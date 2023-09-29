杭州亞運9月29日總結｜港隊添1銀3銅守第7　李思穎摘銀三日奪三牌

杭州亞運2023第6天（9月29日），香港隊增添1銀3銅共4面獎牌。分別為場地單車女子全能賽銀牌李思穎、男子重劍團體銅牌何瑋桁、方凱申、吳浩天及劉昊峯、男子壁球團體賽銅牌梁子軒、劉子均及鄧銘漮、女子游泳4X100米混合接力銅牌何詩蓓、歐鎧淳、譚凱琳及簡綽桐。

總結全日，港隊總成績達5金13銀18銅共36面獎牌，於獎牌榜暫列第7位。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播 香港隊比賽日期及時間

杭州亞運：李思穎在場地單車女子全能賽取得銀牌。（葉詩敏攝）

「小女車神」李思穎接棒撐住香港單車隊，她在前兩天已經奪得女子團體追逐賽銅牌及女子麥迪遜賽銀牌，今日轉戰主項全能賽，目前已完成頭兩項的捕捉賽及衝刺賽。最終她在完成淘汰賽和記分賽後，獲得一面銀牌，個人暫獲兩銀一銅。（了解更多：「小女車神」李思穎圓滿初體驗 向偶像再下戰書）

杭州亞運：男子重劍港隊取得團體賽銅牌。（趙子晉攝）

杭州亞運劍擊周五（29日）煞科日，上演女子佩劍及男子重劍團體賽，男子重劍港隊再奪一面銅牌，令香港劍擊隊今屆以9面獎牌完賽。（了解更多：風雨之下的男重團體銅牌 「一切都不是必然」）

劉子均。（林靄怡攝）

壁球方面，女子團體賽險勝印度入決賽，明日會爭取衛冕；至於男團則憾負巴基斯坦未能打入決賽，但仍為香港取得一面銅牌。（了解更多：壁球女團險勝印度入決賽爭衛冕 男團憾負巴基斯坦）

女子游泳4X100米混合接力銅牌何詩蓓、歐鎧淳、譚凱琳及簡綽桐。（楊宇翹攝）

杭州亞運游泳項目周五煞科，港隊女子4X100混合泳接力，在初賽由張心悅、林凱喬、楊凱晴和鄭莉梅出戰，合力游出4分08.34秒，由於中國在最後一棒交接時搶跳遭取消資格，港隊排在日本、韓國和新加坡之後以第4名入決賽。

港隊因對手被取消資格，獲得4X100米混合泳接力的銅牌。（楊宇翹攝）

決賽也是今屆游泳最後一個項目晚上壓軸展開，港隊全面變陣，4棒順序由歐鎧淳、何詩蓓、簡綽桐及譚凱琳出戰，第一棒背泳的歐鎧淳以第2名交棒予蛙泳的何詩蓓，這位兩金泳手追上第1名，簡綽桐接下背泳一棒，遭日本超越，跌落第4位，譚凱琳最後一棒自由泳，終以第4名返回終點，三甲分別是日本、韓國和新加坡。

不過，新加坡遭取消資格，令港隊獲得一面銅牌。另外香港隊的時間是4分01.72秒，以0.05秒之差刷新香港紀錄（舊紀錄4分01.77秒）。

獎牌榜中韓日穩踞三甲

獎牌榜形勢方面，中國隊金牌數已破百，獎牌總數更已達200面，今日增至105金63銀32銅共200面獎牌在榜首領放。日本成功追過韓國，以27金35銀37銅總數共99面獎牌列第二位，韓國則取得26金28銀48銅排第三位。

港隊獎牌一覽（持續更新，暫獲36面獎牌）

5金

賽艇 林新棟/王瑋駿 男子雙人單槳無舵艇 金

劍擊 張家朗 男子花劍個人 金

游泳 何詩蓓 女子200米自由泳 金

游泳 何詩蓓 女子100米自由泳 金

七人欖球 香港隊 男子組 金

13銀

武術 劉徐徐 女子長拳 銀

武術 許得恩 男子太極拳太極劍全能 銀

賽艇 梁瓊允/張海琳 女子雙人單槳無舵艇 銀

游泳 何甄陶 男子50米背泳 銀

游泳 何詩蓓 女子50米自由泳 銀

滑浪風帆 魏瑋恩 女子RS:X 銀

滑浪風帆 馬君正 女子iQFOiL 銀

帆船 洛雅怡 ILCA 6單人帆船 銀

劍擊 江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望 女子重劍團體 銀

單車 李思穎、楊倩玉 女子麥迪遜賽 銀

單車 梁嘉儒 男子全能賽 銀

單車 李思穎 女子全能賽 銀

馬術 蕭頴瑩 盛裝舞步個人賽 銀

18銅

劍擊 蔡俊彥 男子花劍個人 銅

劍擊 江旻憓 女子重劍個人賽 銅

劍擊 陳諾思 女子花劍個人 銅

劍擊 何瑋桁 男子重劍個人 銅

劍擊 張家朗、蔡俊彥、楊子加、崔浩然 男子花劍團體 銅

劍擊 陳諾思、鄭曉為、關渝澄、符妤名 女子花劍團體 銅

劍擊 何瑋桁、方凱申、吳浩天、劉昊峯 男子重劍團體 銅

游泳 何詩蓓 女子50米蛙泳 銅

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚凱琳 女子4X100米自由泳接力 銅

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/譚凱琳/簡綽桐 女子4X100米混合接力 銅

武術 陳穗津 女子太極拳太極劍全能 銅

賽艇 趙顯臻 男子單人雙槳艇 銅

七人欖球 香港隊 女子組 銅

馬術 陳萃彥、何苑欣、蕭頴瑩 盛裝舞步團體賽 銅

帆船 Akira Sakai、Russell Aylsworth 男子49人級 銅

滑浪風帆 鄭清然 男子iQFOiL 銅

單車 李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀 女子團體追逐賽 銅

壁球 梁子軒、劉子均、鄧銘漮 男子團體賽 銅

