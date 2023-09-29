杭州亞運．直擊︱「小女車神」李思穎圓滿初體驗　向偶像再下戰書

「小女車神」李思穎繼杭州亞運場地單車女子團體追逐賽及女子麥迪遜賽後，轉戰主項全能賽，與日本車手梶原悠未由頭鬥到尾，她一直視對方為偶像和學習對象，最終獲得一面銀牌，她意外跟對方的距離不是想像中遠。

小女孩奮勇自強挑戰偶像的勵志故事，仍在繼續書寫。

01體育記者葉詩敏 杭州直擊



杭州亞運．場地單車︱李思穎在主項全能賽再獲一銀。（葉詩敏攝）

李思穎在全能賽的最大對手是世界冠軍級人馬梶原悠未。今日下午展開的第一項捕捉賽，梶原率先衝過終點，李思穎取得第二，兩人在總成績分別以40分及38分，守住頭兩位。第二項衝刺賽，衝刺能力強勁的李思穎愈戰愈勇，在賽事末段合共11次衝刺成功，「衝」得11分，在這項賽事排名第一，梶原則只取得6分，排名第二。

經過兩項賽事的總成績排名，李思穎與梶原目前同得78分。第三項淘汰賽，李思穎取得第四名，梶原強勢奪冠，總成績排名李思穎以112分排第二，梶原118分排第1，最後一項的記分賽十分關鍵。在記分賽，第五次衝刺後，梶原和李思穎繼續排在第一和第二名，但日本車手已將分差拉開至9分，最終李思穎守住第二名完賽，奪得一面銀牌。

杭州亞運．場地單車︱李思穎笑容燦爛。（葉詩敏攝）

賽後李思穎笑容燦爛，她直言「沒預料過可以跟她接近」，指出「很少亞洲賽她在分項不是第一，今日第一場tempo（衝刺賽）可以過到她，都幾意外。」

與偶像同場作賽，感覺就是不一樣，「她有少少『咦我OK喎』，跟住有少少望住我踩了，我好驚呀，太犀利喇。她望到我，本身打算偷雞，但偷雞失敗了。」以對方為奮鬥目標，如今成為偶像的勁敵，就算今次挑戰失敗，也是未來持續突破的關鍵一步。

她在團體追逐賽獲銅牌，麥迪遜賽、全能獲均獲銀牌，暫時已獲兩銀一銅，稍後會再戰公路個人賽。對於今屆賽事已獲三面獎牌，李思穎仍未滿目，「我想繼續有，仲有公路。三面獎牌，團體獎牌最開心，因為4個人，還有真的沒有想過。」

總結亞運場地單車賽事，她認為所有目標都達成到，好圓滿。至於首度參加亞運已獲得三面獎牌，不會令她感到自滿，「成績雖然做到，但覺得同日本始終有差距，沒有贏過她們其中一個人，下一屆會繼續努力，挑戰她們。」

期待「小女車神」持續成長，終有一日擊敗偶像。