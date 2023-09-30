杭州亞運直擊︱壁球女團飲恨淚灑賽場　三位女生的不甘與自責

「飲恨」，是形容落敗一方的詞語，但單憑兩字，局外人很難了解運動員的不忿、自責、婉惜。

香港女子壁球代表隊不敵馬來西亞，無法衛冕女團金牌，三位決賽上陣的成員均哭成淚人，背後各有屬於自己的故事。

01體育記者袁志浩 杭州直擊



壁球女團挾衛冕之勢，今日於決賽迎戰勁敵馬來西亞，最終場數輸1：2，只獲銀牌。負責打最後一場比賽的陳善鈺，年僅21歲，她在比賽尾段情緒已開始爆發，完場一刻她板起臉踏出玻璃門，即使教練兼大師姐趙詠賢上前擁抱，仍徑自離開。

壁球女團決賽不敵馬來西亞，陳善鈺（左三）賽後十分自責。（袁志浩攝）

她在混合採訪區一直強忍淚水，雙手把球衣扯得繃緊，「香港球迷或杭州觀眾都幫我加油，我知這場一定要贏，所以有少少急，跟平日不一樣，很忟憎，為何我前幾球犯了錯，今球又是這樣輸？」

陳善鈺賽後強忍淚水，雙手把球衣扯得繃緊。（袁志浩攝）

她把聲線壓低得有點顫抖，仍然對自己很不滿，「第一次打亞運，第一次輸一場decider（決勝比賽），總算汲取教訓，要保持冷靜。知道自己只有腦筋清醒，才會發揮到最好；也不能太小心，要對自己有信心。」

隊友湯芷穎默默站在陳善鈺身旁，不時拍拍對方膊頭，也為對方說好話，「她年紀這麼小，雖然贏過亞洲冠軍 ，但有壓力、處理不到大場面很正常，大家不要期望太高。我不是要合理化，但可以給她更多包容，因為場上的壓力不為外人所知。」

隊友湯芷穎為陳善鈺說好話。（袁志浩攝）

本以為很堅強的她，說着說着眼睛泛紅起來，2014年首戰亞運的她，相隔一屆、即9年後才再踏足這舞台，「我知自己第一個出場，想給球隊信心，但其實我很緊張......」她不敢向敵隊示弱，負面情緒也沒有流露出來，怕影響隊友，「不能給對方覺得香港很易打。落後0：5也不會讓她輕鬆獲勝，要她們辛苦地贏；她們撞我也要硬淨回應，這是個態度。」

湯芷穎過去也常懷疑自己表現，生怕會令人丟臉，她想用表現告訴公眾，自己仍有能力打壁球。然而她的眼淚，更多是源自對賽果的不甘，「盡力、不後悔就可以了，做得不夠好可以再練。傷心是因為知道我們有能力，這塊金牌我們未來總會拿到手。」

湯芷穎對賽果不甘，但亦相信該塊金牌未來總會拿到手。（袁志浩攝）

至於上屆金牌成員之一的何子樂，今屆四強跟決賽都負責硬撼對手世界排名最高的球員，兩仗都吞敗。她所背負的責任遠超出外界所想，被問起時突然痛哭，「是有點（壓力）......因為好像在重要比賽中，都沒有贏過......」何子樂已哭得失聲，身旁隊友隨即幫口，李嘉兒說大家都滿意何子樂的表現，只是她自我要求高；湯芷穎就緩和氣氛，「總有人要打，她已做得好好。」

何子樂自責痛哭。（袁志浩攝）

壁球之後仍會舉行男單、女單及混雙賽事，就如湯芷穎所言，眾人能容許自己傷心，但要盡快收拾心情，再爭佳績。