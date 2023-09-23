體操媽媽為國復出　舒素雲天娜練習期間再成集郵對象︱杭州亞運

「體操媽媽」舒素雲天娜（Oksana Chusovitina）曾在兩年前東京奧運後宣布退役，不過未幾又回心轉意，復出為祖國烏茲別克出戰亞運，杭州亞運會受疫情影響延期一年，48歲的她未有改變心意，更已抵達杭州，並隨即展開練習，再次成為對手和其他代表團成員集郵對象。



「體操媽媽」舒素雲天娜（Oksana Chusovitina）抵達杭州，再成集郵對象。（杭州亞運官方Facebook）

體操是體能要求極高、訓練亦非常艱苦的運動之一，早已名成利就的舒素雲天娜為何還要這樣「虐待」自己？她在亞運前的訪問中提到：「我喜歡推動自己去證明在這年齡一樣能夠做到所帶來的刺激感。我的身體和靈魂仍感覺能夠做到，而且也是我人生中一大快樂泉源，所以我再次投入這項運動。」

舒素雲天娜披過三件不同戰袍八度在奧運會亮相，亞運會方面，她已出戰過1994、1998、2002、2014及2018共五屆賽事，累積2金4銀2銅共8面獎牌，杭州會是她第六度參賽。

舒素雲天娜已抵達杭州，並隨即在舉行今屆體操賽事的黃龍體育中心體育館展開操練，根據大會消息，她將參加強項跳馬，以及平衡木賽事。

今屆亞運與體操世錦賽撞期，運動員只能二選一，舒素雲天娜早前接受《環球時報》訪問時稱，「我決定專注亞運，因為我仍有足夠時間準備奧運」，她指出，「我希望以一個高水平來代表我的國家，盡我所能獲得最好成績。」畢竟對並非體育大國的烏茲別克而言，她幾乎就是獎牌保證。

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