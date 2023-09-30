杭州亞運直擊︱香港電競隊「轉項」鑽研半年摘銀：用努力拉近差距

電競亞運《夢三國2》由中國杭州公司研發，國家隊成員被封「地表最強」，港隊成員「轉項」鑽研僅半年，雖然成功擊敗多支參賽國家及地區，但始終也只能奪銀，但成員們的努力，值得被看見。而他們更希望獎牌能夠吸引更多熱愛電競的年輕人，打破家長們對這項運動的既有觀念。

01體育記者 袁志浩 杭州直擊



香港代表團上屆亞運於《爐石戰記》盧子健奪金，惟當時電競僅屬示範項目；今屆杭州亞運，電競成為正式項目，港隊在《夢三國2》殺入決賽，最終不敵中國奪銀，是歷來首面電競獎牌。

夢三國2港隊負中國奪銀 仍獲香港歷來首面電競獎牌

杭州亞運．電競︱港隊出戰《夢三國2》決賽鬥中國直播畫面。（直播截圖）

今年11月便年滿34歲的隊長陳卓傑，對有份寫下歷史新一頁感到相當榮幸，「我們這班收工後練習的前選手，本身無期望贏獎牌、獎金，只是想一起奮鬥、努力，有個美好回憶，所以很開心。」

杭州亞運．電競︱《夢三國2》決賽，香港對中國，香港隊成員陳卓傑、羅慶隆、葉浩林、葉煒林及袁柏林。（袁志浩攝）

其實港隊5位成員都有正職在身，而且均是由另一玩法類近的遊戲《英雄聯盟》轉項，只花了約半年時間學習；相反，《夢三國2》由中國的「杭州電魂網路」研發，自2009年已發行，陳卓傑指對方對遊戲有深入了解，是最頂尖的選手，「全地球最勁的人都在他們隊內，已玩了約10多年，我們只能盡量用自己時間、努力，加很微的天份去拉近距離。」

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難怪港隊在金牌戰神情依然輕鬆，大概就是自知實力有差距，盡情享受比賽。另一成員羅慶隆透露，港隊花費不少時間去搜集遊戲資料、參考素材，分配時間上是個考驗，「放工大家都想休息，但我們仍抽許多時間做高強度練習，曾經有想過得過且過，但幸好後來大家突然發力，自動自覺準備、齊上齊落便好有成效，努力也有回報。」

《夢三國2》香港隊成員陳卓傑、羅慶隆、葉浩林、葉煒林及袁柏林：

比中國隊成員平均年齡高接近10歲的陳卓傑也指，年紀影響自己適應力，加上本身對《英雄聯盟》有根深柢固的思想，選用新英雄、戰術都花上長時間，「我們返工都在通訊群組討論，很高興隊員都想為香港爭取成績。」

香港市民普遍對電競認為有限，印象也停留在「打機」層面。教練邱旻天表示，希望這塊獎牌能傳遞正面訊息，「今次很難得、很有意義，告訴香港喜歡電競的年青人，如果想在這行發展，可以用心去做，也讓政府及家長們知道，電競也可以拿到獎牌。」