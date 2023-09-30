杭州亞運9月30日總結｜港隊添2銀列第8　電競首奪牌壁球女團亞軍

杭州亞運2023第7天（9月30日），香港隊增添2銀。電競在今屆杭州亞運首次被列為正式項目，港隊出戰《夢三國2》決賽鬥中國，爭奪港隊史上首面電競金牌，可惜雙方戰力有一定差距下，香港以0：2敗陣，獲得銀牌。女子團體決賽，雖然湯芷穎第一場險勝3：2，但何子樂及陳善鈺在之後兩場落敗，港隊輸場數1：2，未能衛冕。

總結全日，港隊總成績達5金15銀18銅共38面獎牌，於獎牌榜暫列第8位。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

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電競《夢三國2》港隊面對實力強大的中國隊，港隊首局開賽不久已因角色張遼受針對，落入下風。中國隊的擊殺數很快已領前10人以上，程龍控制的戰神呂布發揮威力，港隊陣容被沖散，持續送上「人頭」。

港隊掙扎之中作出不同嘗試，先是避開呂布，轉攻對手其他角色；未能扭轉戰局下，又試圖改為圍攻呂布，無奈中國其他成員及時解救，依然逆轉不果，中國順利先勝首局。次局戰情沒有太大分別，中國再勝一局，獲得金牌，香港亦獲得亞運歷來首面電競獎牌。（了解更多：香港電競隊「轉項」鑽研半年摘銀：用努力拉近差距）

香港壁球女子團體代表李嘉兒（左起）、湯芷穎、陳善鈺、何子樂。（袁志浩攝）

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香港壁球女團挾衛冕之勢，今日於決賽迎戰勁敵馬來西亞，最終場數輸1：2，只獲銀牌。三位決賽上陣的成員均哭成淚人，背後各有屬於自己的故事。（了解更多：壁球女團飲恨淚灑賽場 三位女生的不甘與自責）

獎牌榜中韓日穩踞三甲

獎牌榜形勢方面，中國隊增至114金68銀34銅共216面獎牌在榜首領放。日本以28金38銀39銅總數共105面獎牌緊守第二位，韓國則取得27金29銀54銅共110面獎牌排第三位。

港隊獎牌一覽（持續更新，暫獲38面獎牌）

5金

賽艇 林新棟/王瑋駿 男子雙人單槳無舵艇 金

劍擊 張家朗 男子花劍個人 金

游泳 何詩蓓 女子200米自由泳 金

游泳 何詩蓓 女子100米自由泳 金

七人欖球 香港隊 男子組 金

15銀

武術 劉徐徐 女子長拳 銀

武術 許得恩 男子太極拳太極劍全能 銀

賽艇 梁瓊允/張海琳 女子雙人單槳無舵艇 銀

游泳 何甄陶 男子50米背泳 銀

游泳 何詩蓓 女子50米自由泳 銀

滑浪風帆 魏瑋恩 女子RS:X 銀

滑浪風帆 馬君正 女子iQFOiL 銀

帆船 洛雅怡 ILCA 6單人帆船 銀

劍擊 江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望 女子重劍團體 銀

單車 李思穎、楊倩玉 女子麥迪遜賽 銀

單車 梁嘉儒 男子全能賽 銀

單車 李思穎 女子全能賽 銀

馬術 蕭頴瑩 盛裝舞步個人賽 銀

壁球 陳善鈺、何子樂、湯芷穎、李嘉兒 女子團體 銀

電競 陳卓傑、羅慶隆、葉浩林、葉煒林、袁柏林 《夢三國2》 銀

18銅

劍擊 蔡俊彥 男子花劍個人 銅

劍擊 江旻憓 女子重劍個人賽 銅

劍擊 陳諾思 女子花劍個人 銅

劍擊 何瑋桁 男子重劍個人 銅

劍擊 張家朗、蔡俊彥、楊子加、崔浩然 男子花劍團體 銅

劍擊 陳諾思、鄭曉為、關渝澄、符妤名 女子花劍團體 銅

劍擊 何瑋桁、方凱申、吳浩天、劉昊峯 男子重劍團體 銅

游泳 何詩蓓 女子50米蛙泳 銅

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚凱琳 女子4X100米自由泳接力 銅

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/譚凱琳/簡綽桐 女子4X100米混合接力 銅

武術 陳穗津 女子太極拳太極劍全能 銅

賽艇 趙顯臻 男子單人雙槳艇 銅

七人欖球 香港隊 女子組 銅

馬術 陳萃彥、何苑欣、蕭頴瑩 盛裝舞步團體賽 銅

帆船 Akira Sakai、Russell Aylsworth 男子49人級 銅

滑浪風帆 鄭清然 男子iQFOiL 銅

單車 李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀 女子團體追逐賽 銅

壁球 梁子軒、劉子均、鄧銘漮、黃祉謙 男子團體賽 銅

