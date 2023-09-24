杭州亞運直擊︱香港賽艇男將奪今屆第一金　「相信付出總有收穫」

「終於攞到手......」

賽艇港隊成員林新棟、王瑋駿於亞運男子二人單槳項目奪金，為香港摘下今屆亞運首面金牌。衝線一刻，他倆相擁歡呼，這些年來，實在付出太多。

付出有回報，給予兩人無比信心——即使由輕量級「越級挑戰」公開組，體重遜於對手；即使是比賽中半程落後，他們仍然相信，自己可以成功。

01體育記者袁志浩、林靄怡 杭州直擊



頒獎典禮上，林新棟激動得要抹掉眼淚，王瑋駿走入混合採訪區後、左手一直沒放開過那面期待已久的金牌。

杭州亞運會2023賽程 香港隊比賽日期及時間

【杭州直擊】王瑋駿（左）和林新棟（右）雙手一直沒放開過那面期待而久的金牌。（林靄怡攝）

王瑋駿說：「我們一直視金牌為目標，訓練上無時無刻都在想亞運金牌。」林新棟解釋，眼淚是回想起過去數年的艱苦訓練而流下的，「我們付出了所有，為金牌用盡100%時間、精神、心機。現在（金牌）拿到手，所有事都是值得的」，他希望藉着亞運第一金的關注度，讓更多人認識賽艇，「這幾年其他項目成績很耀眼，蓋過了賽艇。我們也練得很辛苦，希望香港市民可以多點支持我們。」

港隊在初賽其實只列第二，即使在決賽鬥至1000米（半程）階段仍落後，但原來是策略，他倆根本對金牌勢在必得。「關鍵是信心，落後下相信自己實力，知道我們做得到。」

【杭州直擊】一直視金牌為目標。（林靄怡攝）

【杭州直擊】港隊在初賽只列第二，原來是策略。（林靄怡攝）

這面金牌除了是香港賽艇隊自2014年仁川亞運的駱坤海在男子輕量級單人雙槳艇封王後的第一面金牌，也是港隊在公開組（非輕量級）級別的首塊亞運金牌。

林新棟和王瑋駿過去同是輕量級賽事選手，今屆在沒有特別增磅下「越級」挑戰公開組，身材本身已陷劣勢。1.83米高的林新棟笑說：「我咁矮都贏到公開組，你看看，頒獎台上大家都高我半個頭。」縱然如此，兩人仍憑着同一句話克服過來，王瑋駿自言是「夠癲、夠相信對方」；林新檔就這樣總結：「相信自己做的事，相信付出總有收穫。」

【杭州直擊】兩人自2019年初次合作，至今已贏過亞錦賽一金一銅。（林靄怡攝）

兩人自2019年初次合作，至今已贏過亞錦賽一金一銅，連同這面亞運金牌，似乎奧運資格是下一個目標。然而這一刻，他們只想跟對方說：「辛苦晒！」、「你好叻仔」，信任盡在不言中。