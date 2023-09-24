杭州亞運．港隊劍擊｜張家朗奪男花金牌創歷史　蔡俊彥江旻憓獲銅

杭州亞運劍擊首日賽事，港隊在男子花劍和女子重劍個人賽，合共獲得1金2銅，張家朗更奪得香港劍擊史上首面亞運金牌。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單

杭州亞運港隊最新戰報

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播 香港隊比賽日期及時間

男子花劍個人賽，香港兩名代表張家朗和蔡俊彥都在小組賽全勝出線、直入16強，張家朗15:9擊敗卡塔爾劍手Khaled Hussein打入8強，再在8強以15:7輕取許傑，闖入4強，提早鎖定獎牌，連續兩屆均獲得個人賽獎牌。

他在4強對日本勁敵敷根祟裕，敷根是2023年世錦賽團體金牌、2017年個人銅牌、也是2019年亞錦賽個人和團體雙料冠軍。到第一節結束時張家朗落後9：10，到第二節仍陷苦戰，落後12：14之時，這位港將又再發揮冷靜的本色，追平14：14，再取1分，以15：14獲勝，首度殺入亞運個人賽決賽。

張家朗再演反勝。（楊宇翹攝）

張家朗在金牌戰對中國劍手陳海威，甫開局便連取3分領先，對手未幾追回兩分，拉鋸一輪後，張家朗此後令人震驚地連取12分，直接鎖定15：2勝局，奪得個人首面亞運會金牌，既是香港今屆第二面金牌、也是香港劍擊史上首面亞運個人賽金牌，超越上屆崔浩然的男花個人銀牌戰績，意味「香港劍神」再一次創下歷史。

蔡俊彥在8強鬥韓國的李侊炫，兩人打得相當激烈，蔡俊彥一度領先6：3，惟進入第二節，韓國劍手立刻連刺三劍追平6：6，再反先9：7，蔡俊彥落後9：11之下進入第三節。蔡俊彥在落後10：13下追平至13：13、14：14，最終他刺出關鍵的一劍鎖定15：14勝局，與張家朗一樣打入4強，肯定獲得生涯首面亞運個人賽獎牌，他賽後激動地蹲地飲泣，場面感人。

來到4強，蔡俊彥對中國劍手陳海威，早段先落後1：4，他稍稍追近至2：4後又遭對手連取6分，大幅落後下，蔡俊彥仍一步一步追分，追回較接近至8：11，惟又遭對手連取兩分，最終以9：15落敗，在不設銅牌戰下獲得一面銅牌。

女子重劍方面，江旻憓在小組賽5戰獲3勝2負，需先戰32強，她對Kamilia Abdyl-Khamitova以15：2輕取對手，16強則出現罕見一幕：江旻憓對哈薩克的Sofiya Nikolaichuk，雙方在第一節已因兩度消極作賽（雙方1分鐘沒有得分）而遭罰紅牌，各罰一分，到第二節，雙方再一次被判消極作賽，由於是第三次消極作賽，需取消出戰今場比賽的資格，結束比賽。

由於當時兩人同分（2：2），按例由世界排名較高一方獲勝，即應由世界排名第2的江旻憓勝出，世界排名94的Sofiya Nikolaichuk出局。惟裁判一開始倒轉雙方排名，本來向江旻憓出示黑牌判輸，擾釀一輪後，才向Sofiya Nikolaichuk出示黑牌，判由江旻憓晉級至8強。來到8強，江旻憓以15：7擊敗印度劍手Taniksha Khatri，晉身4強，意味劍擊隊一日內獲得3面獎牌，也是她連續三屆亞運獲牌。

裁判一度誤判江旻憓出局，令她一臉驚愕。（趙子晉攝）

她的4強對手將韓國名將、2022年世錦賽個人金牌得主宋世羅，兩人首兩分鐘都未有得分，遭裁判先以黃牌警告、再紅牌罰分，各獲1分，然後宋世羅一次反擊得手搶得1分，江旻憓在第一節完時落後1：2。防守極為嚴密的宋世羅，不斷把握江旻憓進攻時出手，令這位港將一直未能取得「單燈」，無法拉近差距，落後至3：7才首次單獨得分，惟隨即又遭對手刺中，落後4：8。

江旻憓（左）雖然較宋世羅高得多，惟對手靈活又硬淨，令她舉步為艱。（楊宇翹攝）

江旻憓（左）不敵宋世羅（右），兩人已交手多次，相當熟悉。（楊宇翹攝）

江旻憓打得舉步為艱，宋世羅甚少主動進攻，但每每能把握對手出手一刻得分，江旻憓到最後一局才能連取3分追近至8：11，餘下數十秒時她加快節奏，追至10：13，惟最終遭宋世羅以15：11鎖定勝局，江旻憓連續三屆亞運摘得銅牌。

佘繕妡在分組賽5場全勝直入16強，對日本老將佐藤希望，第一節已落後0：3，一度追近至2：4但又遭對手拉開至3：8，打到第三節一度落後6：12，她連追3分追近至9：12，最終法定時間結束下輸11：13，16強止步。

佘繕妡出局後，等待心情平伏後再接受傳媒訪問，「佘佘」當然有失望，並指今仗是輸經驗，「今場調整得比較慢，一直找不到Solution（解決方法），直至最後一節才找到，但已經為時已晚。面對38歲的日本老將（佐藤希望），她調整得非常快，經驗確實比我豐富，我要找方法應付經驗比我多的劍手。」

佘繕妡16強出局。（楊宇翹攝）

亞運劍擊賽制：

每個代表團可派出兩名劍手參加個人賽，先打小組賽，淘汰20%劍手，再進入直接淘汰賽，按排名決定對賽，不設銅牌戰，進入4強便有獎牌；至於團體賽則會以隊伍劍手在個人賽的成績去決定種子排名，並作直接淘汰賽，同樣不設銅牌戰。

杭州亞運港隊最新戰報

上屆亞運（2018雅加達）劍擊港隊戰績：

男子花劍：個人銀牌（崔浩然）、個人銅牌（張家朗）、團體銀牌

男子佩劍：個人銅牌（羅浩天）、團體銅牌

女子重劍：個人銅牌（江旻憓）、團體銅牌

男子花劍由張家朗（左）和蔡俊彥（右）應戰。（香港劍擊總會）

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播 香港隊比賽日期及時間

亞運劍擊賽程：

9月24日 男子花劍個人賽、女子重劍個人賽

9月25日 男子佩劍個人賽、女子花劍個人賽

9月26日 男子重劍個人賽、女子佩劍個人賽

9月27日 男子花劍團體賽、女子重劍團體賽

9月28日 男子佩劍團體賽、女子花劍團體賽

9月29日 男子重劍團體賽、女子佩劍團體賽