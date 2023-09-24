杭州亞運．港隊游泳｜何詩蓓50蛙奪銅　領獎後即領接力港隊奪獎牌

亞運游泳項目周日（24日）展開一連6日的賽事，首日香港隊已有奧運獎牌泳手何詩蓓上陣，本文將為大家不斷更新戰況。



香港隊今屆亞運派出37名泳手參賽，名單如下：

男子：

陳鎡樵、卓銘浩、張榮恩、趙浩俊、方嘉羽、何承燁、何甄陶、關鵬、郭俊希、劉建希、劉平治、劉紹宇、林昭光、麥世霆、伍棹然、吳欣鍵、徐暐智、黃培燊、衛恆恩



女子：

歐鎧淳、陳健樂、常鈺娟、鄭莉梅、鄭渝、沈嘉穎、張心悅、何詩蓓、何南慧、簡綽桐、林凱喬、林柏彤、莫思騏、吳麗華、聶芷彥、譚凱琳、黃筠陶、楊凱晴



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【20:22】何詩蓓領獎後，便隨即出戰女子4X100米自由泳接力決賽，她今朝並無參賽，到決賽，港隊派出四棒順序鄭莉梅、何詩蓓、譚凱琳及歐鎧淳出戰，決賽對手包括兩大勁旅中國和日本，另外便是爭牌主要對手新加坡。

港隊由第一棒鄭莉梅時排第5、到何詩蓓完成自己一棒時升上第2位，第3棒的譚凱琳亦守得住第2位，歐鎧淳最後一棒遭日本隊狂追，最終港隊游出3分39.1秒刷新香港紀錄，以0.62秒不敵日本，奪得銅牌，中國隊奪金、日本獲銀牌；這也意味何詩蓓一日三度刷新香港紀錄，個人奪得兩面銅牌。

值得留意的是，何詩蓓在第二棒游出的分段時間為51.92秒，遠超所有同場所有泳手，冠軍的中國隊泳手全部分段時間超過53秒，日本全部均超54秒。

【20:38】女子蛙泳50米決賽，香港代表何詩蓓在初賽游出30.46秒的破香港紀錄成績，以總成績第2進入決賽，主要對手是中國泳手、亞洲紀錄（29.29秒）保持者唐錢婷。何詩蓓在第5線出戰、唐錢婷在相鄰的第4線，最終何詩蓓游出30.36秒，將自己保持的港績再推前0.1秒，並奪得銅牌，除了是她個人首面亞運獎牌，這亦是相隔25年，香港再一次奪得亞運游泳個人獎牌，上一面是1998年曼谷亞運，郭健明奪得的男子400米自由泳銅牌。何詩蓓明天（25日）便會出戰強項200米自由泳，爭奪金牌。

何詩蓓奪得女子50米蛙泳銅牌。（吳靄儀攝）

9月24日游泳上午總結：

何詩蓓出戰女子50米蛙泳初賽，游出30.46秒排小組第1，刷新原本由她保持的香港紀錄（31.21秒），以0.07秒之差力壓日本的鈴木聡美，並以總排名第2名進入今晚的決賽，只不敵來自中國、在初賽已刷新亞洲紀錄的唐錢婷（29.29秒），她將出戰同晚8:32上演的決賽，有望奪得個人及游泳項目今屆第一面獎牌。

何詩蓓在女子50米蛙泳以破香港紀錄的時間，第二名進入決賽。（楊宇翹攝）

何詩蓓接受HoyTV訪問時稱，很開心在50蛙游出個人最佳時間及香港紀錄，認為是個好開始，「希望（決賽）再游快多少少，因為對手都會再游快一點，競爭會幾激烈」，預計她今晚亦會出戰女子4X100米自由泳決賽，為港隊雙線爭牌。

另外，簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳代表香港合力出戰女子4X100米自由泳接力初賽，香港隊在第1組，游出3分47.99秒排小組第2名，總成績第4位進入同晚的決賽，據知何詩蓓將出戰接力決賽，希望一晚內為香港掙得兩面獎牌。

香港隊在女子4X100米自由泳接力總成績第4位進入決賽。（楊宇翹攝）

男子100米背泳初賽，兩位港將關鵬和劉紹宇在第2組出賽，關鵬游出56.28秒排名小組第3、劉紹宇則以57.34秒排小組第4。男子100米自由泳初賽，香港紀錄保持者卓銘浩在第4組，以50.03秒小組第3位完成；何甄陶在第6組出戰，以50.90秒完成，兩人都未能打入決賽。男子200米混合泳，劉平治在第2組游出2分05.29秒排第5；劉健希在第3組以2分07.02秒列小組第5，兩人都無緣決賽。

何甄陶未能進入決賽。（楊宇翹攝）

女子1500米自由泳慢決賽，港將林柏彤以17分12.74秒獲首名、聶芷彥17分27.98秒獲第二名。女子200米蝶泳初賽，港將莫思騏和楊凱晴在第一組出賽，中國選手張雨霏亦同組，張雨霏以2分07.46秒排小組首名，楊凱晴以2分14.46秒列第4，總排名第9，在總排名前8進入決賽下僅僅無緣；莫思騏2分15.38秒排小組第5、總排名第10。

9月24日港隊出賽名單及賽程：

早上

10:00 女子200米蝶泳初賽：莫思騏、楊凱晴

10:10 男子200米混合泳初賽：劉健希、劉平治

10:28 女子1500米自由泳慢決賽：林柏彤、聶甘彥

10:49 男子100米自由泳初賽：何甄陶、卓銘浩

11:08 女子50蛙泳初賽：何詩蓓、林凱喬

11:22 男子100背泳初賽：關鵬、劉紹宇

11:36 女子4X100米自由泳接力初賽：何南慧、何詩蓓、譚凱琳、鄭莉梅

晚上

7:30 女子200米蝶泳決賽

7:38 男子200米混合泳決賽

7:45 女子1500米自由泳決賽

8:26 男子100米自由泳決賽

8:32 女子50蛙泳決賽

8:47 男子100背泳決賽

9:11 女子4X100米自由泳接力決賽

上屆亞運（2018雅加達）游泳港隊戰績：

女子4X100米混合泳接力銀牌

女子4X100米自由泳接力銅牌

女子4X200米自由泳接力銅牌