杭州亞運．直擊｜黃鎮廷勇挫林昀儒鎖定獎牌　突破全靠心態放得開

猶記得雅加達亞運的男單8強戰，黃鎮廷的傷心樣子。相隔5年後，這名港乒一哥沒有再讓遺憾重演。黃鎮廷在杭州亞運男單8強戰與中華台北球手林昀儒鬥足7局，最終險勝對手，首度殺入亞運男單4強，穩奪獎牌。致勝一刻，黃鎮廷高舉雙手慶祝，更一度眼泛淚光，他直言十分高興在場上突破自己。

01體育記者 趙子晉、林靄怡 杭州直擊



亞運獎牌彷彿是黃鎮廷的魔咒，過去兩屆多次8強止步，而今屆在男雙、混雙及男團同在8強下馬，與獎牌繼續這麼近、那麼遠。

亞運獎牌彷彿是黃鎮廷的魔咒，過去兩屆多次8強止步。（林靄怡攝）

亞運獎牌彷彿是黃鎮廷的魔咒，過去兩屆多次8強止步

男子單打是黃鎮廷今屆衝擊的最後機會﹐與中華台北的林昀儒爭晉級，首局落後下力戰至「刁時」反勝開紀錄，其後連失兩局，黃未有自亂陣腳，第四局及時調整扳回一城，局數打成2：2。兩人實力接近，鬥得激烈，隨後兩人各取一局，需要進入決勝局，黃鎮廷早段領先5：2，林昀儒力追至7：7，這名港隊代表頂住壓力，並以11：8奠勝，殺入4強將鬥中國球手王楚欽。

中華台北球手林昀儒與黃鎮廷鬥得難分難解。（林靄怡攝）

黃鎮廷終於突破8強，致勝一刻不禁高舉雙手、再抱頭及跪地慶祝，感覺就像把多年的烏氣吐出，他更激動得眼泛淚光，場上掌聲雷動。

「好激動！」是港隊男單代表黃鎮廷步出採訪區的第一句說話，不單止是因為獎牌，而是自己在場上有突破，「以往打逆境波或實力較強的對手，好多時候自己都會捱不住，或者全場捱打，但今場一路控制住自己情緒，並勝出賽事，是在場上的一大突破，所以這塊獎牌含金量好重。」

男子單打是黃鎮廷今屆衝擊的最後機會﹐與中華台北的林昀儒爭晉級。（林靄怡攝）

場上突破，全靠心態放得開，就算黃鎮廷知道自己是今屆港乒衝獎牌的最後希望，但他都沒有多餘的無謂想法，加上場上夠堅定，沒有懼怕對手，才可造就今場勝仗。

黃鎮廷對上一次在大型運動會取得獎牌，已經是2013年天津東亞運的男團銅牌。（林靄怡攝）

黃鎮廷對上一次在大型運動會取得獎牌，已經是2013年天津東亞運的男團銅牌，10年後終於再獲獎牌，對他更具意義，「與東亞運獎牌差別很遠，當時抱着學習的心態，今次憑實力在男單取得成績。對我來說，每次有牌的時機都是剛剛好。」

黃鎮廷除了打破自己的亞運魔咒，同時打破港乒男單的獎牌荒，對上一次已經是2006年的李靜，周一（2日）將鬥中國球手王楚欽，他依然抱着衝擊的心態，「對王楚欽未贏過，無論任何情況都要對自己有信心，什麼都有可能。」