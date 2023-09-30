杭州亞運9月30日總結｜港隊添2銀列第8　電競首奪牌壁球女團亞軍

撰文：陳智深
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杭州亞運2023第7天（9月30日），香港隊增添2銀。電競在今屆杭州亞運首次被列為正式項目，港隊出戰《夢三國2》決賽鬥中國，爭奪港隊史上首面電競金牌，可惜雙方戰力有一定差距下，香港以0：2敗陣，獲得銀牌。女子團體決賽，雖然湯芷穎第一場險勝3：2，但何子樂及陳善鈺在之後兩場落敗，港隊輸場數1：2，未能衛冕。
總結全日，港隊總成績達5金15銀18銅共38面獎牌，於獎牌榜暫列第8位。

杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單　張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

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電競《夢三國2》港隊面對實力強大的中國隊，港隊首局開賽不久已因角色張遼受針對，落入下風。中國隊的擊殺數很快已領前10人以上，程龍控制的戰神呂布發揮威力，港隊陣容被沖散，持續送上「人頭」。

港隊掙扎之中作出不同嘗試，先是避開呂布，轉攻對手其他角色；未能扭轉戰局下，又試圖改為圍攻呂布，無奈中國其他成員及時解救，依然逆轉不果，中國順利先勝首局。次局戰情沒有太大分別，中國再勝一局，獲得金牌，香港亦獲得亞運歷來首面電競獎牌。（了解更多：香港電競隊「轉項」鑽研半年摘銀：用努力拉近差距

香港壁球女子團體代表李嘉兒（左起）、湯芷穎、陳善鈺、何子樂。（袁志浩攝）
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香港壁球女團挾衛冕之勢，今日於決賽迎戰勁敵馬來西亞，最終場數輸1：2，只獲銀牌。三位決賽上陣的成員均哭成淚人，背後各有屬於自己的故事。（了解更多：壁球女團飲恨淚灑賽場　三位女生的不甘與自責

獎牌榜中韓日穩踞三甲

獎牌榜形勢方面，中國隊增至114金68銀34銅共216面獎牌在榜首領放。日本以28金38銀39銅總數共105面獎牌緊守第二位，韓國則取得27金29銀54銅共110面獎牌排第三位。

港隊獎牌一覽（持續更新，暫獲38面獎牌）
5金
賽艇　林新棟/王瑋駿　男子雙人單槳無舵艇　金
劍擊　張家朗　男子花劍個人　金
游泳　何詩蓓　女子200米自由泳　金
游泳　何詩蓓　女子100米自由泳　金
七人欖球　香港隊　男子組　金
15銀
武術　劉徐徐　女子長拳　銀
武術　許得恩　男子太極拳太極劍全能　銀
賽艇　梁瓊允/張海琳　女子雙人單槳無舵艇　銀
游泳　何甄陶　男子50米背泳　銀
游泳　何詩蓓　女子50米自由泳　銀
滑浪風帆　魏瑋恩　女子RS:X　銀
滑浪風帆　馬君正　女子iQFOiL　銀
帆船　洛雅怡　ILCA 6單人帆船　銀
劍擊　江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望　女子重劍團體　銀
單車　李思穎、楊倩玉　女子麥迪遜賽　銀
單車　梁嘉儒　男子全能賽　銀
單車　李思穎　女子全能賽　銀
馬術　蕭頴瑩　盛裝舞步個人賽　銀
壁球　陳善鈺、何子樂、湯芷穎、李嘉兒　女子團體　銀
電競　陳卓傑、羅慶隆、葉浩林、葉煒林、袁柏林　《夢三國2》　銀　
18銅
劍擊　蔡俊彥　男子花劍個人　銅
劍擊　江旻憓　女子重劍個人賽　銅
劍擊　陳諾思　女子花劍個人　銅
劍擊　何瑋桁　男子重劍個人　銅
劍擊　張家朗、蔡俊彥、楊子加、崔浩然　男子花劍團體　銅
劍擊　陳諾思、鄭曉為、關渝澄、符妤名　女子花劍團體　銅
劍擊　何瑋桁、方凱申、吳浩天、劉昊峯　男子重劍團體　銅
游泳　何詩蓓　女子50米蛙泳　銅
游泳　何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚凱琳　女子4X100米自由泳接力　銅
游泳　何詩蓓/歐鎧淳/譚凱琳/簡綽桐　女子4X100米混合接力　銅
武術　陳穗津　女子太極拳太極劍全能　銅
賽艇　趙顯臻　男子單人雙槳艇　銅
七人欖球　香港隊　女子組　銅
馬術　陳萃彥、何苑欣、蕭頴瑩　盛裝舞步團體賽　銅
帆船　Akira Sakai、Russell Aylsworth　男子49人級　銅
滑浪風帆　鄭清然　男子iQFOiL　銅
單車　李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀　女子團體追逐賽　銅
壁球　梁子軒、劉子均、鄧銘漮、黃祉謙　男子團體賽　銅

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