動漫的曹星如，背負着的實在太多。

哭，或許因為累了，但要記住：

不要苦惱於自己的苦惱，別因苦惱而難堪，

別容許苦惱完全侵蝕自己，

苦惱就像那時候朦朧的左眼，霎時掩蓋了更大的事，

你，大於你的苦惱。

就如拳館牆上掛着拳擊電影《Creed III》的海報，上面寫了一句，「You Can’t Run From Your Past」。

因為愛，所以痛；因為求存，所以掙扎。過去還有對錯可言麼？放下，是一課終身學習。共勉。