杭州亞運｜澳門早過香港奪首面獎牌　宋子君男子長拳摘銅

杭州亞運的男子長拳決賽，澳門代表宋子君則以9.76分贏得銅牌，奪得澳門代表團今屆第一面獎牌。



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在今（24日）早舉行的亞運男子長拳決賽，排第3出場的澳門選手宋子君難度等級2分，動作質量取得5分，與冠軍的中國選手孫培原睇齊。宋子君的演練水平得2.76分，稍在孫培原及亞軍的印尼選手之下。最終，25歲的宋子君以9.76分的總分贏得銅牌。

宋子君小學三年級接觸武術

宋子君在上屆雅加達亞運的男子長拳得「梗頸四」，今屆終於一嘗亞運獎牌。早有體操基礎的宋子君自小學三年級開始接觸武術，很快便喜歡上這項運動。因已有體操底子，他的柔韌性好且具備一定運動能力基礎，他在學習入門套路和練習基本功時較輕鬆，亦更能感受到習武的樂趣。

宋子君在14歲時就代表澳門參加亞洲武術錦標賽。上屆亞運得長拳第4後，宋子君坦言能發揮出平日集訓的水平，但還有需要改善加強的地方，他會繼續加強訓練，期望在今屆亞運突破自己，奪取獎牌，而他如願贏得杭州亞運獎牌。

另一位澳門選手鄺子軒以總分9.04排第12名。

孫培原贏得男子長拳冠軍。（葉詩敏攝）

中國孫培原衛冕男子長拳

男子長拳冠軍由中國選手孫培原贏得，衛冕成功。他的演練水平分數突出，獲得2.84分，總分9.84分，以0.054分之差力壓印尼選手，贏得今屆武術項目的首面金牌。

34歲的孫培原在2014年仁川亞運贏得男子刀術棍術全能冠軍，上屆雅加達亞運就贏得男子長拳金牌。他另外在2015年曾贏得男子長拳的世錦賽冠軍。孫培原由6歲起習武，因為他父親是一位武術迷，他自小也對武術感興趣。