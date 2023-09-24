亞運熱話｜戴偉浚與女國足球員姊弟戀曝光　入球後做一個動作傳情

上周四（21日）國足在亞運分組賽以4：0大勝緬甸，其中戴偉浚在上半場結束前破門，並向着攝影機做出心形動作慶祝。賽後接受採訪時，他大方表示這個「心心」是送給女朋友。

內地媒體及網民隨即開始「八卦」，發現他女朋友原來是被稱為「中國女足江疏影」的楊莉娜，女方更比他大5歲，是一場姊弟戀，而且早在近兩個月之前已有「端倪」。



中國男女足國家隊最近在亞運均有捷報，不過「雙喜臨門」的是，內媒正瘋傳戴偉浚與楊莉娜拍拖。據網易報道，戴偉浚在戰勝緬甸賽後接受訪問時，大方表示這個「心心」是「送給自己女朋友的」。

戴偉浚在面對緬甸破門後做出心形慶祝動作，並在賽後表示是送給自己女朋友。（微博圖片）

翌日中國女足面對蒙古，狂數對方16球，楊莉娜在入球後亦同樣做出心心慶祝動作，也被網民發現在微博上回覆戴偉浚「下一場再比個心」，男方也開心回應「沒問題」，可以說是證實戀情了。

楊莉娜在戴偉浚做出「心心」慶祝動作後翌日，似乎亦做出同樣動作回應。（微博圖片）

其實早在7月29日時，楊莉娜便在一場女足世界盃賽後寫上「靜戴花開（靜待花開）」，當時便有網民猜測她跟戴偉浚會否正在拍拖。

戴偉浚出生於1999年，楊莉娜則是1994年，所以今次是名符其實的姊弟戀。楊莉娜是女子國足的主力防守中場，曾奪得2022年女足亞洲盃冠軍，同年9月更被外借到法甲的巴黎聖日耳門，為中國史上第3名為PSG效力的女足球員，目前則被外借至西甲球隊拉斯普拉納斯（Levante Las Planas）。

楊莉娜去年曾外借至PSG。（楊莉娜Instagram）

由於外貌甜美，楊莉娜被媒體及網民稱為「女足江疏影」，江疏影是內地著名女演員，因出演電影《致我們終將逝去的青春》而為大眾所熟知。

內地網民對此紛紛表示祝福，而且由於楊莉娜是上海人，戴偉浚目前又效力上海申花，也有網民稱希望戴能成為「上海準女婿」。

早前有網民在外用餐時發現兩人「撐檯腳」。（微博圖片）

目前亞運男足兩戰全勝已提前晉身十六強，女足則暫只踢了1場排在A組榜首，下一場為28日（周四）面對烏茲別克。